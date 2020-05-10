Ставки на точный счёт позволяют счастливчикам сорвать куш, а остальных загоняют в минус.

Ставки на точный счёт в футболе: стратегия, как прогнозировать матчи

Букмекеры даю высокие коэффициенты на точный счёт в матче, но сделать верный прогноз очень сложно. В этой статье мы разберем, как анализировать событие, чтобы повысить шансы сделать успешную ставку, а также рассмотрим стратегии ставок на точный счёт.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что учитывать, делая ставки на точный счёт в футболе

Используйте статистические данные. Например, из результатов прошлого сезона сформируйте список самых популярных счетов.

Проанализируйте, какая команда чаще всего играла с таким счётом. Оцените вероятность этого результата в выбранном матче на длинной дистанции. Берите не менее десяти последних очных встреч.

Оцените изменения соотношения сил из-за травм и дисквалификаций.

Учитывайте мотивацию команд в отдельно взятом матче.

Стратегия ставок на точный счёт в футболе

Сведем в таблицу вероятности исходов на точный счёт в Примере, АПЛ и РПЛ за сезон-2018/19

Счёт % матчей в Примере % матчей в АПЛ % матчей в РПЛ 0:0 3.68 5.79 9.58 1:0 10.79 7.63 13.75 0:1 7.90 6.84 11.25 1:1 6.58 8.68 15 2:1 10 7.89 10 1:2 6.05 8.68 6.25 2:0 9.21 7.89 7.08 0:2 4.47 6.05 4.16 2:2 7.11 3.95 4.16 3:0 5 3.16 3.75 0:3 1.05 2.63 2.5 3:1 2.90 7.37 2.92 1:3 1.84 3.68 1.67 3:2 2.90 2.37 0.42 2:3 1.31 1.59 1.67 3:3 0.79 0.54 0.42 Другой счёт 18.42 15.26 5.42

Самый популярный счёт в Примере — 1:0 и 2:1. 20.79% матчей завершились с такими счетами.

В АПЛ больше всего матчей заканчиваются со счётом 1:1 и 1:2 — 17.36% встреч. В РПЛ 25% поединков — это счета 1:0 и 1:1.

Букмекеры предлагают коэффициент от 5.00 на точный счёт 1:1 в матчах РПЛ. Для прибыли на длинной дистанции с вероятностью прохода 15% нужно ставить с коэффициентом от 6.67.

Валуйные ставки:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Почему? Если K х P > 1, на дистанции возможна прибыль. P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент.

В нашем случае: 6.67 х 0.15 = 1.0005.

Определяйте возможную прибыль на дистанции по формуле:

N x S x (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, S — сумма ставки.

Представим, что вы сделали 240 ставок по 500 рублей на точный счёт 1:1 во всех матчах РПЛ со средним коэффициентом 7.00. При 15% угаданных результатов прибыль составит 6000 рублей: 240 х 500 х (7.00 х 0.15 — 1).

Если брать матчи команд, которые в среднем забивают около гола и столько же пропускают, это увеличит шансы.

Например, сезоне-2018/2019 «Ахмат» сыграл шесть матчей со счётом 1:1. Сделав 30 ставок по 500 рублей каждая с коэффициентом 7.00, можно было получить прибыль в 6000 рублей: 30 х 500 х (7.00 х 0.20 — 1).

Стратегия догон на точный счёт

Догон — стратегия увеличения суммы ставок после каждого проигрыша так, чтобы один заход принёс прибыль с учётом предыдущих неудач.



Для игры догоном на точный счёт берите матчи с участием равных соперников. Букмекеры дают коэффициент от 5.00 на точный счёт 1:0 в поединках Примеры. Рассмотрим пример догона с начальным банком в 20 000 рублей и первой ставкой в 1000 рублей.

Банк Коэффициент Сумма ставки Результат Новый банк 20 000 6.00 1 000 Проигрыш 19 000 19 000 6.50 1 000 Проигрыш 18 000 18 000 6.00 1 000 Проигрыш 17 000 17 000 7.00 1 000 Проигрыш 16 000 16 000 6.00 1 000 Проигрыш 15 000 15 000 6.00 2 000 Проигрыш 13 000 13 000 6.50 2 000 Выигрыш 24 000

Догон в ставках на спорт:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Стратегия 27 экспрессов

Для успешной игры по данной стратегии выберите три самых популярных счёта одного чемпионата и шесть команд, которые чаще всего завершают матч с таким исходом.

В туре, в котором выбранные шесть команд разобьют на три пары, вы ставите 27 экспрессов. Один экспресс — три исхода на точный счёт в каждой паре. Вы берёте каждый из трёх статистических самых популярных счетов.

Например, в чемпионате Испании матчи чаще всего завершаются со счётом 1:0, 2:1 и 2:0. Если вы сделаете 27 экспрессов по 100 рублей с коэффициентом 6.00, в случае успеха выплата составит 21 600 рублей: 100 х 6.00 х 6.00 х 6.00.

Если хотя бы в одном из трёх выбранных матчей будет счёт отличный от 1:0, 2:1 и 2:0, проиграют все 27 экспрессов.

Стратегия ставок на точный счёт на фаворита

Игра по данной стратегии состоит из трёх этапов:

Выберете событие, в котором встречаются фаворит и аутсайдер.

Сформируйте список из пяти-шести наиболее вероятных исходов.

Распределите банкролла по принципу валуйных ставок.

В сезоне-2018/2019 «Манчестер Сити» выиграл 18 из 19 домашних матчей. Пять матчей завершились со счётом 3:1, три — со счётом 1:0, по два раза были счета 3:0, 2:0 и 2:1.

Рассмотрим матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициенты на популярные счета сведём в таблицу.

Счёт 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 Коэффициент 5.00 6.00 7.00 9.00 11.00

Распределяем банкролл на каждый счёт по формуле:

S = 1 / К / Sp х B, где S — сумма ставки на исход, Sp — сумма вероятностей, B — банк на серию ставок.

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество исходов, К1, К2, ..., Кn — коэффициенты.

Sp = 1 / 5 + 1 / 6 + 1 / 7 + 1 / 9 + 1 / 11 = 0.71

Предположим, что вы суммарно будете ставить на точный счет 10 000 рублей.

Вычисляем сумму ставки на каждый исход:

На 1:0 — 2810 рублей: 1 / 5.00 / 0.71 х 10 000.

На 2:0 — 2340 рублей: 1 / 6.00 / 0.71 х 10 000.

На 2:1 — 2010 рублей: 1 / 7.00 / 0.71 х 10 000.

На 3:1 — 1280 рублей: 1 / 11.00 / 0.71 х 10 000.

На 3:0 — 1560 рублей: 1 / 9.00 / 0.71 х 10 000.

Гарантированная выплата — 14040 рублей:

При 1:0 — 14 050 рублей: 2810 х 5.00.

При 2:0 — 14 040 рублей: 2340 х 6.00.

При 2:1 — 14 070 рублей: 2010 х 7.00.

При 3:1 — 14 080 рублей: 1280 х 11.00.

При 3:0 — 14 040 рублей: 1560 х 9.00.

Ставки на точный счёт хуже тоталов на дистанции

На длинной дистанции ставки на точный счёт невыгодны в сравнении с тоталами. Доказывает это простой пример. Например, в матче «Слуцк» — «Энергетик» в Высшей лиге букмекеры дают следующие коэффициенты:

3.20 на тотал меньше 1.5.

7.10 на счёт 1:0.

8.40 на счёт 0:0.

9.10 на счёт 0:1.

Если зайдёт тотал меньше 1.5, сыграет один из трёх выборов на точный счёт. При ставке в 1000 рублей на тотал меньше 1.5 потенциальная выплата составляет 3200 рублей: 1000 х 3.20.

Суммарная вероятность точных счетов 1:0, 0:0 и 0:1 составляет 0.3697: 1 / 7.10 + 1 / 8.40 + 1 / 9.10.

Распределяем 1000 рублей по исходам:

На 1:0 — 381 рубль: 1 / 7.10 / 0.3697 х 1000.

На 0:0 — 322 рубля: 1 / 8.40 / 0.3697 х 1000.

На 0:1 — 297 рублей: 1 / 9.10 / 0.3697 х 1000.

В этом случае потенциальная выплата равна около 2705 рублей по любому выбору на точный счёт. Почти 500 рублей разницы в сравнении с тоталом меньше 1.5.

Ставки на точный счёт в футболе манят высокими коэффициентами, но они с высокой вероятностью приведут к минусу на дистанции. Маржа на этом рынке выше, чем в ставках на обычный тотал.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!