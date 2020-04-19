Ставки на андердогов в футболе и теннисе: как и когда выгодно ставить на аутсайдеров

Ставки на андердогов в футболе, теннисе, баскетболе и других видах спорта дают прибыль при правильном анализе. Не думайте, что любая ставка на аутсайдера имеет смысл. Заключать пари на победы андердогов нужно только по строгим системным принципам.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Кто такие андердоги и как их выявить в росписи букмекеров

Слово «андердог» (англ. underdog) пошло из сленга собачьих боёв. Проигравший пёс оказывался прижатым к полу своим соперником. Отсюда — «под собакой».



В ставках на спорт андердог — явный аутсайдер в предстоящем противостоянии.



В большинстве случаев на победы андердогов коэффициенты начинаются от 3.00. Но этот показатель может быть и выше (5.00, 7.00) в зависимости от вида спорта.



Большие коэффициенты — результат оценки соотношения сил аутсайдера и фаворита со стороны букмекера. Но на рост котировок влияет и то, что большинство игроков предпочитает ставить на фаворита.

Варианты ставок на андердогов в разных видах спорта

Стратегия ставок на аутсайдера требует корректного подбора рынков. Лучше всего не ориентироваться на чистые ставки на победы андердогов, а выбирать среди таких вариантов.

Пари с форой. В данном случае подбирайте такой гандикап, чтобы коэффициент ставки на андердога выходил на уровень 1.90-2.50. Ставка типа «1Х», «Х2». Если ставить на чистую победу слабой команды слишком рискованно, будет достаточно заключить пари на то, что она не проиграет. Это подходит только для соревнований, где возможна ничья в основное время. Индивидуальный тотал андердога (ТБ). Этот вид рынка на аутсайдера в футболе, теннисе, баскетболе и других видах спорта можно эффективно использовать. Букмекеры часто недооценивают потенциальную результативность андердогов. Таким образом, могут заходить коэффициенты 2.00-3.00 даже если аутсайдер проигрывает. Индивидуальный тотал фаворита (ТМ). В таком случае проверяют противоположный принцип. Это стратегия ставок против фаворита, которая популярна в баскетболе, гандболе, футболе. Пари заключают на то, что андердог не пропустит то количество мячей, по тоталу которого у фаворита букмекер даёт коэффициент на уровне 2.00-3.00.

Подробнее об индивидуальном тотале в ставках читайте здесь:

Что значит индивидуальный тотал в ставках на спорт: обозначение, стратегия и как применить Если вы сомневаетесь в исходе матча, изучите индивидуальный тотал, что это такое и когда на него выгодно ставить.

Примеры ставок на андердогов по видам спорта

Футбол. 6 февраля 2020 года «Атлетик» из Бильбао принимал «Барселону» в четвертьфинале Кубка Испании. На победу хозяев коэффициент превышал 4.00. Хозяева считались андердогом. Ставить на их победу было слишком рискованно. Но на то, что «Атлетик» не проиграет коэффициент составлял около 1.90-2.00 в разных БК. Эта ставка была оправдана для кубкового матча. Завершилась игра со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Баскетбол. 10 февраля 2020 года подмосковные «Химки» в Единой лиге ВТБ играли дома с клубом «Нижний Новгород». Хозяева — очевидные фавориты. На победу гостей с форой в 12 очков давали коэффициент 2.10-2.30. При этом «Химки» вели сложную кампанию в еврокубках. Поэтому ставка «П2 с форой (+12)» полностью оправдана. Матч закончился со счётом 98:94.



Теннис. 28 февраля 2020 года первая ракетка мира Новак Джокович играл с Гаэлем Монфисом и считается безусловным фаворитом. Но учитывая сложный календарь, предшествующий Australian Open, а также силу француза на харде, можно дать небольшой гандикап Монфису. Коэффициент на победу аутсайдера с форой (+4.5) по геймам составлял около 2.10-2.30. Пари оказалось бы выигрышным, ведь матч закончился со счётом 2:1 по сетам и 15:13 по геймам в пользу Джоковича.



Примеры показывают, что совсем не обязательно ставить на победы андердогов. Целесообразно искать валуйные ставки на форы и тоталы.



Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Прематчевый анализ шансов аутсайдера и фаворита

Ставить на явных аутсайдеров в БК можно только на основе детального предматчевого анализа. Ищите подходящие коэффициенты, обращая внимание на такие базовые принципы.

Серия крупных побед фаворита. С одной стороны, это повышает коэффициенты букмекеров на успех андердога. С другой — более сильная команда или спортсмен менее мотивированы на разгромную победу. Фаворит выступает после дополнительных нагрузок. В футболе у сильных команд много игроков разъезжается в национальные сборные. После таких сборов клуб не может показать свой высший уровень. А в теннисе, ведущие игроки проводят намного больше матчей, так как проходят далеко в турнирных сетках. После крупных турниров, они часто проигрывают на ранних этапах менее значимых соревнований. Турнирная мотивация. Пример из баскетбола или хоккея. Если в серии плей-офф одна из команд ведёт с большим отрывом, она не будет выкладываться на полную в очередном матче. Этот принцип особенно актуален, если игра проходит на домашней арене андердога. Неудобные соперники. У каждого гранда есть своя «ахиллесова пята». Например, в Испании мадридский «Реал» часто не может победить «Атлетик» из Бильбао: в 31% встреч и вовсе терпит поражения. А для «Барселоны» камнем преткновения считается мадридский «Атлетико»: 32% проигрышей. Привходящие факторы: домашняя или гостевая арена, покрытие в теннисе, травмы ведущих исполнителей, погодные условия и т.д.

Помните, что любая математическая стратегия ставок на аутсайдера наверняка приведёт к сливу банка. Профессионалы ставят на андердога только после детального прематчевого анализа.

Системы ставок на андердогов

Существуют ли дистанционные системы ставок на андердогов? Ставить по стратегии на аутсайдеров затруднительно из-за того, что в не всегда можно найти подходящий матч.



Если игрок ставит на виды спорта и чемпионаты, в которых хорошо разбирается, значит это ограниченное число турниров. Часто в них просто нет матчей между подходящими соперниками. В этом смысле лучше всего подходит теннис, где регулярно есть игры между соперниками разного класса.



И все же есть несколько дистанционных систем, каждую из которых можно назвать стратегией ставок на андердогов.

Домашний матч аутсайдера. Выберите пять-десять клубов, которые считаются слабыми, но дома не уступают с крупным счетом. В матчах с лидерами на домашних стадионах плюсовые форы с коэффициентами 1.70-2.10. Кубковые противостояния. Здесь стратегия ставок против фаворита оправдывает себя, так как многие лидеры «сливают» кубковые турниры, выставляя против явных аутсайдеров вторые или даже третьи составы. Система подстраховки. По этой стратегии ставьте в прематче на победу или не проигрыш андердога с коэффициентом около 4.00-7.00. После получаса игры или в перерыве, если фаворит не повел в счёте, то коэффициент на его победу существенно вырастет, поэтому нужно сделать перекрёстную ставку. Эта стратегия рискованна, так как фаворит может быстро распечатать ворота слабой команды.

Чтобы успешно делать ставки на андердогов, важно разбираться в конкретном виде спорта, чемпионате, турнире. Многое решает детальный предматчевый анализ. Если вы научитесь верно определять ценность пари, ставки в букмекерских конторах могут приносить прибыль.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!