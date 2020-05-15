«Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз: Крамарич и Цубер выдержат напор берлинцев

«Хоффенхайм» примет «Герту» в матче 26 тура чемпионата Германии 16 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на подопечных Альфреда Шрёдера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех команды Бруно Лаббадии оценён букмекерами коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч «Хоффенхайм» — «Герта»

Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Хоффенхайм» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

Анализ и прогноз матча «Хоффенхайм» — «Герта» (16.05.2020)

«Хоффенхайм» ушёл на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавируса на спаде результатов. В пяти предыдущих турах команда осталась без побед, сумев набрать всего два очка. Однако тут приходится говорить о крутости календаря.

БАТЭ — «Слуцк». Прогноз: Стасевич и Гафар разыграют лидерство в чемпионате Беларуси В предыдущем туре борисовчане пустили «трёшку» от аутсайдера чемпионата Беларуси.

Две ничьи выпали на выезды к мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Шальке-04», встречи завершились со счётом 1:1. Проиграли «деревенские» трижды. Сперва «Фрайбургу» (0:1), который на своём поле даёт бой любому сопернику. Затем «Вольфсбургу» с хорошим составом (2:3). И на десерт — мюнхенской «Баварии» (0:6).



Однако даже при таких раскладах бывшая команда Юлиана Нагельсмана сохраняет шансы зацепиться за Лигу Европы. До шестой строчки «Хоффенхайму» не хватает всего двух очка. Конкурентов, конечно, хватает, зато расписание на заключительную часть немецкого чемпионата вполне удобное.



В оставшихся турах клубу предстоит только два матча с по-настоящему мощными соперниками, да и те ближе к концу. Также нужно учитывать, что с 13 апреля «Герту» возглавляет Бруно Лаббадия. Немецкий специалист за свою карьеру успел поработать с такими клубами как «Байер», «Гамбург» и «Штутгарт». Предыдущим местом его работы стал «Вольфсбург».

«Айнтрахт» — «Боруссия М». Прогноз: самая невезучая команда Германии тормознёт Эмболо Проверяем коэффициент 2.40 в матче немецкой Бундеслиги.

К моменту возобновления первенства «Герта» успела набрать 28 очков и занять 13-ю строчку, о еврокубковой зоне даже и думать не стоит. Реальная задача, стоящая перед новым тренером, — без особых хлопот сохранить прописку в элитном дивизионе Германии. Справиться с этим вполне реально: от зоны стыковых матчей берлинцев отделяет шестиочковая дистанция.



Однако теперь им предстоит выезд в Зинсхайм к местному «Хоффенхайму», а ведь история личных встреч явно не настраивает на оптимистичный лад. Здесь шесть побед «деревенских» в десяти матчах при одной у «старой дамы». Остальные три матча на этом отрезке не выявляли сильнейшего.



Любопытно также, что последний раз «Герта» обыгрывала «Хоффенхайм» на выезде ещё в ноябре 2013 года, то есть шесть с половиной лет назад. Но за классический 1Х букмекеры дают неудовлетворительные 1.39. Потому придётся выкручиваться.

«Шахтёр С» — «Славия». Прогноз: Бодул и Баланович увязнут в защите «славян» «Горняки» набрали ход, а теперь сыграют с одним из наиболее удобных соперников.

Поднять коэффициент можно комбинированной ставкой 1Х + обе забьют, на такой вариант букмекеры дают уверенные 2.17. Статистика личных встреч на нашей стороне: в семи из последних десяти игр забивали и те, и другие, а «деревенские» не проигрывали.

Прогноз и ставки на матч «Хоффенхайм» — «Герта»

«Хоффенхайм» не выигрывал на протяжении пяти туров, пауза должна была пойти на пользу. «Герта» завалила сезон и во время приостановки пригласила нового тренера для сохранения прописки в Бундеслиге. Удивить она может, но ждать стабильной игры мы бы не стали. Статистика личных встреч также указывает на хозяев.



Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.17.