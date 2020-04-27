Стратегия ставок на бейсбол: теория для пари на форы и тоталы в MLB и других лигах

Стратегии ставок на бейсбол практически неизвестны в России. Этот вид спорта у нас непопулярен, но делать ставки на бейсбол очень удобно: чемпионаты проводятся в Европе, Азии и Америке. В этой статье мы разберём особенности анализа и стратегии игры на главной лиге — MLB.
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Виды ставок на бейсбол в букмекерских конторах
Базовые виды ставок на бейсбол, предлагаемые в букмекерской росписи:
- на победу одной из команд в матче или отдельном иннинге;
- разные виды тоталов: общие, индивидуальные, на игру в целом или по иннингам;
- форы по очкам.
В прематчевой росписи букмекера ставки на исход, фору и тотал в бейсболе дают не только на игру или первый иннинг. Отдельно выделяют период первых пяти иннингов.
Он считается ключевым — стратегию ставок на бейсбол по форам можно использовать только на данном отрезке матча.
Делать ставки на бейсбол удобно в лайве. Все матчи проходят с многочисленными перерывами, подготовками к подаче, тайм-аутами.
Ставки на бейсбол: особенности прематчевого анализа
Основные факторы, влияющие на исход и результативность в данном виде спорта.
- Форма питчера. Чем сильнее питчер в команде, тем больше у неё шансов на победу. Лучшего игрока этой позиции чаще всего выпускают в первом иннинге. Пять иннингов — стандартная «обязательная программа» звёздных питчеров в MLB.
- Серии побед и поражений. Учитывайте текущую форму двух команд. В бейсболе нередко случаются длительные серии побед или проигрышей.
- Особенности стадиона. Главные различия в размерах площадок, а также в ветреной обстановке. У таких команд, как «Бостон Ред Сокс», «Колорадо», «Нью-Йорк Метс» и «Нью-Йорк Янкиз» домашние стадионы считаются самыми ветренными, а у «Сан-Франциско Джайентс», «Сиэтл Маринерс», «Тампа-Бэй Рэйс» — безветренными. Чем сильнее ветер на стадионе, тем больше вероятность высокого тотала.
- Погодные условия. Здесь важны сила ветра, влажность воздуха, вероятность осадков и т.д.
- Командные факторы — турнирная мотивация, отсутствие травмированных игроков, смена тренера и др.
Стратегия на ничью в иннинге
Одна из распространённых беттинговых стратегий состоит в ставках догоном на ничью в иннинге. Здесь работают такие принципы:
- большинство иннингов заканчивается вничью;
- букмекеры дают низкие коэффициенты на ничью — 1.50-1.70, редко доходит до 1.90;
Рассчитывайте сумму каждой следующей ставки по формуле:
(сумма первой ставки + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).
Любой догон в ставках опасен. Но в бейсболе редко играют без ничьей больше четырёх иннингов подряд.
Возьмём для примера тур предсезонки MLB, состоявшийся 12 марта 2020 года:
- всего проведено 10 игр;
- в двух из них состоялась тройная серия иннингов без ничейного результата;
- в семи — двойные серии;
- только в одном матче «Тампа-Бэй Рэйс» — «Филадельфия Филлис» безничейная серия затянулась до пяти иннингов, после чего снова была ничья 0:0.
Интересно, что в первенствах ниже классом, например, азиатских чемпионатах, коэффициенты на ничейные иннинги выше — часто доходят до 2.05.
Стратегия догона в ставках на спорт:
Ставки на бейсбольный матч по стратегии на тотал меньше
Стратегия также работает по принципу догона. Ставьте не на ничью, а на ТМ 0.5 в каждом следующем иннинге до первого захода. Коэффициенты 1.50-1.70. Эти две системы мало чем отличаются, ведь большинство ничейных периодов заканчиваются со счётом 0:0.
Ставки на аутсайдеров и фаворитов
В ставках на аутсайдеров и фаворитов применяется стратегия на бейсбол — фора по очкам с доведением до коэффициента 1.80-2.20. Нередко матчи МЛБ или первые пять иннингов заканчиваются с разницей в одно очко. Здесь ставим на бейсбол по таким принципам:
- выбираем матчи, где команда-аутсайдер играет в гостях;
- анализируем статистику личных встреч оппонентов на данном стадионе;
- даём фавориту фору от (-1.5) до (-3.5), если коэффициент на победу хозяев ниже 1.80.
Также можете играть по обратному принципу: брать плюсовую фору на анердога, играющего дома. Важно, чтобы у хозяев была высокая мотивация и отсутствовали проблемы с формой основного питчера.
Пример ставки: матч «Нью-Йорк Мэтс» и «Сент-Луис Кардиналс» 11 марта 2020 года. На победу хозяев коэффициент составил 1.60. Но фора (-2.5) шла за 2.20. Матч закончился со счётом 7-3, то есть ставка Ф1 (-2.5) прошла.
Ставки на андердогов в футболе:
Финансовая стратегия в ставках на бейсбол
В ставках на бейсбол стратегии, примеры которых приведены выше, не дают гарантии выигрыша. Поэтому обязательно соблюдайте принципы финансового менеджмента:
- выберите финансовую стратегию: флэт, фиксированный процент, критерий Келли и др.;
- придерживайтесь размера ставок по выбранной системе;
- следите, чтобы сумма ставки не превышала 10-15% от общего банка;
- не ставьте в круглосуточном режиме на все игры в разных чемпионатах — выберите одно первенство и разберитесь в его специфике.
Любые системы эффективны только при грамотном анализе матчей, соблюдении финансовой стратегии и доли везения на дистанции. Для ставок на бейсбол больше всего подробной статистике о лиге MLB. Изучите её и до игры на реальные деньги проверьте свои силы в тестовом режиме.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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