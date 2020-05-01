«Рух» — «Городея». Прогноз: берём коэффициент 2.52 на матч новичка чемпионата Беларуси

2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Рух» примет «Городею». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают фаворитом брестчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех команды из Городеи оценён букмекерами коэффициентом 4.85.

Букмекерские коэффициенты на матч «Рух» — «Городея»

Букмекеры полагают, что матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз матча «Рух» — «Городея» (02.05.2020)

«Рух» не проигрывает уже на протяжении трёх туров. К слову, такой же результат в чемпионате Беларуси имеют только три команды: проснувшийся БАТЭ, замыкающий топ-3 «Торпедо»-БелАЗ и, собственно, лидер турнирной таблицы «Слуцк». Брестчане за это время сумели набрать пять баллов, хотя календарь у них был не из лёгких.

«Локомотив» — «Нафтан». Прогноз: берём коэффициент 3.14 в матче Первой лиги Беларуси «Локомотив» из Гомеля забил восемь голов в двух стартовых турах. Ждём продолжения банкета.

Сперва дебютант Высшей лиги отобрал очки у явно запыхавшейся «Славии-Мозырь» (0:0), затем дома расправился с неуступчивым «Минском» (1:0). А на десерт — в предыдущем туре — удачно побывал в Жодино, ничего не дав сделать со своей обороной местному «Торпедо»-БелАЗ (0:0). Более того, «Рух» смотрелся намного острее своего оппонента в атаке и имел не одну возможность выйти вперёд, но голкипер жодинцев действовал очень уверенно.



«Городея», выдав мощную серию из трёх побед, в предыдущем туре потерпела поражение на своём поле от БАТЭ (0:2). Матч получился вязким, с небольшим количеством опасных моментов. Борисовчане вскрывали оборону городейцев преимущественно забросами в штрафную, и на 73-й минуте открыли счёт. В концовке «сахарники» пошли на последний штурм, но допустили контратаку и пустили второй.



Однако до этого клуб из одноимённого города показал себя более чем достойно, в трёх турах набрав все девять возможных очков. Сначала «Городее» повезло с «Белшиной», потом она на своём поле оставила ни с чем минское «Динамо», а затем по делу переиграла «Энергетик-БГУ». Всё три поединка завершились с минимальным счётом в пользу городейцев.



Теперь команде предстоит поездка в Брест к «Руху». Прежде соперники не встречались, так как только в этом году брестчане дебютировали в Высшей лиге Беларуси. Однако новичок белорусского чемпионата имеет хорошо организованную защиту: за шесть туров было пропущено всего два мяча, что соответствует одному из лучших показателей лиги.

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов и Яшин сохранят «автозаводцев» в тройке В четырёх предыдущих турах жодинцы одержали всего одну победу.

«Городее» же с большим трудом даются забитые голы — всего три в шести матчах. На таком фоне заманчиво смотрится ставка «Городея» не забьёт. Букмекеры дают на неё близкий к двойке коэффициент 1.97.

Но высокой результативности от «Руха» мы бы также не стали ждать. У него за те же шесть игр всего два забитых. А потому стоит даже подумать над ТМ 1.5 мяча за прибыльный коэффициент 2.52. Вариант с подстраховкой — тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.77. Команды частенько любят катать низы.

Прогноз и ставки на матч «Рух» — «Городея»

«Рух» имеет хорошо организованную защиту и не проигрывает на протяжении трёх туров. «Городея», выдав достойную серию из трёх побед, в предыдущем матче смотрелась неубедительно при обороне и беззубо в атаке. На таком фоне бы не стали ожидать от предстоящего матча высокой результативности.



Ставка 1: тотал меньше 1.5 мяча за коэффициент 2.52.



Ставка 2: «Городея» не забьёт за коэффициент 1.97.