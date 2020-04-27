Разбираем советы профессионалов, ключевой финансовый принцип и что нужно сделать перед регистрацией в букмекерской конторе.

Секреты ставок на спорт от профессионалов для начинающих: как правильно выбрать стратегию

Новичкам интересно, существуют ли секреты ставок на спорт, которые ведут к успеху и прибыли. Но намного важнее на начальном этапе избежать распространённых досадных ошибок. Изучите советы, как делать ставки на спорт, чтобы первые шаги беттинге не оказались провальными.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что нужно знать для игры в букмекерской конторе

Рынок букмекерских онлайн-услуг неоднороден. Интернет-конторы не всегда действуют добросовестно и ответственно по отношению к клиентам. Поэтому целесообразно делать ставки на спорт в букмекерских конторах, которые имеют официальную лицензию и работают через ЦУПИС.

Одна из ошибок начинающих беттеров — спешка при регистрации для начала игры. Прежде чем играть в букмекерской конторе, сделайте следующее:

посетите сайт, не регистрируясь на нём;

изучите, какие виды спорта представлены в линии, перечень событий, роспись;

прочитайте информационный раздел и правила работы БК;

узнайте способы и условия пополнения игрового счета, вывода выигрышей;

попробуйте заполнить ставочный купон, проверить как делаются ставки в лайве;

посчитайте букмекерскую маржу (комиссию, заложенную в коэффициентах) в тех видах спорта и чемпионатах, которые вас интересуют;

Перед регистрацией обязательно изучите бонусные предложения для новых клиентов. Часто для получения таких призов нужно дать своё согласие или вводить промокод в регистрационной форме. Упустив такой момент, вы без окажетесь без приветственного подарка.

Выбирая БК, почитайте тематические интернет-ресурсы о ставках на спорт, секреты и советы профессионалов, опытных игроков, отзывы клиентов.

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Финансовый менеджмент: секреты профессионалов в ставках

Зачастую игра в букмекерской конторе начинается с разочарования — быстрой потери денег. Неудивительно, что главные секреты профессионалов в ставках на спорт заключаются в выборе системы финансового управления игровым банком.

Например, известный каппер Дж. Р. Миллер, заработавший на ставках миллионы, утверждает, что правильно управлять финансами намного важнее, чем выбирать исходы событий.

Он отстаивает крайне консервативный подход к использованию игрового банка. Советует ставить не больше 1% от общего размера депозита. Необязательно придерживаться столь осторожного стиля.

Изучите финансовые секреты профессионалов в ставках на спорт, выберите одну из систем управления банкроллом и строго придерживайтесь её.

Ключевой финансовый принцип в беттинге — играйте только на «свободные» деньги. Ни в коем случае не заводите на депозит в БК средства, которые могут понадобиться для личных или семейных нужд, бизнеса.

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Секреты ставок на спорт: коэффициенты, стратегии, советы профессионалов

Как бы хорошо вы ни разбирались в конкретном виде спорта, это не значит, что вы сможете на этом зарабатывать деньги. Для новичков секрет успеха игры в букмекерской конторе во многом зависит от полноценного использования вспомогательной, обучающей, экспертной информации:

читайте аналитические обзоры, информационные и статистические сводки по чемпионатам, турнирам, соревнованиям, на которые ставите;

посещайте профили в социальных сетях спортсменов, где тоже можно узнать полезные сведения: например, в какой форме и с какой мотивацией подходит теннисист к очередному турниру;

выберите стратегию игры и строго её придерживайтесь: хаотичность и бессистемность ставок — главная ошибка многих новичков;

не верьте мошенникам, обещающим вам продать результаты договорных матчей, беспроигрышные стратегии, железобетонные способы заработка и т.д.

В интернете есть много ресурсов, где предлагаются стратегии, секреты ставок на спорт и схемы заработка на беттинге. К таким советчикам нужно относиться с большой осторожностью. Если вы всё-таки хотите обратиться за помощью к капперам, выбирайте только тех, у кого есть профили на сайтах-верификаторах с подробной статистикой прогнозов.

«Чемпионат» советует нарабатывать собственный опыт, индивидуальный стиль. Но помните и об общих принципах того, как правильно делать ставки:

придерживайтесь выбранной стратегии;

периодически оценивайте эффективность игры: прибыльность, ROI;

избегайте низких коэффициентов на уровне 1.20-1.40. Если делаете много ставок на фаворитов, доводите котировки до 1.80-2.20 с помощью фор, индивидуальных тоталов;

изучайте как можно больше прогнозов на спорт от экспертов и аналитиков, но не доверяйте им слепо. Модифицируйте их под свою стратегию.

Психология спортивных ставок: как играть в букмекерской конторе и избежать лудомании

Чтобы не столкнуться с такой распространенной проблемой, как игромания, следуйте таким рекомендациям:

не рассматривайте игру в букмекерской конторе как основной способ зарабатывать деньги;

выбирая стратегию ставок на спорт, установите строгий лимит по количеству пари или затраченных средств в день, неделю, месяц;

не стремитесь отыграться любыми способами, если несколько пари оказались неудачными;

при первых симптомах зависимости, не стесняйтесь обратиться за помощью к близким или специалистам.

Как избавиться от зависимости в ставках на спорт:

Как избавиться от зависимости в ставках на спорт: причины, симптомы и стадии лудомании Игромания в ставках на спорт может сломать жизнь каждому. Разбираем причины зависимости, действия букмекеров и предложения Минфина.

Любой эксперт в беттинге когда-то был начинающим игроком. Главная задача на начальном этапе — не понести критические финансовые потери и не заболеть игроманией. С опытом вы сможете выработать собственный стиль, выбрать наиболее выгодную стратегию, научиться делать ставки с холодной головой.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!