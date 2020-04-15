Что такое ставка на трёхпутевой тотал: что значит это пари в футболе и других видах спорта

Что значит трёхпутевой тотал в ставках на спорт и может ли стратегия на это пари быть прибыльной? В этой статье мы разберём ответы на главные вопросы, рассмотрим особенности ставки на трёхпутевой тотал, почему её стоит делать, а также обсудим плюсы и минусы.
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Что такое трёхпутевой тотал в ставках на спорт
Трёхпутевой тотал — ставка на количество результативных действий обеих команд.
Трёхпутевой тотал включает три варианта исхода: больше, меньше и равно. Так как варианта три, возврата ставки нет.
Он может быть только с целым числом, без привычных для обычного тотала 1.5, 2.5 и так далее.
Подробнее о том, что такое тотал читайте здесь:
Пример трёхпутевого тотала в ставках на футбол
Рассмотрим ставки 3way на количество забитых голов.
Букмекер дает линию с несколькими вариантами таких тоталов:
- больше 2 с коэффициентом 1.50;
- равно 2 за 3.20;
- меньше 2 за 3.90;
- больше 3 за 3.50;
- равно 3 за 3.40;
- меньше 3 за 2.20.
Если после анализа вы решили, что в матче будет забито три гола, ставьте на трёхпутевой тотал равно 3. Ставка выиграла, если количество голов в матче равно трем.
Например, если матч закончился со счётом 2:1 или 3:0.
Также можно поставить более осторожно 3way ставку на больше 2. В случае трёх голов или более вы выиграете.
А вот трёхисходные ставки на тотал больше или меньше 3 при трёх голах в матче не зайдут.
В этом и заключается отличие таких пари от ставок на обычный тотал, где можно поставить ТБ 3 или ТМ 3 и получить возврат при трёх голах.
Виды ставок на трёхпутевой тотал в букмекерских конторах
Трёхысходные тоталы используют в хоккее и других видах спорта, но в основном они представлены в ставках на футбол.
Индивидуальный трёхпутевой тотал
Это ставка на результативность одной из команд.
Некоторые клубы редко забивают больше одного гола за игру. Как казанский «Рубин» в сезоне-2019/2020 в РПЛ. На его матчи ставьте на трёхысходный тотал меньше 2.
Есть команды, которые почти в каждом матче забивают не меньше двух голов: дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие гранды. В матчах этих коллективов ставьте на трёхысходный тотал больше 2.
Также ищите закономерности для ставок на точное количество голов команды, то есть трёхысходный тотал равно.
Например, «Ливерпуль» до приостановки сезона-2019/2020 в шести из 14 гостевых матчей АПЛ забил по два гола.
Коэффициент на индивидуальный трёхпутевой тотал равно 2 обычно дают не меньше 3.00. При ставке по 1000 рублей на каждый из 14 матчей общая прибыль составила бы 4000 рублей: 1000 х 3.00 х 6 – 1000 х 14.
Трёхпутевой тотал на угловые и другие статистические показатели
Дополнительные рынки ставок букмекеры обычно предлагают в матчах популярных турниров. Вы можете сделать трёхысходную ставку на количество угловых, число аутов, офсайдов, желтых карточек и так далее.
Популярны ставки на трёхпутевой тотал по количеству угловых, в том числе ставки на индивидуальный тотал.
Если зайдёт выбор с исходом «равно», вы получите солидную прибыль, так как коэффициент будет от 3.00 и выше.
Подробнее о стратегиях ставок на угловые читайте здесь:
Стратегия ставок на трёхпутевой тотал
Некоторые игроки заключают несколько пари на наиболее вероятные значения угловых ударов или на точное количество голов одной команды.
Так как коэффициенты обычно от 3.00, а иногда от 4.00 для прибыли на дистанции достаточно угадывать около 25-30% ставок. Ведь выигрыш по одному пари компенсирует потери от других поражений.
В ставки на 3way больше или меньше коэффициенты ниже, поэтому важно минимизировать количество проигрышей. Тщательно анализируйте матчи, расклад сил и статистику отдельных команд.
Рекомендации для ставок на трёхпутевой тотал
Учитывайте следующие факторы при выборе ставки:
- Атакующую мощь. Если одна из команды хотя бы в 25% матчей сезона забила больше трёх мячей, не ставьте на точное количество голов
- Оборонительный стиль. Если команда в среднем по сезону забивает меньше 1.5 гола за матч, играйте индивидуальный трёхпутевой тотал меньше 2
- Погоду. Когда идёт дождь или снег, а поле в плохом состоянии, скорость игры замедляется. Это приводит к снижению результативности команд. Берите трёхпутевой тотал меньше 3
- Составы. Дисквалификация и травмы ведущих игроков атаки в худшую сторону сказываются на результативности. Ставьте на индивидуальный трёхпутевой тотал меньше с коэффициентом около 1.70-1.90, если лучший бомбардир команды пропустит матч
- Личные встречи. Если команда идёт фаворитом у букмекеров, но в среднем забила меньше 1.5 гола в пяти последних матчах с ближайшим соперником, играйте индивидуальный трёхпутевой тотал меньше за коэффициент в районе 1.70-1.90
Плюсы и минусы ставок на трёхпутевой тотал в сравнении с обычным тоталом
Преимущество: выше коэффициент.
Недостатки: больше риска и ниже лимиты максимальных ставок.
При выборе ставок на трёхпутевой тотал помните, что в них нет возврата. Вы рискуете больше, чем при пари на обычный тотал, но можете поставить с более высоким коэффициентом.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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