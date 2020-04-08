Статистический прогноз, коэффициент 3.10: «Реал Эстели» — «Хувентус», ставка на матч

В матче 15-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 9 апреля «Реал Эстели» примет «Хувентус Манагуа». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.85.

Букмекерские коэффициенты на матч «Реал Эстели» — «Хувентус Манагуа»

Букмекеры считают, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча «Реал Эстели» — «Хувентус Манагуа» (09.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя и здесь были выявлены случаи заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Таджикистаном и Бурунди — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Реал Эстели» вовсю продолжает борьбу за право на прямой выход в полуфинал. Пока что более чем удачно: 27 очков и второе место в Клаусуре чемпионата Никарагуа. Однако расслабляться сейчас нельзя — у ближайшего преследователя «Дирьянхена» столько баллов.

Статистический прогноз: «Депортиво» — «Халапа», ставка на матч чемпионата Никарагуа Худший клуб чемпионата Никарагуа примет команду из зоны плей-офф.

«Хувентус Манагуа» вылетел из зоны плей-офф. На данным момент команда с 16 очками занимает седьмое место. Но ещё не все потеряно: отставание от шестого места, дающего право на выход в четвертьфинал, составляет всего два пункта.

Форма команд

«Реал Эстели» в предыдущем туре уступил «Вальтер Ферретти» (0:1), прервав тем самым свою беспроигрышную серию из пяти матчей. Тем не менее команда за последние шесть игр пропустила всего два мяча и справедливо выйдет на предстоящий поединок фаворитом.



«Хувентус» же такой стабильностью едва ли может похвастать. Шесть последних туров поровну поделились на победы и поражения. Примечательно, что клуб сумел обыграть такого крепкого орешка, как «Дирьянхен», с разгромным счётом 3:0, но умудрился потерпеть чувствительное поражение от скромной «Чинандеги» (0:4).

Личные встречи

С 2011 года соперники успели встретиться 39 раз, и тут преимущество практически полностью на стороне «Реал Эстели»: 26 побед лишь при четырёх поражениях. Из всей массы матчей для «Реал Эстели» 19 пришлись на домашние. В них клуб одержал 14 побед при одном поражении.



Также стоит отметить, что в 10 из последних 14 поединков обе команды непременно забивали. А потому можно рассмотреть вариант «обе забьют» за коэффициент 1.89. Поднять его можно комбинированной ставкой П1+обе забьют за коэффициент 3.10. Все предпосылки, на наш взгляд, к тому имеются.

Ставка на тоталы

За 39 матчей друг с другом соперники наколотили аж 118 голов, что в среднем составляет три за матч. В чемпионате «Реал Эстели» тоже не стесняется играть в атакующий футбол. За 14 туров Клаусуры команда оформила 24 гола.



«Хувентус» за то же время забил 20, но и пропустил 21. Едва ли приходится говорить о низкой результативности в играх с участием этих команд. Ждём примерно того же от клубов в предстоящем поединке и проверяем старый добрый ТБ 2.5 мяча. Благо букмекеры дают на него вполне играбельный коэффициент 1.72.

Прогноз на матч «Реал Эстели» — «Хувентус Манагуа»

Соперники решают разные задачи, однако никто из них не обделён мотивацией. «Реал Эстели» борется за прямое попадание в полуфинал, «Хувентус Манагуа» — в четвертьфинал. Отсиживаться в обороне клубы не будут.



Согласно статистике личных встреч, в матчах с участием команд в среднем за игру забивается ни много ни мало три мяча, да притом летит в обе стороны. Однако если верить тем же цифрам, в подавляющем большинстве случаев удача благоволит «Реал Эстели». Рискнём, поверим статистике и проверим две ставки на матч чемпионата Никарагуа.



Ставка 1: «Реал Эстели» победит + обе забьют за коэффициент 3.10.



Ставка 2: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.72.