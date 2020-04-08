Статистический прогноз: «Депортиво» — «Халапа», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 15-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 9 апреля «Депортиво Лас-Сабанас» примет «Мунисипаль Халапа». Начало игры — в 01:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Депортиво Лас-Сабанас» — «Мунисипаль Халапа»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Никарагуа 9 апреля «Депортиво Лас-Сабанас» — «Мунисипаль Халапа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.01, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.26.

Анализ и прогноз матча «Депортиво Лас-Сабанас» — «Мунисипаль Халапа» (09.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Бурунди и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

В Клаусуре сыграно уже 14 туров. Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают непохожие друг на друга задачи. У «Мунисипаль Халапа» дела обстоят вполне здорово: 21 очко и пятое место. При определённых обстоятельствах можно даже побороться за прямую путёвку в полуфинал, поскольку отставание от второй строчки составляет всего шесть баллов.

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А место в плей-офф команде практически гарантировано: занимающий шестую позицию «Хувентус Манагуа» отстаёт на пять пунктов, при этом середняки постоянно допускают осечки. У «Депортиво Лас-Сабанас» положение гораздо печальнее — всего 10 очков и последнее место в чемпионате Никарагуа.

Шансы на плей-офф ещё не потеряны, но кажутся крайне скромными. Восемь баллов от шестого места за четыре тура до окончания регулярного чемпионата — это очень много. Вариант остаётся только один — выиграть все оставшиеся поединки. Верится в это с огромным трудом.

Форма команд

На самом деле «Депортиво» сейчас выглядит вполне неплохо. В пяти последних турах Клаусуры случилось лишь одно поражение, да и то от мощного «Реала Эстели», занимающего вторую строчку в чемпионате Никарагуа. Причём со счётом 0:1. Проблема только одна — слишком мало побед. Тоже одна.

Три оставшиеся встречи завершились вничью, в том числе с «Дирьянхеном», который идёт третьим и имеет хорошие шансы на прямое попадание в полуфинал. На своём поле клуб из Лас-Сабанаса не проигрывает на протяжении трёх туров, так что «Мунисипалю» легко определённо не будет.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

Коллектив из Халапы уже шесть туров не играл вничью, за это время скопив три победы и три поражения. Что любопытно — строго с разницей в один-два гола. Словом, всё намекает на то, что игра получится упорной и нервной.

Личные встречи

Соперники успели пересечься лишь трижды, каждый из исходов состоялся по одному разу. Любопытно, что хозяин поля оказался сильнее в двух случаях, а в третьем была зафиксирована ничья (1:1). С точки зрения статистики логичнее отталкиваться от «Депортиво». П1 с нулевой форой идёт за 1.87, а комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча — за 1.96.

Ставки на тоталы и форы

В трёх предыдущих домашних матчах «Депортиво» забивали обе команды, причём всякий раз дело ограничивалось двумя-тремя мячами. Терять аутсайдеру уже нечего, шансы на плей-офф откровенно минимальны. Потому ждём довольно открытого футбола с неплохой результативностью. Обе забьют за 1.76 смотрятся любопытно, вариант посмелее — 1Х + обе забьют за 2.44.

Прогноз и ставки на матч «Депортиво Лас-Сабанас» — «Мунисипаль Халапа»

«Депортиво» находится на дне турнирной таблицы, но в пяти последних турах проиграл лишь однажды. А в трёх предыдущих домашних матчах исправно набирал очки. «Халапа» не отличается стабильностью, так что шансы хозяев зацепиться кажутся солидными. Проверим 1Х через общий низ.

Ставка №1: «Депортиво» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

Ставка №2: обе забьют за 1.76.

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