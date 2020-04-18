Статистический прогноз: «Халапа» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа

В матче 18 тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 19 апреля «Халапа» примет «Реал Эстели». Начало игры — в 00:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Халапа» — «Реал Эстели»

Букмекеры не уверены, что матч Клаусуры чемпионата Никарагуа «Халапа» — «Реал Эстели» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча «Халапа» — «Реал Эстели» (19.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Таджикистаном — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попадают в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартуют с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

До конца регулярного чемпионата Клаусуры остался один тур, а «Халапа» уже гарантированно выступит в четвертьфинале. За 17 туров команда сумела набрать 23 очка и расположилась на пятой позиции. В предыдущем матче она проиграла, но и прямые конкуренты тоже потеряли очки: у идущего шестым «Хувентуса» и седьмой «Чинандеги» 20 и 18 пунктов соответственно.

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«Реал Эстели» продолжает борьбу с «Дирьянхеном» за прямое попадание сразу в полуфинал. В предыдущем туре соперники скатали друг с другом ничью и продолжают пребывать в подвешенном состоянии. При равенстве очков (32) «Реал Эстели» занимает вторую строчку лишь благодаря личным показателям.

Форма команд

На последние четыре игры «Халапы» пришлись поровну ничьи и поражения. Команда умудрилась отобрать очки у многократного чемпиона страны «Дирьянхена» (0:0), но потерять их в матче с одним из аутсайдеров Клаусуры «Лас Сабанас» (0:0). Более того, за это время она смогла затолкать лишь один гол — в самой концовке встречи с лидером «Манагуа» (1:6).



«Реал Эстели» же, напротив, пропустил всего два, да и в целом выглядит предпочтительнее. Степень ответственности предстоящего поединка наверняка вынудит клуб предельно сконцентрировано играть в обороне. А потому подумать над ставкой «Халапа» не забьет за коэффициент 2.09 вполне можно.

Личные встречи

С 2013 года соперники провели 21 матч. 13 раз победил «Реал Эстели», и всего три игры остались за «Халапой». Остальные пять поединков не выявляли победителей.

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Примечательно, что 10 из 13 своих побед «Реал Эстели» одержал с разницей минимум в два мяча. А последняя выездная победа над «Халапой» и вовсе завершилась с невероятным счетом 10:0. Поэтому вариант П2 с форой (-1.5) за коэффициент 2.62 выглядит заманчиво.

Ставки на тоталы и голы

За 21 игру между собой соперники успели наколотить аж 71 гол. В среднем за матч получается 3,38 мяча, для низового чемпионата Никарагуа это очень много. Цифры впечатляющие, так что рассмотреть классический ТБ 2.5 за коэффициент 1.95 лишним не будет.

Прогноз и ставки на матч «Халапа» — «Реал Эстели»

«Халапа» уже гарантированно примет участие в плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа. Для «Реал Эстели» же этот матч, фактически, ключевой в борьбе за прямое попадание в полуфинал, поэтому команда, наверняка, будет играть на победу. Благо, статистика личных встреч полностью на её стороне.



Ставка №1: П2 с форой (-1.5) за коэффициент 2.62.



Ставка №2: «Халапа» не забьет за коэффициент 2.09.



Ставка №3: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.