Ставки на точный счёт в футболе: стратегия, как прогнозировать матчи

Букмекеры даю высокие коэффициенты на точный счёт в матче, но сделать верный прогноз очень сложно. В этой статье мы разберем, как анализировать событие, чтобы повысить шансы сделать успешную ставку, а также рассмотрим стратегии ставок на точный счёт.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что учитывать, делая ставки на точный счёт в футболе
- Используйте статистические данные. Например, из результатов прошлого сезона сформируйте список самых популярных счетов.
- Проанализируйте, какая команда чаще всего играла с таким счётом. Оцените вероятность этого результата в выбранном матче на длинной дистанции. Берите не менее десяти последних очных встреч.
- Оцените изменения соотношения сил из-за травм и дисквалификаций.
- Учитывайте мотивацию команд в отдельно взятом матче.
Стратегия ставок на точный счёт в футболе
Сведем в таблицу вероятности исходов на точный счёт в Примере, АПЛ и РПЛ за сезон-2018/19
|Счёт
|% матчей в Примере
|% матчей в АПЛ
|% матчей в РПЛ
|0:0
|3.68
|5.79
|9.58
|1:0
|10.79
|7.63
|13.75
|0:1
|7.90
|6.84
|11.25
|1:1
|6.58
|8.68
|15
|2:1
|10
|7.89
|10
|1:2
|6.05
|8.68
|6.25
|2:0
|9.21
|7.89
|7.08
|0:2
|4.47
|6.05
|4.16
|2:2
|7.11
|3.95
|4.16
|3:0
|5
|3.16
|3.75
|0:3
|1.05
|2.63
|2.5
|3:1
|2.90
|7.37
|2.92
|1:3
|1.84
|3.68
|1.67
|3:2
|2.90
|2.37
|0.42
|2:3
|1.31
|1.59
|1.67
|3:3
|0.79
|0.54
|0.42
|Другой счёт
|18.42
|15.26
|5.42
Самый популярный счёт в Примере — 1:0 и 2:1. 20.79% матчей завершились с такими счетами.
В АПЛ больше всего матчей заканчиваются со счётом 1:1 и 1:2 — 17.36% встреч. В РПЛ 25% поединков — это счета 1:0 и 1:1.
Букмекеры предлагают коэффициент от 5.00 на точный счёт 1:1 в матчах РПЛ. Для прибыли на длинной дистанции с вероятностью прохода 15% нужно ставить с коэффициентом от 6.67.
Валуйные ставки:
Почему? Если K х P > 1, на дистанции возможна прибыль. P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент.
В нашем случае: 6.67 х 0.15 = 1.0005.
Определяйте возможную прибыль на дистанции по формуле:
N x S x (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, S — сумма ставки.
Представим, что вы сделали 240 ставок по 500 рублей на точный счёт 1:1 во всех матчах РПЛ со средним коэффициентом 7.00. При 15% угаданных результатов прибыль составит 6000 рублей: 240 х 500 х (7.00 х 0.15 — 1).
Если брать матчи команд, которые в среднем забивают около гола и столько же пропускают, это увеличит шансы.
Например, сезоне-2018/2019 «Ахмат» сыграл шесть матчей со счётом 1:1. Сделав 30 ставок по 500 рублей каждая с коэффициентом 7.00, можно было получить прибыль в 6000 рублей: 30 х 500 х (7.00 х 0.20 — 1).
Стратегия догон на точный счёт
Догон — стратегия увеличения суммы ставок после каждого проигрыша так, чтобы один заход принёс прибыль с учётом предыдущих неудач.
Для игры догоном на точный счёт берите матчи с участием равных соперников. Букмекеры дают коэффициент от 5.00 на точный счёт 1:0 в поединках Примеры. Рассмотрим пример догона с начальным банком в 20 000 рублей и первой ставкой в 1000 рублей.
|Банк
|Коэффициент
|Сумма ставки
|Результат
|Новый банк
|20 000
|6.00
|1 000
|Проигрыш
|19 000
|19 000
|6.50
|1 000
|Проигрыш
|18 000
|18 000
|6.00
|1 000
|Проигрыш
|17 000
|17 000
|7.00
|1 000
|Проигрыш
|16 000
|16 000
|6.00
|1 000
|Проигрыш
|15 000
|15 000
|6.00
|2 000
|Проигрыш
|13 000
|13 000
|6.50
|2 000
|Выигрыш
|24 000
Догон в ставках на спорт:
Стратегия 27 экспрессов
Для успешной игры по данной стратегии выберите три самых популярных счёта одного чемпионата и шесть команд, которые чаще всего завершают матч с таким исходом.
В туре, в котором выбранные шесть команд разобьют на три пары, вы ставите 27 экспрессов. Один экспресс — три исхода на точный счёт в каждой паре. Вы берёте каждый из трёх статистических самых популярных счетов.
Например, в чемпионате Испании матчи чаще всего завершаются со счётом 1:0, 2:1 и 2:0. Если вы сделаете 27 экспрессов по 100 рублей с коэффициентом 6.00, в случае успеха выплата составит 21 600 рублей: 100 х 6.00 х 6.00 х 6.00.
Если хотя бы в одном из трёх выбранных матчей будет счёт отличный от 1:0, 2:1 и 2:0, проиграют все 27 экспрессов.
Стратегия ставок на точный счёт на фаворита
Игра по данной стратегии состоит из трёх этапов:
- Выберете событие, в котором встречаются фаворит и аутсайдер.
- Сформируйте список из пяти-шести наиболее вероятных исходов.
- Распределите банкролла по принципу валуйных ставок.
В сезоне-2018/2019 «Манчестер Сити» выиграл 18 из 19 домашних матчей. Пять матчей завершились со счётом 3:1, три — со счётом 1:0, по два раза были счета 3:0, 2:0 и 2:1.
Рассмотрим матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициенты на популярные счета сведём в таблицу.
|Счёт
|1:0
|2:0
|2:1
|3:0
|3:1
|Коэффициент
|5.00
|6.00
|7.00
|9.00
|11.00
Распределяем банкролл на каждый счёт по формуле:
S = 1 / К / Sp х B, где S — сумма ставки на исход, Sp — сумма вероятностей, B — банк на серию ставок.
Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество исходов, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты.
Sp = 1 / 5 + 1 / 6 + 1 / 7 + 1 / 9 + 1 / 11 = 0.71
Предположим, что вы суммарно будете ставить на точный счет 10 000 рублей.
Вычисляем сумму ставки на каждый исход:
- На 1:0 — 2810 рублей: 1 / 5.00 / 0.71 х 10 000.
- На 2:0 — 2340 рублей: 1 / 6.00 / 0.71 х 10 000.
- На 2:1 — 2010 рублей: 1 / 7.00 / 0.71 х 10 000.
- На 3:1 — 1280 рублей: 1 / 11.00 / 0.71 х 10 000.
- На 3:0 — 1560 рублей: 1 / 9.00 / 0.71 х 10 000.
Гарантированная выплата — 14040 рублей:
- При 1:0 — 14 050 рублей: 2810 х 5.00.
- При 2:0 — 14 040 рублей: 2340 х 6.00.
- При 2:1 — 14 070 рублей: 2010 х 7.00.
- При 3:1 — 14 080 рублей: 1280 х 11.00.
- При 3:0 — 14 040 рублей: 1560 х 9.00.
Ставки на точный счёт хуже тоталов на дистанции
На длинной дистанции ставки на точный счёт невыгодны в сравнении с тоталами. Доказывает это простой пример. Например, в матче «Слуцк» — «Энергетик» в Высшей лиге букмекеры дают следующие коэффициенты:
- 3.20 на тотал меньше 1.5.
- 7.10 на счёт 1:0.
- 8.40 на счёт 0:0.
- 9.10 на счёт 0:1.
Если зайдёт тотал меньше 1.5, сыграет один из трёх выборов на точный счёт. При ставке в 1000 рублей на тотал меньше 1.5 потенциальная выплата составляет 3200 рублей: 1000 х 3.20.
Суммарная вероятность точных счетов 1:0, 0:0 и 0:1 составляет 0.3697: 1 / 7.10 + 1 / 8.40 + 1 / 9.10.
Распределяем 1000 рублей по исходам:
- На 1:0 — 381 рубль: 1 / 7.10 / 0.3697 х 1000.
- На 0:0 — 322 рубля: 1 / 8.40 / 0.3697 х 1000.
- На 0:1 — 297 рублей: 1 / 9.10 / 0.3697 х 1000.
В этом случае потенциальная выплата равна около 2705 рублей по любому выбору на точный счёт. Почти 500 рублей разницы в сравнении с тоталом меньше 1.5.
Ставки на точный счёт в футболе манят высокими коэффициентами, но они с высокой вероятностью приведут к минусу на дистанции. Маржа на этом рынке выше, чем в ставках на обычный тотал.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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