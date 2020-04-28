Статистический прогноз: «Реал Эстели» — «Дирьянхен», ставка на матч в Никарагуа

29 апреля в ответном матче полуфинала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа «Реал Эстели» примет «Дирьянхен». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Реал Эстели» — «Дирьянхен»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 29 апреля «Реал Эстели» — «Дирьянхен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.33, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча «Реал Эстели» — «Дирьянхен» (29.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры не стали, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Туркменией и Тайванем — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попали в полуфинал, а ещё четыре коллектива разыграют две оставшиеся путёвки в четвертьфиналах.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

Регулярный чемпионат Клаусуры завершён. «Магануа» и «Реал Эстели» финишировали в топ-2, получив прямые путёвки в полуфинал. Через четвертьфинальные стыки к ним присоединились ещё два клуба — «Вальтер Ферретти» и «Дирьянхен». Первые полуфинальные матчи уже сыграны, настало время ответных поединков.

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«Дирьянхен» до последнего боролся с «Реал Эстели» за прямой выход в полуфинал. Обе команды за 18 туров набрали по 35 баллов. Однако последний оказался выше лишь по дополнительным показателям.

Первый матч полуфинала

Первая встреча получилась тяжелой для обеих команд. Стоит только взглянуть на количество штрафных ударов: 48 нарушений правил на двоих. Однако при приблизительном равенстве владения мячом (53 на 47) «Реал Эстели» сумел создать большего опасных моментов и в целом выглядел лучше.

Примечательно, что на протяжении всего матча (и это на своем-то поле) «Дирьянхен» ни разу не ударил в створ ворот соперника. Более того, на 66-й минуте гости остались в меньшинстве, а через восемь минут после этого даже сумели забить гол. Оформил его вышедший на замену Асеведо.

Личные встречи

Теперь «Реал Эстели» сыграет на своём поле и непременно выступит в роли фаворита. «Дирьянхен» будет вынужден забрать игру в свои руки, чтобы отыграться. Однако статистика полностью на стороне хозяев.

С 2005 года «Реал Эстели» скатал со своим оппонентом 101 матч. На своём поле за всё это время клуб проиграл «Дирьянхену» только два раза. Последнее домашнее поражение датируется аж 2015 годом.

Статистический прогноз: «Манагуа» — «Вальтер Ферретти», ставка на матч в Никарагуа Две ставки с коэффициентами выше двойки на ответный матч полуфинала чемпионата Никарагуа.

Но классический 1Х в букмекерских конторах представлен с крохотными 1.13. Поднять его можно комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 2.5 мяча. На этот вариант букмекеры дают вполне играбельный коэффициент 1.82.

Ставки на тоталы и голы

«Дирьянхену» при любых раскладах необходимо забивать. Однако в последнее время команде тяжело даются гостевые матчи против «Реала Эстели». К слову, в последних шести выездных играх она забила лишь раз.

«Реал Эстели» в первом полуфинальном поединке сумел забить и не пропустить, что позволит ему чувствовать себя дома ещё увереннее. А потому ставку «Дирьянхен» не забьёт за близкий к двойке коэффициент 1.94 определённо стоит рассмотреть. Также мы бы не стали ожидать от команд высокой результативности: едва ли кто-то с первых минут оголтело пойдёт вперёд, ведь цена ошибки в полуфинале крайне высока.

Поэтому можно было бы проверить ТМ 2 мяча за всё тот же близкий к двойке коэффициент 1.94, а любители риска могут даже подумать над ТМ 1.5 мяча за более внушительный коэффициент 2.68. Статистика личных встреч на нашей стороне: в четырех из последних шести матчей на домашнем стадионе «Реал Эстели» больше одного гола команды сообразить не смогли.

Прогноз и ставки на матч «Реал Эстели» — «Дирьянхен»

Первый полуфинальный матч завершился с минимальной победой «Реал Эстели», а потому дома команда будет чувствовать себя ещё увереннее. Однако ожидать высокой результативности от соперников мы бы не стали. «Дирьянхен» непременно будет стараться забить, но цифры играют против него: в первом матче клуб не нанес ни одного удара в створ ворот, а в последних шести выездных играх против «Реал Эстели» забил лишь однажды.

Ставка 1: «Дирьянхен» не забьет за коэффициент 1.94.

Ставка 2: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.94.

Ставка 3: «Реал Эстели» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.82.