Статистический прогноз: «Манагуа» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 13-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 2 апреля «Манагуа» примет «Реал Эстели». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Букмекерские коэффициенты на матч «Манагуа» — «Реал Эстели»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча «Манагуа» — «Реал Эстели» (02.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя и здесь были выявлены случаи заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью — два последних оплота в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Манагуа» и «Реал Эстели» — безоговорочные лидеры Клаусуры чемпионата Никарагуа. Набрав 28 и 26 очков соответственно, команды занимают первое и второе места.



В плей-офф они уже наверняка примут участие: отрыв от шестого места составляет минимум 13 очков. Однако борьба за два первых места, которые дают право на выход сразу в полуфинал, в самом разгаре. Топ-3 замыкает «Дирьянхен», набравший 24 балла.

Форма команд

«Манагуа» не проигрывает на протяжении шести туров. Более того, в предыдущих четырёх играх были одержаны победы. Последняя, к слову, добыта в поединке с прямым конкурентом «Дирьянхеном» (2:1).



«Реал Эстели» тоже имеет победную серию из четырёх матчей. Примечательно, что за это время клуб пропустил лишь один гол, а забил — девять. В общем, соперники определённо стоят друг друга.

Личные встречи

С 2008 года команды сыграли 62 матча — издержки маленькой страны с небольшим количеством клубов. На счету «Реала Эстели» 35 побед, на счету «Манагуа» — только 11. Остальные 16 игр завершились ничьей.



Однако, даже если рассмотреть последние 10 игр, видно, что преимущество всё равно на стороне «Реала». Он одержал пять побед (при трёх у «Манагуа») и дважды сыграл вничью. Поэтому можно рассмотреть классический Х2 за приемлемый коэффициент 1.72. Для увеличения выигрыша можно подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 2.17.

Ставка на голы

Примечательно, что в последних шести встречах ставка «обе забьют» сыграла лишь один раз. А потому можно было бы подумать над вариантом «обе забьют — нет» с коэффициентом 1.88. Поднять его можно комбинированной ставкой «хотя бы одна команда не забьёт + ТМ 3.5 мяча» с коэффициентом 1.96.

В каждом из предыдущих шести поединков было забито не более трёх мячей. Мы бы не стали ждать чего-то иного в предстоящей встрече: ставки высоки, а потому раскрываться раньше времени вряд ли кто-то станет.

Прогноз и ставки на матч «Манагуа» — «Реал Эстели»

«Манагуа» и «Реал Эстели» — главные претенденты на прямой выход в полуфинал, играть они будут на победу. Однако статистика на стороне гостей. А потому мы бы проверили сразу две комбинированные ставки: Х2 через общий низ и «обе забьют — нет».



Ставка 1: Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.17.



Ставка 2: хотя бы одна команда не забьёт + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.96.