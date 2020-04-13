Если вы сомневаетесь в исходе матча, изучите индивидуальный тотал, что это такое и когда на него выгодно ставить.

Что значит индивидуальный тотал в ставках на спорт: обозначение, стратегия и как применить

Индивидуальный тотал в ставках на спорт используют, если нет уверенности в результате матча. Но учитывать нужно другие факторы. В этой статье мы разберём, что значит индивидуальный тотал, его виды, примеры в футболе, теннисе, хоккее и баскетболе, а также, когда делать эту ставку.



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Что такое индивидуальный тотал в ставках на спорт

Индивидуальный тотал — это ставка на количество действий команды или игрока: число голов, очков, шайб, фолов, угловых, жёлтых карточек, сетов, геймов и так далее.



Вы ставите на больше или меньше определённого числа:

ИТБ№(х) — ставка на индивидуальный тотал больше

ИТМ№(х) — ставка индивидуальный тотал меньше, где № — номер команды, х — заданное число.

Примеры обозначения ставки в футболе и хоккее:

ИТБ1(1.5) по голам — хозяева забьют больше одного мяча в ворота соперника.

ИТБ2(3.5) по шайбам — гости забьют хотя бы четыре шайбы.

ИТМ1(2.5) по жёлтым карточкам — хозяева получат не больше двух предупреждений.

ИТМ2(20.5) по броскам в створ — гости нанесут меньше 21 броска в створ ворот.

Ставки на индивидуальный тотал: виды и примеры расчёта

Есть два вида индивидуального тотала:

Половинчатый. В нём не может быть возврата.

Целый. Такой вид ставки имеет возврат.

Рассмотрим примеры ставок на индивидуальный тотал в футболе и баскетболе.

Вы ставите 1000 рублей на индивидуальный тотал 1 больше 2.5 гола в матче Примеры «Барселона» — «Валенсия» за коэффициент 1.80. Если Лионель Месси и компания забьют минимум три мяча, ставка выиграет, выплата составит 1800 рублей: 1000 х 1.80. Во встрече НБА «Лос Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» вы ставите 2000 рублей на индивидуальный тотал первой команды меньше 99.5 очка за 2.15. Если хозяева с Леброном Джеймсом набрали 99 очков или меньше, ставка зашла, вы получите 4300 рублей: 1000 х 2.15.

За счёт целого тотала вы можете увеличить коэффициент или подстраховать ставку.



Например, вы считаете, что мадридский «Атлетико» не пропустит больше гола от «Реала» в Примере. Вы можете взять ИТМ2(1.5) за 1.40, но за 1.85 есть ставка на ИТМ2(1).



Ставка на ИТМ2(1.5) надёжнее, но на ИТМ2(1) больше коэффициент. Если «Реал» не забьёт, зайдёт любой из вариантов. Если «Атлетико» пропустит ровно гол, первый выбор проиграет, а по второму будет возврат.



Представим, что в поединке НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» вы хотите взять ИТБ1(3.5) за 1.80. Но решили перестраховаться и поставить на ИТБ1(3) за 1.45.



Если хозяева забьют ровно три гола, первый выбор не зайдёт, а по второму — ставка вернётся. При четырёх или более шайбах «Вашингтона» сыграют оба варианта.



Также в ставках на индивидуальный тотал есть рынок «чёт/нечёт». Подробнее о ставках на «чёт/нечёт» читайте здесь:

Стратегия ставок на спорт «чет/нечет»: примеры схем на футбол, хоккей и баскетбол Новички ошибочно думают, что в ставках на «чет/нечет» вероятность исходов по 50%. «Чемпионат» объясняет нюансы и стратегии по видам спорта.

Индивидуальный тотал в теннисе, футболе, хоккее и баскетболе

Теннис — второй по популярности и объему вид спорта для ставок после футбола. На теннис пришлось около 25% объёма ставок за 2019 год. В лайве ставили практически в два раза больше, чем в прематче.



На рынке индивидуального тотала играют геймы, где классический рубеж — ИТ 12.5.



Например, Рафаэль Надаль 12 раз выиграл «Ролан Гаррос». На других турнирах на грунте ставьте на индивидуальный тотал 1 меньше 12.5 гейма. Коэффициент на такой исход будет больше, чем на чистую победу испанца. Ставка зайдёт, если в каждом сете соперники Рафаэля выиграет не больше пяти геймов — 6:4, 6:4.



Основные рынки ставок на индивидуальный тотал в командных видах спорта:



● Футбол: голы команды или игрока, удары по воротам/в створ, угловые, жёлтых карточек.



● Хоккей: шайбы команды или игрока, броски, удаления.



● Баскетбол: очки команды или игрока, трёхочковые попаданий, штрафные броски, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты.



Можно ставить на целый матч или на игровой отрезок: тайм в футболе, период в хоккее, четверть в баскетболе.

Когда ставить на индивидуальный тотал команды и игрока в футболе: примеры

Представим, что в первом матче плей-офф фаворит уступил в гостях со счётом 0:2. В ответном матче хозяева постараются отыграться, поэтому ставьте на ИТБ1(1.5). Ставка выиграет, если команд хозяев забьёт больше одного гола. Может зайти и ставка на общий тотал больше 2.5, так как хозяева будут рисковать.



Если вы считайте, что фаворит не справится с защитой соперника, берите ИТМ1(1.5) или ИТМ1(2).



Другой пример: в РПЛ «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а Артём Дзюба борется за звание лучшего бомбардира. Дзюба забил «Крыльям Советов» шесть голов в шести последних матчах. Ставьте на индивидуальный тотал Артёма больше 0.5.



О стратегиях ставок на футбол читайте здесь:

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Что важно для ставок на индивидуальный тотал

При выборе ставки на индивидуальный тотал учитывайте следующее.

Стиль команды. Например, в сезоне-2019/2020 «Аталанта» забила 70 голов в 25 матчах Серии А. На «Аталанту» выгодно брать ИТБ. «Зенит» за 22 тура РПЛ пропустил лишь один гол в первом тайме. Ставка на ИТМ(0.5) соперника петербуржцев в первом тайме сыграла 21 раз за 22 встречи.

Турнирную мотивацию. Например, в РПЛ последний тур, а чемпион уже известен. И он сыграет дома с командой, которая борется за выживание. Ставьте на ИТБ2(0.5) или ИТБ2(1). Тренер хозяев может выпустить резервистов.

Составы. Если одна из сторон лишилась из-за травм или дисквалификации основного вратаря и защитника, берите ИТБ соперника.

Погода. На вязком газоне обороняться легче, поэтому в национальных Кубках команды из низших дивизионов часто побеждают соперников из высшей лиги.

Дополнительные условия. Например, в Боливии стадион находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря. В 2009 году сборная Аргентины под руководством Диего Марадоны проиграла в Ла-Пасе со счётом 1:6 слабейшей команде континента.

Для любой ставки нужно не менее двух аргументов, а также подходящая разница забитых и пропущенных мячей.

Перед ставкой на индивидуальный тотал проанализируйте последние встречи команд, статистику соперников и отдельных игроков. Почитайте последние новости, выделите тенденции и оцените шансы на успех.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты и получите бонус до 15 000 рублей!