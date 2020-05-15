«Айнтрахт» — «Боруссия М». Прогноз: самая невезучая команда Германии тормознёт Эмболо

16 мая в матче 26-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией М». Начало встречи — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Боруссии М» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех «Айнтрахта» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Боруссия М»

Букмекеры уверены, что матч немецкой Бундеслиги 16 мая «Айнтрахт» — «Боруссия М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76.

Анализ и прогноз матча «Айнтрахт» — «Боруссия М» (16.05.2020)

Соперники решают разные задачи. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха уже практически обеспечила себе место в еврокубках на будущий сезон, но явно мечтает о большем. А именно о Лиге чемпионов. «Бавария» вышла на первое место и точно попадёт в топ-4, а вот на оставшиеся три путёвки претендуют четыре команды.

Левандовски и Мюллер опять возьмут титул. Прогнозы и ставки на Бундеслигу: «Бавария» Мюнхенцы вовремя убрали Нико Ковача и быстро вернулись на первое место в чемпионате Германии.

На данный момент «жеребята» располагаются на четвёртой строчке. Они отстают на два очка от дортмундской «Боруссии» и на одно — от «РБ Лейпциг». Зато опережают «Байер» на два балла. Плотность высочайшая, а до окончания первенства осталось всего девять туров. По сути каждая ошибка может оказаться роковой.



«Айнтрахт» после ухода сразу нескольких важнейших футболистов в межсезонье заметно опустился в турнирной таблице. Сейчас он находится лишь на 12-й позиции. С одной стороны, зона стыковых матчей даже ближе, чем зона еврокубков. С другой, шансы зацепиться за Лигу Европы ещё имеются.



Дело в том, что у клуба из Франкфурта есть игра в запасе. Причём в соперниках там будет «Вердер», который располагается на предпоследнем месте и явно уступает по общему уровню. То есть по потерянным очкам даже отставание от идущего шестым «Шальке» вполне решаемое.

Холанд и Санчо продолжат удивлять Бундеслигу. Прогнозы и ставки на сезон: «Боруссия Д» Дортмундцы идут вторыми, но календарь практически не оставляет шансов побороться за титул.

Однако для этого нужно моментально встать на победный путь. Строго говоря, непосредственно по качеству футбола «орлы» выглядят вполне симпатично. Вот только чудовищная реализация и невезение перевешивают. Если верить продвинутой статистике, именно «Айнтрахт» не добрал больше всех в чемпионате Германии.



Клуб имеет в активе всего 28 очков при показателе Expected Points 37,10. Получается, что с точки зрения xG подопечные Адольфа Хюттера — седьмая команда немецкой Бундеслиги. Именно поэтому недооценивать её категорически нельзя. О том же говорит и статистика очных встреч.



В трёх предыдущих домашних матчах с «Боруссией М» «орлы» ни разу не уступили (победа и две ничьи), пропустив за это время лишь один мяч. Кроме того, на своём поле «Айнтрахт» в этом сезоне чертовски хорош: 21 очко за 12 матчей при разнице голов 27:16. Потому создаётся впечатление, что букмекеры переоценивают гостей.

Дата возобновления Бундеслиги — 16 мая. Прогнозы и ставки букмекеров: «Вольфсбург» Хороший состав, поставленная игра, но жутко сложный календарь.

На лобовую победу хозяев дают больше тройки, а П1 с нулевой форой идёт за мощный коэффициент 2.27. Любители комбинированных ставок могут рассмотреть 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40. Лишь в одной из десяти предыдущих очных встреч во Франкфурте соперники сообразили больше трёх голов.

Прогноз и ставки на матч «Айнтрахт» — «Боруссия М»

«Айнтрахт» находится лишь на 12-й строчке, зато имеет матч в запасе. С качеством футбола всё вполне здорово, но «орлам» сильно не везёт в завершении. На своём поле они крайне опасны — 21 очко в 12 матчах при разнице мячей 27:16. Плюс в трёх предыдущих очных встречах во Франкфурте хозяева не проигрывали. На наш взгляд, букмекеры переоценивают «жеребят».



Ставка: «Айнтрахт» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.



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