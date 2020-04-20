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Ставка на проход — что такое и что значит в футболе, как понять, плюсы и минусы прогнозо

Что такое проход в ставках на команду
Саша Полтавский
Что такое проход в ставках на команду: как делать эту ставку в футболе и другом спорте
В ставках на проход иногда заходят гигантские коэффициенты. Вы ещё не забыли матчи «Ливерпуль» — «Барселона» и Россия — Испания?
Ставки / База знаний 0

Ставка на проход позволяет сорвать куш на аутсайдере или подстраховать фаворита, который не успел выиграть в основное время. В этой статье мы разберём, что такое проход в ставках, что учитывать при выборе пари, рассмотрим примеры, а также плюсы и минусы этого рынка.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое ставки на проход команды в следующий раунд соревнования

Это пари на победителя пары в играх на вылет. В клубных видах спорта серии плей-офф проводят в формате от двух до семи матчей:

  • Футбол и гандбол: двухматчевое противостояние.

Пример расчёта ставки на проход в футболе: В 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019 «Тоттенхэм» дома уступил «Аяксу» 0:1, а в Амстердаме выиграли со счётом 3:2. За счёт правила гостевого гола англичане вышли в финал турнира. После первого матча коэффициент на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд составлял 3.70. При ставке в 1000 рублей вы могли получить 3700 рублей.

  • Хоккей, баскетбол и волейбол: серии играют до 2-4 побед в зависимости от формата турнира.

Пример расчёта ставки: В финальной серии НБА сезона-2018/2019 «Торонто Рэпторз» в шести матчах обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. Перед стартом серии коэффициент на победу канадцев составлял 3.30. Со ставки в 1000 рублей вы могли получить 3300 рублей.

Регламенты некоторых турниров могут подразумевать оговорки: национальные кубки и международные соревнования иногда имеют свой формат.

Когда проходят чемпионаты мира и Европы, сборные в одном матче плей-офф определяют, кто пройдёт в следующий раунд. Если по итогам основного времени ничья, играют дополнительное время и при необходимости в футболе бьют пенальти, а в хоккее исполняют буллиты.

Что учитывать, чтобы делать ставки на проход в футболе

Мыслите стратегически, изучайте сильные и слабые стороны соперников, фактор личности тренера, состояние лидеров.

Есть понятие «кубковая команда». Классический пример — мадридский «Атлетико» Диего Симеоне: за 9 лет «матрасники» один раз выиграли Ла Лигу, зато два раза победили в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, дважды дошли до финала Лиги чемпионов, выиграли по разу Кубок и Суперкубок Испании.

Вратарь «Атлетико» Ян Облак в 245 матчах за команду пропустил 168 мячей — в среднем 0,69 гола за игру, это выдающаяся статистика.

Помните главное правило: так называемые ставки на проход команды — это прогноз не на победу в матче, а по итогам противостояния. Это может быть ничья 1:1 в гостях при 0:0 дома, что тоже даёт проход в следующий этап соревнования.

О десяти стратегиях ставок на футбол читайте здесь:

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Ставки на проход команды: плюсы и минусы

Достоинства:

  • Проход в ставках означает: выбранная команда пройдет в следующий раунд любым способом: в основное время, по итогам дополнительного времени или овертайма, по пенальти или буллитам. Перед 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года коэффициент на проход России в матче с Испанией составлял 4.27 против 1.25 на «красную фурию». Россияне почти всю встречу оборонялись, но дотянули до дополнительного времени и серии пенальти, победили и прошли в четвертьфинал. При ставке в 1000 рублей на проход команды Станислава Черчесова выплата бы составила 4270 рублей.
  • Шанс «поймать» большой коэффициент при стартовой неудаче выбранной команды. 12 апреля 2020 года исполнилось пять лет легендарному камбэку СКА в серии с ЦСКА и выходу в финал Кубка Гагарина. Питерские «армейцы» уступали со счётом 0:3 в серии, но выиграли четыре матча подряд. Перед четвёртым поединком серии коэффициент на проход СКА в следующий раунд составлял около 25.00. При ставке в 1000 рублей вы могли получить 25 000 рублей.

Недостатки:

  • Высокая маржа букмекера. Букмекер страхует свои риски, вкладывая комиссию в коэффициенты. У большинства БК маржа в ставках на проход составляет от 5%. Например, при встрече равных соперников коэффициент на проход каждый команды должен составлять 2.00, а на практике они будут около 1.90 и ниже.

Подробнее о марже и о том, как её вычислить читайте здесь:

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  • Зависимость от обстоятельств. Такие факторы, как травма, удаление игрока или другие инциденты по ходу стартового матча, могут сломать самый качественный предматчевый анализ и повлиять на расклад сил в целом.

Актуальность ставок на проход

Ставка на проход команды в следующий раунд — один из главных футбольных трендов 2019 года. Весь мир был свидетелем фантастических камбэков в плей-офф Лиги Чемпионов: «Аякс» — «Реал», «Ювентус» — «Атлетико», «Тоттенхэм» — «Аякс» и, конечно, «Ливерпуль» — «Барселона». В этих парах всё переворачивалось с ног на голову, на чём некоторые игроки получили солидную прибыль.

Знать, что такое проход в ставках недостаточно для успешной игры. Внимательно изучите правила выбранного вида спорта, формат турнира и дополнительные условия при ничейном счёте.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
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