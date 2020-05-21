Ставки и прогнозы: на что ставить 21 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 21 мая.

На что ставить в футболе 21 мая

Четверг даст небольшую передышку любителям футбола, но варианты для ставок всё равно есть. В чемпионате Беларуси «Неман» примет «Торпедо-БЕЛАЗ». Начало матча – в 19:00 мск. Кроме того, в 15:00 в чемпионате Бурунди начнут играть «Мусонгати» и «Атлетико Олимпик». Конечно же, куча возможностей для ставок на киберфутбол. Здесь настоящее изобилие встреч, выбирай – не хочу!

Матчи по хоккею для ставок 21 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён, хотя НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.



На что ещё ставить 21 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно. Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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