Стратегия ставок на угловые в футболе: как делать ставки на корнеры в лайве и прематче

Ставки на угловые в футболе на первый взгляд кажутся простыми, ведь фаворит должен больше атаковать. Но есть нюансы, из-за которых всё гораздо сложнее. В этой статье мы разберём виды ставок на угловые удары, а также стратегии игры в лайве и прематче.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое стратегия в ставках на спорт
Стратегия ставок на спорт — это принципы игры на ставках.
Стратегия в лайве — это стратегия в режиме онлайн.
Основные виды ставок на угловые удары
- 1X2: победа хозяев, ничья или выигрыш гостей.
- Тотал: больше или меньше выбранного числа.
- Фора: победа команды после добавления установленного значения.
- Кто подаст следующий угловой.
- Кто подаст последний угловой.
- Индивидуальный тотал: больше или меньше выбранного числа для одной команды.
- Тайм/матч: комбинированная ставка на первый тайм и весь матч.
Стратегия ставок коридор на тотал угловых
Коридор — это стратегия двух ставок на один рынок с условием захода минимум одной ставки.
Ширина коридора — это значения, при которых зайдут обе ставки.
Например, в матче английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» вы поставили на тотал угловых больше 9.5 за коэффициент 1.95. В первом тайме команды подали семь корнеров. Ставьте в перерыве на тотал угловых меньше от 12.5 с коэффициентом от 2.00.
Подробнее о стратегии коридор в разных видах спорта читайте здесь:
Стратегия ставок на фору по угловым
1. Ставки на домашнего фаворита в прематче
Ставьте на фаворита с форой (-2.5) по угловым, если:
- Команды играют ответный матч еврокубков.
- Аутсайдер подаёт в гостях в среднем меньше четырёх угловых в нынешнем сезоне.
- Фаворит уступил в первом матче.
- Аутсайдер владеет мячом на выезде в среднем меньше 40% в текущем сезоне.
Представим, что «Бавария» уступила в гостевом матче Лиги Чемпионов «Аталанте» со счётом 2:1. Вы поставили 1000 рублей на «Баварию» с форой (-2.5) по угловым с коэффициентом 1.75 в ответной встрече. Если хозяева выиграли по корнерам в три или более, выплата составит 1750 рублей: 1000 x 1.75.
2. Ставки на фаворита с форой в лайве
Ставьте на фаворита с форой по угловым с коэффициентом в районе 1.65-1.95, учитывая три критерия:
- Фаворит уступает в счёте.
- Аутсайдер играет в меньшинстве.
- В матче идёт второй тайм.
Например, в матче «Барселона» — «Сельта» счёт по угловым 4:2, хозяева проигрывают, у гостей удаление, идёт второй тайм. Вы поставили 2000 рублей на «Барселону» с форой (-4.5) по корнерам за 1.80. При победе хозяев в пять угловых или более, выплата составит 3600 рублей: 2000 x 1.80.
Подробнее о ставках на фору в футболе читайте здесь:
Стратегия ставок на индивидуальный тотал команды по угловым
Ставьте в прематче на индивидуальный тотал фаворита по угловым больше 5.5, если:
- Фаворит выступает дома.
- Аутсайдер владеет мячом на выезде в среднем меньше 40% в этом турнире.
- Фаворит играет по схеме с одним нападающим.
- Рост игрока нападения хозяев составляет от 190 см.
- Фаворит подаёт дома в среднем более пяти угловых в этом турнире.
Представим, что в матче «Боруссия Д» — «Аугсбург» вы сделали ставку в 1000 рублей на индивидуальный тотал угловых хозяев больше 5.5 за 1.85. Если хозяева исполнили шесть корнеров или больше, вы получите 1850 рублей: 1000 x 1.85.
Стратегия ставок на последний угловой в лайве
Ставьте на то, что уступающая в счёте команда подаст последний угловой в матче по критериям:
- Разница в счёте составляет один гол.
- Матч играют более 80 минут
- Команды выступают в равных составах.
Например, в матче «Зенит» — «Краснодар» на 81-й минуте счёт 1:2. Вы поставили 1000 рублей на то, что хозяева подали последний угловой с коэффициентом 1.70. В случае выигрыша выплата составит 1700 рублей: 1000 x 1.70.
Стратегия ставок на угловые удары во время дождя
Ставьте в лайве на тотал угловых во втором тайме больше 4.5 за коэффициент около 1.65-1.95, если:
- В матче идёт дождь.
- До перерыва подали меньше пяти угловых.
- Фаворит проигрывает после первого тайма.
Представим, что в матче «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» идёт дождь, счёт после первого тайма 0:1. Вы поставили 1000 рублей на тотал угловых во втором тайме больше 4.5 за 1.68. Если после перерыва подали пять корнеров или больше, выплата составит 1680 рублей: 1000 x 1.68.
Стратегия ставок на тотал угловых догоном
Догон — это стратегия увеличения суммы следующей ставки или коэффициента при проигрыше так, чтобы при первом заходе получить прибыль с учётом предыдущих поражений.
Рассчитывайте сумму ставки по формуле:
(целевая прибыль + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1)
В прематче ставьте на тотал угловых меньше 10.5 с коэффициентом от 2.00. При проигрыше повторяйте ставку в следующих матчах до первого захода.
Например, ваш банк составляет 10 000 рублей, и вы хотите получить прибыль в 500 рублей. Таблица с результатами может выглядеть так:
|Размер ставки
|Коэффициент
|Исход
|Сумма в банке
|500
|2.00
|Проигрыш
|9500
|910
|2.10
|Проигрыш
|8590
|1786
|2.07
|Выигрыш
|10 501
Изучите статистические данные команд для ставок в прематче. Следите за погодой для ставок на тотал больше угловых во втором тайме. Берите фаворита с форой по корнерам по критериям «Чемпионата».
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
- 12 марта 2020
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:04
- 11 марта 2020
-
22:15
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45