Ставки и прогнозы: на что ставить 22 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 мая.
На что ставить в футболе 22 мая
Начинается 27-й тур в Бундеслиге. На пятницу запланирован один матч – «Герта» примет «Унион». Начало – в 21:30 мск. А перед немецким первенством можно посмотреть чемпионат Беларуси. Здесь состоятся две встречи. Начиная с 18:00 «Славия» примет «Городею», а двумя часами позже в Солигорске начнут играть «Шахтер» и «Белшина».
В Германии пройдут матчи не только в главной, но и во второй Бундеслиге. Здесь состоятся две встречи: «Хайденхайм» — «Веген» и «Нюрнберг» — «Эрцебирге». Оба матча начнутся в 19:30 мск. А начать день можно с матча чемпионата Южной Кореи. В 13:30 мск начнется игра «Похан Стилерс» и «Сеула».
Конечно же, куча возможностей для ставок на киберфутбол. Здесь настоящее изобилие встреч, выбирай – не хочу!
Матчи по хоккею для ставок 22 мая
Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.
На что ещё ставить 22 мая
В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!
Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!
Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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