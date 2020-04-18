«Куктош» — «Худжанд». Прогноз: берём коэффициент 2.93 в матче чемпионата Таджикистана

В матче третьего тура чемпионата Таджикистана «Куктош» примет «Худжанд» 19 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Худжанда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Куктоша» оценён букмекерами коэффициентом 5.80.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Таджикистана «Куктош» — «Худжанд»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 19 апреля «Куктош» — «Худжанд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.
Анализ и прогноз матча «Куктош» — «Худжанд» (19.04.2020)
На территории Таджикистана на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а потому футбол в стране проходит в полном объёме. Ограничение только одно — в качестве меры предосторожности с самого начала играть всё же решено без зрителей.
В остальном чемпионаты Беларуси, Никарагуа и Тайваня получили долгожданное подкрепление из Средней Азии. Матч за Суперкубок Таджикистана провели 4 апреля, а к середине месяца успели сыграть два тура. Нужно отметить факт расширения турнира: теперь в Высшей лиге Таджикистана выступают не восемь, а десять команд.
Воскресную программу чемпионата Таджикистана откроет битва соседей по турнирной таблице. После двух туров команды находятся в серединке, хотя определённо рассчитывают на большее. «Куктош» набрал четыре очка и располагается на пятой строчке, «Худжанд» имеет в активе три балла и идёт на шестом месте.
В прошлом сезоне «Худжанд» финишировал вторым, а «Куктош» оказался шестым, но отстал от третьего места всего на три очка. Календарь у «орлов» на старте сезона оказался вполне рабочим: в первом туре они по делу одолели крепкий ЦСКА-Памир на чужом поле (3:1), а вот затем случилась осечка.
В родных стенах северяне уступили скромному «Хатлону» со счётом 2:3, проспав дебют встречи. Получили 0:2 уже к 35-й минуте, после чего так и не смогли оживить интригу. Несмотря на скользкий счёт, победа гостей получилась довольно уверенной. Второй мяч они пропустили только на 97-й минуте.
У «Куктоша» дела идут чуть лучше. Ничья с крайне неудобным «Регаром-ТадАЗ» (0:0) в первом туре — уже неплохо. Во втором туре команда добилась разгромной победы на выезде над «Истаравшаном» (3:0), хотя гордиться тут особо нечем. Дело в том, что гости играли в большинстве с 17-й минуты, однако больше часа не могли открыть счёт.
Хозяева не дотерпели до финального свистка 15 минут, а ещё два мяча получили в концовке, когда терять было совсем нечего. То есть непосредственно по качеству футбола и созиданию определённые вопросы к «Куктошу» имеются.
Букмекеры не сомневаются в победе «Худжанда», дело тут прежде всего в статистике очных встреч. «Орлы» добыли шесть побед из шести возможных, три из них — на выезде. При этом «Куктош» сумел отличиться в трёх предыдущих случаях из четырёх, а гости на старте сезона много забивают и пропускают.
Из этого и будем исходить. С точки зрения статистики любопытно выглядит ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.06. Вариант посмелее — П2 + обе забьют, букмекеры дают на него мощный коэффициент 2.93.
Прогноз и ставки на матч «Куктош» — «Худжанд»
Статистика очных встреч просто кричит о победе гостей — шесть выигрышей из шести возможных. При этом «Куктош» в большинстве случаев свой гол забивает, да и в целом «Худжанд» на старте сезона много забивает и много пропускает. Пожалуй, голы в этой игре наверняка будут в обе стороны. От этого и оттолкнёмся.
Ставка: победа «Худжанда» + обе забьют за 2.93.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров!
- 18 апреля 2020
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 17 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:14
-
10:00
- 16 апреля 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:08
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
09:59
- 15 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:22
-
15:18
-
15:00