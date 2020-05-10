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Ставки на точный счёт в футболе, стратегия игры в букмекерской конторе, бесплатные советы

Ставки на точный счёт в футболе
Александр Ничипорук
Ставки на точный счёт в футболе: стратегия, как прогнозировать матчи
Ставки на точный счёт позволяют счастливчикам сорвать куш, а остальных загоняют в минус.
Ставки / База знаний 0

Букмекеры даю высокие коэффициенты на точный счёт в матче, но сделать верный прогноз очень сложно. В этой статье мы разберем, как анализировать событие, чтобы повысить шансы сделать успешную ставку, а также рассмотрим стратегии ставок на точный счёт.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что учитывать, делая ставки на точный счёт в футболе

  • Используйте статистические данные. Например, из результатов прошлого сезона сформируйте список самых популярных счетов.
  • Проанализируйте, какая команда чаще всего играла с таким счётом. Оцените вероятность этого результата в выбранном матче на длинной дистанции. Берите не менее десяти последних очных встреч.
  • Оцените изменения соотношения сил из-за травм и дисквалификаций.
  • Учитывайте мотивацию команд в отдельно взятом матче.

Стратегия ставок на точный счёт в футболе

Сведем в таблицу вероятности исходов на точный счёт в Примере, АПЛ и РПЛ за сезон-2018/19

Счёт% матчей в Примере% матчей в АПЛ% матчей в РПЛ
0:03.685.799.58
1:010.797.6313.75
0:17.906.8411.25
1:16.588.6815
2:1107.8910
1:26.058.686.25
2:09.217.897.08
0:24.476.054.16
2:27.113.954.16
3:053.163.75
0:31.052.632.5
3:12.907.372.92
1:31.843.681.67
3:22.902.370.42
2:31.311.591.67
3:30.790.540.42
Другой счёт18.4215.265.42

Самый популярный счёт в Примере — 1:0 и 2:1. 20.79% матчей завершились с такими счетами.

В АПЛ больше всего матчей заканчиваются со счётом 1:1 и 1:2 — 17.36% встреч. В РПЛ 25% поединков — это счета 1:0 и 1:1.

Букмекеры предлагают коэффициент от 5.00 на точный счёт 1:1 в матчах РПЛ. Для прибыли на длинной дистанции с вероятностью прохода 15% нужно ставить с коэффициентом от 6.67.

Валуйные ставки:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта
Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Почему? Если K х P > 1, на дистанции возможна прибыль. P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент.

В нашем случае: 6.67 х 0.15 = 1.0005.

Определяйте возможную прибыль на дистанции по формуле:

N x S x (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, S — сумма ставки.

Представим, что вы сделали 240 ставок по 500 рублей на точный счёт 1:1 во всех матчах РПЛ со средним коэффициентом 7.00. При 15% угаданных результатов прибыль составит 6000 рублей: 240 х 500 х (7.00 х 0.15 — 1).

Если брать матчи команд, которые в среднем забивают около гола и столько же пропускают, это увеличит шансы.

Например, сезоне-2018/2019 «Ахмат» сыграл шесть матчей со счётом 1:1. Сделав 30 ставок по 500 рублей каждая с коэффициентом 7.00, можно было получить прибыль в 6000 рублей: 30 х 500 х (7.00 х 0.20 — 1).

Стратегия догон на точный счёт

Догон — стратегия увеличения суммы ставок после каждого проигрыша так, чтобы один заход принёс прибыль с учётом предыдущих неудач.

Для игры догоном на точный счёт берите матчи с участием равных соперников. Букмекеры дают коэффициент от 5.00 на точный счёт 1:0 в поединках Примеры. Рассмотрим пример догона с начальным банком в 20 000 рублей и первой ставкой в 1000 рублей.

БанкКоэффициентСумма ставкиРезультатНовый банк
20 0006.001 000Проигрыш19 000
19 0006.501 000Проигрыш18 000
18 0006.001 000Проигрыш17 000
17 0007.001 000Проигрыш16 000
16 0006.001 000Проигрыш15 000
15 0006.002 000Проигрыш13 000
13 0006.502 000Выигрыш24 000

Догон в ставках на спорт:

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Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Стратегия 27 экспрессов

Для успешной игры по данной стратегии выберите три самых популярных счёта одного чемпионата и шесть команд, которые чаще всего завершают матч с таким исходом.

В туре, в котором выбранные шесть команд разобьют на три пары, вы ставите 27 экспрессов. Один экспресс — три исхода на точный счёт в каждой паре. Вы берёте каждый из трёх статистических самых популярных счетов.

Например, в чемпионате Испании матчи чаще всего завершаются со счётом 1:0, 2:1 и 2:0. Если вы сделаете 27 экспрессов по 100 рублей с коэффициентом 6.00, в случае успеха выплата составит 21 600 рублей: 100 х 6.00 х 6.00 х 6.00.

Если хотя бы в одном из трёх выбранных матчей будет счёт отличный от 1:0, 2:1 и 2:0, проиграют все 27 экспрессов.

Стратегия ставок на точный счёт на фаворита

Игра по данной стратегии состоит из трёх этапов:

  • Выберете событие, в котором встречаются фаворит и аутсайдер.
  • Сформируйте список из пяти-шести наиболее вероятных исходов.
  • Распределите банкролла по принципу валуйных ставок.

В сезоне-2018/2019 «Манчестер Сити» выиграл 18 из 19 домашних матчей. Пять матчей завершились со счётом 3:1, три — со счётом 1:0, по два раза были счета 3:0, 2:0 и 2:1.

Рассмотрим матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициенты на популярные счета сведём в таблицу.

Счёт1:02:02:13:03:1
Коэффициент5.006.007.009.0011.00

Распределяем банкролл на каждый счёт по формуле:

S = 1 / К / Sp х B, где S — сумма ставки на исход, Sp — сумма вероятностей, B — банк на серию ставок.

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество исходов, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты.

Sp = 1 / 5 + 1 / 6 + 1 / 7 + 1 / 9 + 1 / 11 = 0.71

Предположим, что вы суммарно будете ставить на точный счет 10 000 рублей.

Вычисляем сумму ставки на каждый исход:

  • На 1:0 — 2810 рублей: 1 / 5.00 / 0.71 х 10 000.
  • На 2:0 — 2340 рублей: 1 / 6.00 / 0.71 х 10 000.
  • На 2:1 — 2010 рублей: 1 / 7.00 / 0.71 х 10 000.
  • На 3:1 — 1280 рублей: 1 / 11.00 / 0.71 х 10 000.
  • На 3:0 — 1560 рублей: 1 / 9.00 / 0.71 х 10 000.

Гарантированная выплата — 14040 рублей:

  • При 1:0 — 14 050 рублей: 2810 х 5.00.
  • При 2:0 — 14 040 рублей: 2340 х 6.00.
  • При 2:1 — 14 070 рублей: 2010 х 7.00.
  • При 3:1 — 14 080 рублей: 1280 х 11.00.
  • При 3:0 — 14 040 рублей: 1560 х 9.00.

Ставки на точный счёт хуже тоталов на дистанции

На длинной дистанции ставки на точный счёт невыгодны в сравнении с тоталами. Доказывает это простой пример. Например, в матче «Слуцк» — «Энергетик» в Высшей лиге букмекеры дают следующие коэффициенты:

  • 3.20 на тотал меньше 1.5.
  • 7.10 на счёт 1:0.
  • 8.40 на счёт 0:0.
  • 9.10 на счёт 0:1.

Если зайдёт тотал меньше 1.5, сыграет один из трёх выборов на точный счёт. При ставке в 1000 рублей на тотал меньше 1.5 потенциальная выплата составляет 3200 рублей: 1000 х 3.20.

Суммарная вероятность точных счетов 1:0, 0:0 и 0:1 составляет 0.3697: 1 / 7.10 + 1 / 8.40 + 1 / 9.10.

Распределяем 1000 рублей по исходам:

  • На 1:0 — 381 рубль: 1 / 7.10 / 0.3697 х 1000.
  • На 0:0 — 322 рубля: 1 / 8.40 / 0.3697 х 1000.
  • На 0:1 — 297 рублей: 1 / 9.10 / 0.3697 х 1000.

В этом случае потенциальная выплата равна около 2705 рублей по любому выбору на точный счёт. Почти 500 рублей разницы в сравнении с тоталом меньше 1.5.

Ставки на точный счёт в футболе манят высокими коэффициентами, но они с высокой вероятностью приведут к минусу на дистанции. Маржа на этом рынке выше, чем в ставках на обычный тотал.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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