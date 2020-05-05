Ставку ИТБ2 можно сделать на хозяина, и это не ошибка букмекера. В правилах есть важные пункты, о которых не знают новички.

Что значит ставка ИТБ2 в букмекерских конторах: как понять, примеры расчёта и правила

Ставка ИТБ2 — это не только голы гостей. По ней возможны возврат, пари на статистику и игра в лайве. В этой статье мы разберём ставку на индивидуальный тотал гостей больше, рассмотрим примеры в футболе и хоккее и сравним ИТБ2 с ИТБ1.

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Что такое ИТБ2 в спортивных ставках

ИТБ2 расшифровывается как индивидуальный тотал больше второй команды или игрока.

Эту ставку можно сделать на количество шайб, сетов, геймов, жёлтых карточек, угловых, мячей и очков независимо от исхода.

В букмекерских конторах РФ вторая команда — это гости. Иногда гости есть лишь номинально, если матч проходит на нейтральном поле. В таких случаях у хозяев нет преимущества домашнего стадиона и своих трибун.

Три примера ставок на индивидуальный тотал гостей.

ИТБ2(1) в футбольном матче. Ставка зайдёт, если гости забьют два мяча или более. При одном голе будет возврат.

ИТБ2(4.5) в хоккейной встрече. Если гости забьют от пяти шайб, вы получите прибыль.

ИТБ2 (99.5) в баскетбольном поединке. Пари сыграет при 100 или более очках гостей.

Ставки на индивидуальный тотал гостей больше в футболе

Независимо от исхода самого футбольного матча ставка ИТБ2 может принести прибыль. Вас интересует только вторая команда и выбранный показатель.

Рассмотрим примеры расчёта трёх ставок по 1000 рублей на индивидуальный тотал второй команды в футболе:

ИТБ2(1) по голам в матче «Ливерпуль» — «Атлетико» за коэффициент 1.90. Если гости забьют один гол, вы получите свою 1000 рублей. При двух и более мячах «матрасников», выплата составит 1900 рублей: 1000 х 1.90.

ИТБ2(5.5) по угловым в матче «Ювентус» — «Бавария» за коэффициент 2.30. Такая ставка не имеет возврата. При шести и более корнерах мюнхенцев вы получите 2300 рублей: 1000 х 2.30.

ИТБ2(3.5) по жёлтым карточкам в матче «Барселона» — «Реал» за коэффициент 3.10. Если «сливочные» получат хотя бы четыре предупреждения, выплата составит 3100 рублей: 1000 х 3.10.

Если фаворит дома играет с аутсайдером, коэффициент на гол в ворота хозяев может быть выше 2.00.

Используйте ставки на индивидуальный тотал, когда не уверены в результате всего матча или хотите поставить на один из статистических показателей гостей.

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Ставка ИТБ2 в хоккее

В хоккее фактор своего стадиона не столь значим, как в футболе. Помните, что вы ставите на результат основного времени матча. Овертайм и буллиты не влияют на пари.

В хоккее можно поставить ИТБ2 на шайбы и штрафные минуты. Представим, что вы поставили по 2000 рублей на следующие исходы.

ИТБ2(8.5) штрафных минут в матче «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50. В зачёт идут только двухминутные удаления. Если омичи пять раз или более получат малый штраф, выплата составит 5000 рублей: 2000 х 2.50.

ИТБ2(3.5) шайб во встрече Канада — Россия с коэффициент 2.40. При четырёх и более шайбах гостей в основное время вы получите 4800 рублей: 2000 х 2.40.

Если гости выигрывают в одну шайбу за несколько минут до конца основного времени, можно взять ИТБ2. Хозяева снимут вратаря в попытках сравнять счёт, что повысит шансы на гол в их ворота.

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Отличие ИТБ1 от ИТБ2 прогнозах на спорт

Цифра после аббревиатуры ИТБ означает номер команды или спортсмена.

В командных видах спорта соперники могут играть на поле одного из коллективов или на нейтральной арене. Это влияет на шансы и коэффициенты.

В индивидуальных видах спорта статус хозяина редко помогает спортсмену, а иногда и вредит. В котировках букмекеров хозяин по гражданству может стать номинальным гостем.

Например, на турнире в Мадриде возможна вывеска Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Формальным хозяином будет россиянин, но большинство на трибунах поддержит испанца.

ИТБ1 — это индивидуальный тотал больше первой команды или спортсмена. Это ставка на номинальных или фактических хозяев, которые забьют или наберут в матче более выбранного числа голов, очков и так далее.

ИТБ2 не всегда означает, что гости должны забить сколько-то голов. Изучайте статистику, находите недооценённые букмекером пари и пробуйте разные варианты на симуляторе ставок. Сможете идти в виртуальном плюсе на дистанции — переходите на реальные деньги.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!