Ставить на угловые лишь формально легче, чем на голы. Вам не помешают промахи из убойных позиций, но возникают другие сложности.

Стратегия ставок на угловые в футболе: как делать ставки на корнеры в лайве и прематче

Ставки на угловые в футболе на первый взгляд кажутся простыми, ведь фаворит должен больше атаковать. Но есть нюансы, из-за которых всё гораздо сложнее. В этой статье мы разберём виды ставок на угловые удары, а также стратегии игры в лайве и прематче.



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Что такое стратегия в ставках на спорт

Стратегия ставок на спорт — это принципы игры на ставках.



Стратегия в лайве — это стратегия в режиме онлайн.

Основные виды ставок на угловые удары

1X2: победа хозяев, ничья или выигрыш гостей.

Тотал: больше или меньше выбранного числа.

Фора: победа команды после добавления установленного значения.

Кто подаст следующий угловой.

Кто подаст последний угловой.

Индивидуальный тотал: больше или меньше выбранного числа для одной команды.

Тайм/матч: комбинированная ставка на первый тайм и весь матч.

Стратегия ставок коридор на тотал угловых

Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок с условием захода минимум одной ставки.



Ширина коридора — это значения, при которых зайдут обе ставки.



Например, в матче английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» вы поставили на тотал угловых больше 9.5 за коэффициент 1.95. В первом тайме команды подали семь корнеров. Ставьте в перерыве на тотал угловых меньше от 12.5 с коэффициентом от 2.00.



Подробнее о стратегии коридор в разных видах спорта читайте здесь:

Коридоры в ставках на спорт: что это и как ставить по стратегии на баскетбол и футбол Ставя на коридоры, вы останетесь без штанов не сразу, а спустя время. «Чемпионат» разбирает стратегию, которая хороша только на бумаге.

Стратегия ставок на фору по угловым

1. Ставки на домашнего фаворита в прематче



Ставьте на фаворита с форой (-2.5) по угловым, если:

Команды играют ответный матч еврокубков.

Аутсайдер подаёт в гостях в среднем меньше четырёх угловых в нынешнем сезоне.

Фаворит уступил в первом матче.

Аутсайдер владеет мячом на выезде в среднем меньше 40% в текущем сезоне.

Представим, что «Бавария» уступила в гостевом матче Лиги Чемпионов «Аталанте» со счётом 2:1. Вы поставили 1000 рублей на «Баварию» с форой (-2.5) по угловым с коэффициентом 1.75 в ответной встрече. Если хозяева выиграли по корнерам в три или более, выплата составит 1750 рублей: 1000 x 1.75.



2. Ставки на фаворита с форой в лайве



Ставьте на фаворита с форой по угловым с коэффициентом в районе 1.65-1.95, учитывая три критерия:

Фаворит уступает в счёте.

Аутсайдер играет в меньшинстве.

В матче идёт второй тайм.

Например, в матче «Барселона» — «Сельта» счёт по угловым 4:2, хозяева проигрывают, у гостей удаление, идёт второй тайм. Вы поставили 2000 рублей на «Барселону» с форой (-4.5) по корнерам за 1.80. При победе хозяев в пять угловых или более, выплата составит 3600 рублей: 2000 x 1.80.



Подробнее о ставках на фору в футболе читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Стратегия ставок на индивидуальный тотал команды по угловым

Ставьте в прематче на индивидуальный тотал фаворита по угловым больше 5.5, если:

Фаворит выступает дома.

Аутсайдер владеет мячом на выезде в среднем меньше 40% в этом турнире.

Фаворит играет по схеме с одним нападающим.

Рост игрока нападения хозяев составляет от 190 см.

Фаворит подаёт дома в среднем более пяти угловых в этом турнире.

Представим, что в матче «Боруссия Д» — «Аугсбург» вы сделали ставку в 1000 рублей на индивидуальный тотал угловых хозяев больше 5.5 за 1.85. Если хозяева исполнили шесть корнеров или больше, вы получите 1850 рублей: 1000 x 1.85.

Стратегия ставок на последний угловой в лайве

Ставьте на то, что уступающая в счёте команда подаст последний угловой в матче по критериям:

Разница в счёте составляет один гол.

Матч играют более 80 минут

Команды выступают в равных составах.

Например, в матче «Зенит» — «Краснодар» на 81-й минуте счёт 1:2. Вы поставили 1000 рублей на то, что хозяева подали последний угловой с коэффициентом 1.70. В случае выигрыша выплата составит 1700 рублей: 1000 x 1.70.

Стратегия ставок на угловые удары во время дождя

Ставьте в лайве на тотал угловых во втором тайме больше 4.5 за коэффициент около 1.65-1.95, если:

В матче идёт дождь.

До перерыва подали меньше пяти угловых.

Фаворит проигрывает после первого тайма.

Представим, что в матче «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» идёт дождь, счёт после первого тайма 0:1. Вы поставили 1000 рублей на тотал угловых во втором тайме больше 4.5 за 1.68. Если после перерыва подали пять корнеров или больше, выплата составит 1680 рублей: 1000 x 1.68.

Стратегия ставок на тотал угловых догоном

Догон — это стратегия увеличения суммы следующей ставки или коэффициента при проигрыше так, чтобы при первом заходе получить прибыль с учётом предыдущих поражений.



Рассчитывайте сумму ставки по формуле:



(целевая прибыль + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1)



В прематче ставьте на тотал угловых меньше 10.5 с коэффициентом от 2.00. При проигрыше повторяйте ставку в следующих матчах до первого захода.



Например, ваш банк составляет 10 000 рублей, и вы хотите получить прибыль в 500 рублей. Таблица с результатами может выглядеть так:

Размер ставки Коэффициент Исход Сумма в банке 500 2.00 Проигрыш 9500 910 2.10 Проигрыш 8590 1786 2.07 Выигрыш 10 501

Изучите статистические данные команд для ставок в прематче. Следите за погодой для ставок на тотал больше угловых во втором тайме. Берите фаворита с форой по корнерам по критериям «Чемпионата».



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!