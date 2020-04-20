В ставках на проход иногда заходят гигантские коэффициенты. Вы ещё не забыли матчи «Ливерпуль» — «Барселона» и Россия — Испания?

Что такое проход в ставках на команду: как делать эту ставку в футболе и другом спорте

Ставка на проход позволяет сорвать куш на аутсайдере или подстраховать фаворита, который не успел выиграть в основное время. В этой статье мы разберём, что такое проход в ставках, что учитывать при выборе пари, рассмотрим примеры, а также плюсы и минусы этого рынка.

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Что такое ставки на проход команды в следующий раунд соревнования

Это пари на победителя пары в играх на вылет. В клубных видах спорта серии плей-офф проводят в формате от двух до семи матчей:

Футбол и гандбол: двухматчевое противостояние.

Пример расчёта ставки на проход в футболе: В 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019 «Тоттенхэм» дома уступил «Аяксу» 0:1, а в Амстердаме выиграли со счётом 3:2. За счёт правила гостевого гола англичане вышли в финал турнира. После первого матча коэффициент на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд составлял 3.70. При ставке в 1000 рублей вы могли получить 3700 рублей.

Хоккей, баскетбол и волейбол: серии играют до 2-4 побед в зависимости от формата турнира.

Пример расчёта ставки: В финальной серии НБА сезона-2018/2019 «Торонто Рэпторз» в шести матчах обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. Перед стартом серии коэффициент на победу канадцев составлял 3.30. Со ставки в 1000 рублей вы могли получить 3300 рублей.

Регламенты некоторых турниров могут подразумевать оговорки: национальные кубки и международные соревнования иногда имеют свой формат.

Когда проходят чемпионаты мира и Европы, сборные в одном матче плей-офф определяют, кто пройдёт в следующий раунд. Если по итогам основного времени ничья, играют дополнительное время и при необходимости в футболе бьют пенальти, а в хоккее исполняют буллиты.

Что учитывать, чтобы делать ставки на проход в футболе

Мыслите стратегически, изучайте сильные и слабые стороны соперников, фактор личности тренера, состояние лидеров.



Есть понятие «кубковая команда». Классический пример — мадридский «Атлетико» Диего Симеоне: за 9 лет «матрасники» один раз выиграли Ла Лигу, зато два раза победили в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, дважды дошли до финала Лиги чемпионов, выиграли по разу Кубок и Суперкубок Испании.



Вратарь «Атлетико» Ян Облак в 245 матчах за команду пропустил 168 мячей — в среднем 0,69 гола за игру, это выдающаяся статистика.



Помните главное правило: так называемые ставки на проход команды — это прогноз не на победу в матче, а по итогам противостояния. Это может быть ничья 1:1 в гостях при 0:0 дома, что тоже даёт проход в следующий этап соревнования.

О десяти стратегиях ставок на футбол читайте здесь:

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Ставки на проход команды: плюсы и минусы

Достоинства:

Проход в ставках означает: выбранная команда пройдет в следующий раунд любым способом: в основное время, по итогам дополнительного времени или овертайма, по пенальти или буллитам. Перед 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года коэффициент на проход России в матче с Испанией составлял 4.27 против 1.25 на «красную фурию». Россияне почти всю встречу оборонялись, но дотянули до дополнительного времени и серии пенальти, победили и прошли в четвертьфинал. При ставке в 1000 рублей на проход команды Станислава Черчесова выплата бы составила 4270 рублей.

Шанс «поймать» большой коэффициент при стартовой неудаче выбранной команды. 12 апреля 2020 года исполнилось пять лет легендарному камбэку СКА в серии с ЦСКА и выходу в финал Кубка Гагарина. Питерские «армейцы» уступали со счётом 0:3 в серии, но выиграли четыре матча подряд. Перед четвёртым поединком серии коэффициент на проход СКА в следующий раунд составлял около 25.00. При ставке в 1000 рублей вы могли получить 25 000 рублей.

Недостатки:

Высокая маржа букмекера. Букмекер страхует свои риски, вкладывая комиссию в коэффициенты. У большинства БК маржа в ставках на проход составляет от 5%. Например, при встрече равных соперников коэффициент на проход каждый команды должен составлять 2.00, а на практике они будут около 1.90 и ниже.

Подробнее о марже и о том, как её вычислить читайте здесь:

Что такое маржа в ставках на спорт: как рассчитать комиссию букмекера, формула и примеры Букмекеру не важно, как часто вы выигрываете. Конторы всегда будут в плюсе из-за маржи.

Зависимость от обстоятельств. Такие факторы, как травма, удаление игрока или другие инциденты по ходу стартового матча, могут сломать самый качественный предматчевый анализ и повлиять на расклад сил в целом.

Актуальность ставок на проход

Ставка на проход команды в следующий раунд — один из главных футбольных трендов 2019 года. Весь мир был свидетелем фантастических камбэков в плей-офф Лиги Чемпионов: «Аякс» — «Реал», «Ювентус» — «Атлетико», «Тоттенхэм» — «Аякс» и, конечно, «Ливерпуль» — «Барселона». В этих парах всё переворачивалось с ног на голову, на чём некоторые игроки получили солидную прибыль.



Знать, что такое проход в ставках недостаточно для успешной игры. Внимательно изучите правила выбранного вида спорта, формат турнира и дополнительные условия при ничейном счёте.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!