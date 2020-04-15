В ставках на трёхпутевой тотал можно сорвать куш. Но при расчёте этого пари действуют особые правила, которые нужно изучить.

Что такое ставка на трёхпутевой тотал: что значит это пари в футболе и других видах спорта

Что значит трёхпутевой тотал в ставках на спорт и может ли стратегия на это пари быть прибыльной? В этой статье мы разберём ответы на главные вопросы, рассмотрим особенности ставки на трёхпутевой тотал, почему её стоит делать, а также обсудим плюсы и минусы.



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Что такое трёхпутевой тотал в ставках на спорт

Трёхпутевой тотал — ставка на количество результативных действий обеих команд.



Трёхпутевой тотал включает три варианта исхода: больше, меньше и равно. Так как варианта три, возврата ставки нет.



Он может быть только с целым числом, без привычных для обычного тотала 1.5, 2.5 и так далее.



Подробнее о том, что такое тотал читайте здесь:

Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте Ставка на тотал даёт огня даже самому скучному матчу и утешает, если игра не порадовала голами. Разбираемся, что такое тотал в ставках.

Пример трёхпутевого тотала в ставках на футбол

Рассмотрим ставки 3way на количество забитых голов.



Букмекер дает линию с несколькими вариантами таких тоталов:

больше 2 с коэффициентом 1.50;

равно 2 за 3.20;

меньше 2 за 3.90;

больше 3 за 3.50;

равно 3 за 3.40;

меньше 3 за 2.20.

Если после анализа вы решили, что в матче будет забито три гола, ставьте на трёхпутевой тотал равно 3. Ставка выиграла, если количество голов в матче равно трем.



Например, если матч закончился со счётом 2:1 или 3:0.



Также можно поставить более осторожно 3way ставку на больше 2. В случае трёх голов или более вы выиграете.



А вот трёхисходные ставки на тотал больше или меньше 3 при трёх голах в матче не зайдут.



В этом и заключается отличие таких пари от ставок на обычный тотал, где можно поставить ТБ 3 или ТМ 3 и получить возврат при трёх голах.

Виды ставок на трёхпутевой тотал в букмекерских конторах

Трёхысходные тоталы используют в хоккее и других видах спорта, но в основном они представлены в ставках на футбол.



Индивидуальный трёхпутевой тотал



Это ставка на результативность одной из команд.



Некоторые клубы редко забивают больше одного гола за игру. Как казанский «Рубин» в сезоне-2019/2020 в РПЛ. На его матчи ставьте на трёхысходный тотал меньше 2.



Есть команды, которые почти в каждом матче забивают не меньше двух голов: дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие гранды. В матчах этих коллективов ставьте на трёхысходный тотал больше 2.



Также ищите закономерности для ставок на точное количество голов команды, то есть трёхысходный тотал равно.



Например, «Ливерпуль» до приостановки сезона-2019/2020 в шести из 14 гостевых матчей АПЛ забил по два гола.



Коэффициент на индивидуальный трёхпутевой тотал равно 2 обычно дают не меньше 3.00. При ставке по 1000 рублей на каждый из 14 матчей общая прибыль составила бы 4000 рублей: 1000 х 3.00 х 6 – 1000 х 14.



Трёхпутевой тотал на угловые и другие статистические показатели

Дополнительные рынки ставок букмекеры обычно предлагают в матчах популярных турниров. Вы можете сделать трёхысходную ставку на количество угловых, число аутов, офсайдов, желтых карточек и так далее.



Популярны ставки на трёхпутевой тотал по количеству угловых, в том числе ставки на индивидуальный тотал.



Если зайдёт выбор с исходом «равно», вы получите солидную прибыль, так как коэффициент будет от 3.00 и выше.



Подробнее о стратегиях ставок на угловые читайте здесь:

Стратегия ставок на угловые в футболе: как делать ставки на корнеры в лайве и прематче Ставить на угловые лишь формально легче, чем на голы. Вам не помешают промахи из убойных позиций, но возникают другие сложности.

Стратегия ставок на трёхпутевой тотал

Некоторые игроки заключают несколько пари на наиболее вероятные значения угловых ударов или на точное количество голов одной команды.



Так как коэффициенты обычно от 3.00, а иногда от 4.00 для прибыли на дистанции достаточно угадывать около 25-30% ставок. Ведь выигрыш по одному пари компенсирует потери от других поражений.



В ставки на 3way больше или меньше коэффициенты ниже, поэтому важно минимизировать количество проигрышей. Тщательно анализируйте матчи, расклад сил и статистику отдельных команд.

Рекомендации для ставок на трёхпутевой тотал

Учитывайте следующие факторы при выборе ставки:

Атакующую мощь. Если одна из команды хотя бы в 25% матчей сезона забила больше трёх мячей, не ставьте на точное количество голов

Оборонительный стиль. Если команда в среднем по сезону забивает меньше 1.5 гола за матч, играйте индивидуальный трёхпутевой тотал меньше 2

Погоду. Когда идёт дождь или снег, а поле в плохом состоянии, скорость игры замедляется. Это приводит к снижению результативности команд. Берите трёхпутевой тотал меньше 3

Составы. Дисквалификация и травмы ведущих игроков атаки в худшую сторону сказываются на результативности. Ставьте на индивидуальный трёхпутевой тотал меньше с коэффициентом около 1.70-1.90, если лучший бомбардир команды пропустит матч

Личные встречи. Если команда идёт фаворитом у букмекеров, но в среднем забила меньше 1.5 гола в пяти последних матчах с ближайшим соперником, играйте индивидуальный трёхпутевой тотал меньше за коэффициент в районе 1.70-1.90

Плюсы и минусы ставок на трёхпутевой тотал в сравнении с обычным тоталом

Преимущество: выше коэффициент.



Недостатки: больше риска и ниже лимиты максимальных ставок.



При выборе ставок на трёхпутевой тотал помните, что в них нет возврата. Вы рискуете больше, чем при пари на обычный тотал, но можете поставить с более высоким коэффициентом.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!