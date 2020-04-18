ЦСКА-Памир — «Локомотив-Памир». Прогноз: нервное дерби в Душанбе

В матче третьего тура чемпионата Таджикистана ЦСКА-Памир примет «Локомотив-Памир» 19 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу ЦСКА-Памир в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Локомотива-Памир» оценён букмекерами коэффициентом 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана ЦСКА-Памир — «Локомотив-Памир»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 19 апреля ЦСКА-Памир — «Локомотив-Памир» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз матча ЦСКА-Памир — «Локомотив-Памир» (19.04.2020)

На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.



В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а к середине месяца успели сыграть два тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.

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Дерби двух команд из Душанбе, который начали сезон по-разному. ЦСКА-Памир в прошлом розыгрыше чемпионата Таджикистана выступил более чем достойно и занял четвёртое место, до бронзовых медалей не хватило всего одного очка. А вот «Локомотив-Памир» — новичок элитного дивизиона.



Тем не менее после двух туров «Локомотив-Памир» занимает четвёртую строчку с четырьмя очками, тогда как его сосед потерпел два поражения и находится на дне турнирной таблицы. На первый взгляд такой результат кажется сенсацией, хотя по факту ничего особенного не произошло. Многое решил календарь.



«Армейцам» в стартовых турах выпало играть с двумя лучшими командами по итогам минувшего сезона. В домашнем поединке с «Худжаном» шансов зацепиться было побольше, однако пропущенный гол в раздевалку и удаление в середине второго тайма не позволили набрать очки (1:3).



В гостях у «Истиклола» избежать поражения редко кому удаётся. ЦСКА-Памир бился изо всех сил и выглядел достойно, однако разница в исполнительском мастерстве в конечном счёте сказалась. Действующий чемпион страны получил преимущество в середине первого тайма, а второй гол забил в концовке. Несколько моментов «армейцы» создали, но с реализацией не задалось (0:2).

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«Локомотив» тем временем выдал бодрую ничью с «Файзкандом» (2:2, все голы состоялись после перерыва), а затем дожал скромный «Душанбе-83» (1:0, единственный мяч в свои ворота отправил защитник «горожан»). Стоит отметить, что обе встречи «железнодорожники» проводили в родных стенах, а теперь играть придётся на выезде. Пусть и без зрителей.



Ближайший соперник ЦСКА заметно уступает предыдущим, так что разозлённые «армейцы» наверняка агрессивно проведут дебют в надежде одержать первую победу в сезоне. Состав у гостей крепкий, лёгкой прогулки тут точно не будет. И всё же коэффициент в районе двойки на хозяев кажется завышенным, на наш взгляд П1 должна оцениваться в районе 1.80.

Потому будет отталкиваться от фаворита. После двух поражений подопечные Сергея Жицкого постараются надёжнее сыграть в обороне, так что града голов мы бы не ждали. Любопытно выглядит 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за крепкий коэффициент 2.02. Вариант попроще — гости не забьют в первом тайме за 1.67.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА-Памир — «Локомотив-Памир»

Хозяевам не повезло с календарём, в двух дебютных турах они встречались с лучшими командами минувшего сезона и остались без очков. «Локомотив-Памир» бодро стартовал, однако уровень оппозиции был довольно скромным, да ещё и играть приходилось в родных стенах. Пожалуй, на своём поле ЦСКА-Памир справедливо идёт фаворитом. Ждём от «армейцев» первых очков в чемпионате.



Ставка: ЦСКА-Памир не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.



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