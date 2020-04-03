Ставки и прогнозы: на что ставить 3 апреля

Несмотря на остановку практически всех соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 3 апреля.

На что ставить в футболе 3 апреля

Можно выдохнуть! В чемпионате Беларуси нас ждут два матча 3-го тура. В 17:00 в Бобруйске начнут играть «Белшина» и «Городея», а в 19:00 в Минске главный матч дня: «Динамо» сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗ». Настоящее пиршество футбола на фоне бледных последних дней!

Кроме того, 3 матча состоятся в первенстве дублёров. В 12:30 – матч БАТЭ и «Руха», в 13:00 – «Динамо-Брест» и «Славии», а в 14:00 отношения начнут выяснять резервисты «Шахтёра» и «Немана».

Для любителей какого-никакого, но официального футбола можем предложить ещё два матча чемпионата Бурунди.

Львиную часть раздела футбол теперь занимают киберфутбольные турниры. Тут и FIFA Ultimate Quran Team Cup, и Esport Batle Euro 2020. У РПЛ теперь есть «Самая быстрая лига», где играют представители команд. Так что самое время осваивать новый для себя вид.

На что ставить в хоккее 3 апреля

В Экстралиге Беларуси продолжится финальная серия. А может и закончится. «Юность» ведёт в серии с «Шахтёром» 3-1 и может стать чемпионом страны. Начало игры – в 19:00 мск.

Кроме того, пройдут матчи по шорт-хоккею в российской Лиге Про.

На что ещё ставить 3 апреля

Два баскетбольных матча запланированы в Суперлиге Тайваня. В 12:00 «Тайвань Банк» примет «Юлонг Динос», а в 14:00 играть начнут «Пауян Архиленд» и «Чжеоутай».

Запланировано множество матчей в настольном теннисе: в российской Лиге про, украинском Setka Cup и армянском ITT Cup. В рамках Лиги Про можно сделать свои ставки и на баскетбольные любительские матчи.

Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, а также киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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