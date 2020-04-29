Ставки на хоккей: сравниваем популярность КХЛ и НХЛ, учимся анализировать матчи

В России любят ставки на хоккей: сборная выиграла Олимпиаду в 2018 году, а ведущие игроки страны — мировые звёзды спорта. В этой статье мы разберём рынки ставок на хоккей, сравним популярность КХЛ и НХЛ, а также рассмотрим аспекты, на которые стоит обращать внимание при анализе.



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Популярность ставок на хоккей с шайбой в России

Россия — великая хоккейная страна, а наша сборная является одной из сильнейших в мире. Континентальная хоккейная лига — главный клубный турнир планеты после НХЛ.



Игры КХЛ и чемпионата мира по хоккею бесплатно транслируют по ТВ, а «Яндекс» бесплатно показывает Национальную хоккейную лигу в интернете.



Популярность игры у населения подтверждается цифрами: например, трансляцию финала Олимпиады 2018 Россия — Германия, где наша сборная завоевала золотые медали, суммарно посмотрели 16,8 млн россиян.



Хоккей — высокоинтенсивная игра: в НХЛ только в регулярном сезоне игрокам нужно сыграть 82 матчей, в КХЛ — 62, чемпионат мира и Евротур проводят каждый год.



По объёму ставок на НХЛ и КХЛ преимущество у нашей лиги. Если по итогам сезона-2017/2018 соотношение составляло 51% на 49% в пользу КХЛ, то по итогам прошлого сезона разница увеличилась: 62% против 38%.

На какие рынки делать ставки на хоккей

Основные рынки для ставок на хоккейные матчи:

исходы — победа одной из команд или ничья;

двойной шанс — не проигрыш одной из команд;

форы — победа одной из команд с учётом выбранного гандикапа по одному из показателей;

тоталы шайб, передач, очков, бросков и так далее;

индивидуальные тоталы на команду или игрока;

обе команды забьют — да или нет;

точный счёт;

кто забросит первую и последнюю шайбу;

ставки на число штрафных минут и удалений в матче.

Можно ставить на основное время матча, на отдельные периоды и на итоги всей встречи с учётом возможного овертайма и буллитов. Также эти исходы доступны в лайве, где коэффициенты постоянно меняются.



Ставки на хоккей могут быть одиночными и комбинированными. Из выборов на разные матчи можно собрать экспресс.



Экспресс в ставках на спорт:

Экспресс в ставках на спорт: что это такое, как ставить и как рассчитывается у букмекеров Ставки на экспрессы особо любят новички: поставил рубль, выиграл 10. Объясняем, что такое экспрессы, как их считать, плюсы и минусы.

Что нужно знать для ставок на хоккей

Самое важное перед ставкой — предматчевый анализ. От того, насколько вы владеете информацией о форме команды и хоккеистов, во многом зависят ваши результаты. Десять рекомендаций для выбора ставки.



Оценивайте силу команды не только по стартовой пятёрке, но и по глубине состава и сыгранности звеньев.



Анализируйте действия игроков каждой позиции: вратарей, защитников и нападающих. Защитники и нападающие постоянно меняются, а голкипер всё время в игре, за исключением вынужденных перестановок: из-за решения тренера или травмы, а также при попытках отыграться на последних минутах.



Учитывайте результативность. В НХЛ на тотал шайб больше 5.5 обычно коэффициент ниже 2.00. По статистике, в 80% матчей как минимум в одном периоде забивают хотя бы две шайбы.



Ориентируйтесь не только на коэффициенты, а на совокупность факторов. Например, НХЛ — непредсказуемая лига, где лидер регулярного чемпионата может проиграть в 4-5 шайб явному аутсайдеру. Понятие стабильности существует только в рамках целого сезона, но из-за частоты и географии игр фавориты могут провалиться в любой момент.



Исследуйте текущую форму команд и логистику — это поможет оценить физическую готовность соперников. В регулярных сезонах НХЛ и КХЛ игры проводятся очень часто: за неделю команда может сыграть 3-4 матча, совершая перелеты на тысячи километров.



Обращайте внимание на команды, сражающиеся за путёвку в плей-офф. Формула проведения НХЛ и КХЛ — «чемпионат + плей-офф». Фактор мотивации особенно значим в хоккее: команда, заранее гарантировавшая себе плей-офф, уже не будет утруждаться и начнёт беречь силы.



Помните, что набранные игроком очки — это не только забитые голы, но и результативные передачи. Если вы читаете новость с заголовком «Никита Кучеров набрал 128-е очко в сезоне и побил «вечный» рекорд Могильного в НХЛ», то важно понимать, что это не 128 заброшенных шайб, а 41 гол и 87 передач. При ставке «Кучеров наберёт больше 0.5 очков» вам вовсе не обязательны его голы, хватит одной результативной передачи.



Следите за статистикой. Показатель полезности — это разница заброшенных и пропущенных командой шайб во время присутствия игрока на льду в равных составах. Процент реализации — число забитых голов относительно количества нанесённых бросков. Эффективность вратаря — процент отбитых бросков. Изучите эту информацию при выборе ставок.



Принимайте во внимание процент реализации большинства и эффективность меньшинства. В регулярном чемпионате игроки удаляются чаще, чем в плей-офф.



Ждите голы в концовке. Если команда уступает в 1-2 шайбы, она снимает вратаря и играет в большинстве с пустыми воротами. В нескольких сезонах КХЛ шайбы чаще всего забивали на 60-й минуте, реже всего — на первой. Например, 5 сентября 2017 года «Барыс», проигрывая 2:3, на 60-й минуте игрового времени забил три шайбы в ворота «Ак Барса» и вырвал победу.



Стратегии ставок на хоккей:

Стратегия ставок на хоккей: догон и тотал на период для профессионалов и новичков В хоккее чемпионом может стать команда, которая в середине сезона идёт на последнем месте. Но даже здесь есть успешные стратегии ставок.

Лучшие лиги для ставок на хоккей — НХЛ и КХЛ. В них огромное количество матчей, множество статистических данных и богатый выбор различных пари. Чемпионаты мира и Евротур — скоротечные турнир, где повышается элемент случайности. Выберите одну или несколько стратегий, но перед игрой на реальные деньги проверьте свои силы на симуляторе.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!