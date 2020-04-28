БАТЭ — «Славия». Прогноз: Драгун, Нехайчик и Филипенко выйдут в финал Кубка Беларуси

29 апреля БАТЭ примет «Славию» в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение команде из Борисова: поставить на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех клуба из Мозыря оценён букмекерами коэффициентом 9.60.

Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Славия»

Букмекеры считают, что матч Кубка Беларуси по футболу БАТЭ — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Славия» (29.04.2020)

В первом матче полуфинала Кубка Беларуси «Славия» не просто победила фаворита, но ещё и смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности (1:0). Единственный гол был забит в дебюте, когда хозяева довели до ума быструю атаку. Затем они отошли назад и смогли удержать необходимый результат.

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БАТЭ владел инициативой, много бил по воротам, но в то же время нельзя сказать, что гости создали огромное количество опасных моментов. Подходы были, подачи с флангов и стандарты практически не прекращались, однако верх «славяне» снимали, а пробраться в штрафную площадь через мелкий пас они не позволяли.



Интрига в паре закручена до предела. С одной стороны, положение у «Славии» довольно устойчивое: достаточно забить один гол, тогда для прохода сопернику придётся побеждать с разницей в два мяча. В то же время у БАТЭ нет никакой необходимости торопиться, рисковать и раньше времени обнажать тылы.



В связи с этим дебют наверняка получится аккуратным: гости отдадут территорию, станут действовать вторым номером и караулить потери соперника. «Пчёлы» в нынешнем сезоне плохо переходят из атаки в оборону, часто пропуская в результате контратак. Поймать их на неточной поперечной передаче вполне реально.

Помощникам Кавая и Пола Джорджа придётся подвинуться. Шрёдер стал реальной угрозой в НБА Лу Уильямс и Монтрез Харрелл в полном порядке, но награду «Лучшему запасному» может забрать темнокожий немец.

В чемпионате Беларуси «Славия» в последнее время выступает слабо. Плотный календарь при скромных возможностях для ротации даёт о себе знать. В трёх предыдущих турах удалось набрать всего одно очко, да и тем никак нельзя гордиться. На своём поле не получилось дожать «Рух» (0:0), который полчаса играл в меньшинстве.



Затем «славяне» потерпели два поражения подряд — от «Ислочи» (1:2) и «Минска» (1:3). С такой обороной выстоять в Борисове точно не удастся, благо что БАТЭ постепенно приходит в себя после кошмарного начала сезона. Качество футбола по-прежнему не идёт ни в какой сравнение в золотой эрой, зато результаты заметно улучшились.



В четырёх последних турах Высшей лиги борисовчане набрали 10 очков и ни разу не пропустили. Они одолели «Рух» (1:0), «Минск» (3:0) и «Городею» (2:0), а также сыграли вничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0). При этом жодинцы натурально отскочили: хозяева имели колоссальное преимущество, нанесли восемь ударов в створ и не реализовали пенальти.

Зайон ворвался в НБА, но не станет лучшим новичком года. Пройти мимо Моранта нельзя Букмекеры не сомневались в победе Уильямсона, а зря. На лидера «Мемфиса» давали коэффициент 4.50.

Кроме того, статистика очных встреч полностью на стороне фаворита. Два последних поединка с коллективом из Мозыря завершились поражением БАТЭ, вот только было это на выезде. А в родных стенах «пчёлы» никогда не пропускали от «Славии». Четыре матча, три победы и одна ничья. Общий счёт — 7:0.



В общем, П1 всухую за 2.05 смотрится нормально. Скорее всего, дебют получится аккуратным, затем хозяева всё же откроют счёт и победят со счётом 1:0 или 2:0. В первом случае придётся играть дополнительное время, во втором они пройдут дальше. Итоговый проход БАТЭ за 1.78 и «гол в первые 29 минут — нет» за 2.18 также стоит рассмотреть.

Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Славия»

«Славия» мощно начала сезон и выиграла первый матч со счётом 1:0, однако в последнее время команда выглядит неубедительно. В трёх предыдущих турах чемпионата Беларуси набрано лишь одно очко, а БАТЭ, напротив, набрал хороший ход и не пропускает на протяжении четырёх поединков национального первенства. Возьмём П1 всухую за 2.05.



Ставка №1: победа БАТЭ всухую за 2.05.



Ставка №2: гол в первые 29 минут — нет за 2.18.



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