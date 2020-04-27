Стратегии ставок на бейсбол могут дать прибыль, но о них почти никто не знает.

Стратегия ставок на бейсбол: теория для пари на форы и тоталы в MLB и других лигах

Стратегии ставок на бейсбол практически неизвестны в России. Этот вид спорта у нас непопулярен, но делать ставки на бейсбол очень удобно: чемпионаты проводятся в Европе, Азии и Америке. В этой статье мы разберём особенности анализа и стратегии игры на главной лиге — MLB.

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Виды ставок на бейсбол в букмекерских конторах

Базовые виды ставок на бейсбол, предлагаемые в букмекерской росписи:

на победу одной из команд в матче или отдельном иннинге;

разные виды тоталов: общие, индивидуальные, на игру в целом или по иннингам;

форы по очкам.

В прематчевой росписи букмекера ставки на исход, фору и тотал в бейсболе дают не только на игру или первый иннинг. Отдельно выделяют период первых пяти иннингов.

Он считается ключевым — стратегию ставок на бейсбол по форам можно использовать только на данном отрезке матча.

Делать ставки на бейсбол удобно в лайве. Все матчи проходят с многочисленными перерывами, подготовками к подаче, тайм-аутами.

Ставки на бейсбол: особенности прематчевого анализа

Основные факторы, влияющие на исход и результативность в данном виде спорта.

Форма питчера. Чем сильнее питчер в команде, тем больше у неё шансов на победу. Лучшего игрока этой позиции чаще всего выпускают в первом иннинге. Пять иннингов — стандартная «обязательная программа» звёздных питчеров в MLB.

Серии побед и поражений. Учитывайте текущую форму двух команд. В бейсболе нередко случаются длительные серии побед или проигрышей.

Особенности стадиона. Главные различия в размерах площадок, а также в ветреной обстановке. У таких команд, как «Бостон Ред Сокс», «Колорадо», «Нью-Йорк Метс» и «Нью-Йорк Янкиз» домашние стадионы считаются самыми ветренными, а у «Сан-Франциско Джайентс», «Сиэтл Маринерс», «Тампа-Бэй Рэйс» — безветренными. Чем сильнее ветер на стадионе, тем больше вероятность высокого тотала.

Погодные условия. Здесь важны сила ветра, влажность воздуха, вероятность осадков и т.д.

Командные факторы — турнирная мотивация, отсутствие травмированных игроков, смена тренера и др.

Стратегия на ничью в иннинге

Одна из распространённых беттинговых стратегий состоит в ставках догоном на ничью в иннинге. Здесь работают такие принципы:

большинство иннингов заканчивается вничью;

букмекеры дают низкие коэффициенты на ничью — 1.50-1.70, редко доходит до 1.90;

Рассчитывайте сумму каждой следующей ставки по формуле:

(сумма первой ставки + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).



Любой догон в ставках опасен. Но в бейсболе редко играют без ничьей больше четырёх иннингов подряд.

Возьмём для примера тур предсезонки MLB, состоявшийся 12 марта 2020 года:

всего проведено 10 игр;

в двух из них состоялась тройная серия иннингов без ничейного результата;

в семи — двойные серии;

только в одном матче «Тампа-Бэй Рэйс» — «Филадельфия Филлис» безничейная серия затянулась до пяти иннингов, после чего снова была ничья 0:0.

Интересно, что в первенствах ниже классом, например, азиатских чемпионатах, коэффициенты на ничейные иннинги выше — часто доходят до 2.05.

Стратегия догона в ставках на спорт:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Ставки на бейсбольный матч по стратегии на тотал меньше

Стратегия также работает по принципу догона. Ставьте не на ничью, а на ТМ 0.5 в каждом следующем иннинге до первого захода. Коэффициенты 1.50-1.70. Эти две системы мало чем отличаются, ведь большинство ничейных периодов заканчиваются со счётом 0:0.

Ставки на аутсайдеров и фаворитов

В ставках на аутсайдеров и фаворитов применяется стратегия на бейсбол — фора по очкам с доведением до коэффициента 1.80-2.20. Нередко матчи МЛБ или первые пять иннингов заканчиваются с разницей в одно очко. Здесь ставим на бейсбол по таким принципам:

выбираем матчи, где команда-аутсайдер играет в гостях;

анализируем статистику личных встреч оппонентов на данном стадионе;

даём фавориту фору от (-1.5) до (-3.5), если коэффициент на победу хозяев ниже 1.80.

Также можете играть по обратному принципу: брать плюсовую фору на анердога, играющего дома. Важно, чтобы у хозяев была высокая мотивация и отсутствовали проблемы с формой основного питчера.

Пример ставки: матч «Нью-Йорк Мэтс» и «Сент-Луис Кардиналс» 11 марта 2020 года. На победу хозяев коэффициент составил 1.60. Но фора (-2.5) шла за 2.20. Матч закончился со счётом 7-3, то есть ставка Ф1 (-2.5) прошла.

Ставки на андердогов в футболе:

Ставки на андердогов в футболе и теннисе: как и когда выгодно ставить на аутсайдеров Системы ставок на андердогов дают прибыль при поражениях фаворитов. К осечкам грандов приводит несколько причин.

Финансовая стратегия в ставках на бейсбол

В ставках на бейсбол стратегии, примеры которых приведены выше, не дают гарантии выигрыша. Поэтому обязательно соблюдайте принципы финансового менеджмента:

выберите финансовую стратегию: флэт, фиксированный процент, критерий Келли и др.;

придерживайтесь размера ставок по выбранной системе;

следите, чтобы сумма ставки не превышала 10-15% от общего банка;

не ставьте в круглосуточном режиме на все игры в разных чемпионатах — выберите одно первенство и разберитесь в его специфике.

Любые системы эффективны только при грамотном анализе матчей, соблюдении финансовой стратегии и доли везения на дистанции. Для ставок на бейсбол больше всего подробной статистике о лиге MLB. Изучите её и до игры на реальные деньги проверьте свои силы в тестовом режиме.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!