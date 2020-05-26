Ставки и прогнозы: на что ставить 26 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 26 мая.

На что ставить в футболе 26 мая

27-й тур Бундеслиги завершился в воскресенье, а уже сегодня стартует 28-й тур. Нас ждет 4 матча. Особняком, конечно, стоит встреча в Дортмунде, где «Боруссия» примет «Баварию». «Шмели» отстают от лидера на 4 очка, победа позволит им вплотную приблизиться к баварцам. Если проиграют – мюнхенцы станут практически недосягаемы. Начало матча – в 19:30 мск.

Кроме того, сегодня сыграют «Байер» с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» с «Фрайбургом» и «Вердер» с мёнхенгладбахской «Боруссией». Все эти встречи начнутся в 21:30 мск.

А начать сегодняшний ставочный футбольный день можно с чемпионата Южной Кореи. В 13:00 начнут играть «Пучхон» и «Чеджу». Альтернатива – матч «Тэджона» и «Ансана».

Кроме того, 26 мая состоится матч ¼ финала Кубка Польши «Медзь» — «Легия» (начало в 21:10), 5 матчей пройдёт в чемпионате Чехии, ещё две игры – в чемпионате Венгрии. Для любителей экзотики – матч ½ финала Кубка президента Бурунди «Интер Старз» — «Мусонгати». Начало в 16:00. Наслаждайтесь!

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 26 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён, хотя НХЛ всё ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 26 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

В первенстве Туркменистана по баскетболу в 15:30 начнётся игра «Гурлушикчи» — «Бинагьяр». Евролигу отменили, поэтому пока остаётся следить только за таким баскетболом.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.



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