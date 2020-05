OG — HR. Прогноз: Topson поможет OG уверенно разобраться с аутсайдером

28 мая OG сыграет против HR на онлайн-турнире ESL One Birmingham 2020. Матч начнётся в 20:00 мск. Букмекеры в качестве фаворита встречи выделяют команду OG. На победу действующих чемпионов можно поставить с коэффициентом 1.22. На успех HR предлагают сделать ставку с коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч OG — HR

На победу OG со счётом 2:0 можно поставить с коэффициентом 1.85. Успех команды со счётом 2:1 оценен коэффициентом 3.05. Сенсационная сухая победа HR в двух картах оценена в 9.00, а со счётом 2:1 идёт за 6.00. Эксперты предполагают, что победитель в данном противостоянии определиться по итогам двух сыгранных карт: на тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 — за 2.25.

Анализ и прогноз матча OG — HR (28.05.2020)

Команда OG дважды кряду добилась успеха на The International. В текущий сезон коллектив вошёл после затяжной паузы и в новом составе. JerAx объявил о завершении карьеры. ana и Ceb взяли продолжительный отпуск. SumaiL, MidOne и Saksa стали новыми партнерами Topson и N0tail.



Дебют ростера состоялся на квалификациях ESL One Los Angeles. Команда без особых проблем отобралась в официальную часть турнира, который из-за пандемии коронавируса был перенесён.



В эру онлайн-турниров OG была вынуждена вступать с заменами. MidOne отказывался играть из-за проблем с пингом внутри игры в 170 мс и разницы в часовых поясах. Topson отсутствовал по личным причинам.



На ESL One LA 2020 — Online OG выступала с 33 и Ceb. Турнир команда завершила на второй строчке, потерпев поражение в гранд-финале от Virtus.pro. На WePlay! Pushka League после теста W1sh- на миду в стартовых двух матчах в игру вступил MidOne. OG не сумела продемонстрировать достойный уровень в заключительных поединках групповой стадии, заняв пятое место в группе.



На OGA Dota PIT 2020 команда выступала тем же составом. В этот раз OG уверенно проявила себя на групповой стадии, проиграв лишь одну карту в матче против FTM. В плей-офф раунде N0tail с тиммейтами прошли NiP, но не сумели ничего противопоставить Team Secret и Team Liquid. Турнир команда завершила на третьем месте.



На текущем турнире OG выступает в оптимальном составе. В первом туре команда уступила FTM со счётом 1:2, а во втором туре добыла непростую победу над Winstrike — 2:1. В текущем ростере команда суммарно провела десять матчей. Баланс — 8-1-1.



HellRaisers в текущем составе выступает с начала марта. RodjER последним примкнул к команде. На первых порах коллектив выступал достаточно сильно. На соревнованиях WeSave! Charity Play занял вторую позицию. На следующем региональном турнире команда заняла третью строчку.

На крупных онлайн-состязаниях команде HR не удается достойно выступить. На ESL One LA всё завершилось на групповом этапе. На WePlay! Pushka League команда завершила групповую стадию на первой строчке, но в плей-офф не смогла справиться с NiP и Virtus.pro. Как итог — 7-8 место на турнире.

К текущему турниру ESL One Birmingham 2020 Miposhka с тиммейтами подошли после провала на OGA Dota PIT 2020, где команда в серии из четырёх матчей выиграла лишь одну карту. Мотивация реабилитироваться у ростера HR запредельная.



После стартовой стартовой победы над FTM коллектив HR уступил VP.Prodigy и Alliance. Очередное поражение усложнит задачу выхода из группы. В последнее время ростер чередует победы с поражениями. Баланс — 16-17.



Турнирные пути OG и HR по ходу текущего сезона пересекались дважды. В обеих сериях со счётом 2:0 побеждала команда OG.

Прогноз и ставка на матч OG — HR:

OG на текущем турнире выступает в оптимальном составе. Совместных игр у тиммейтов не много. Учитывая класс игроков, сомнений в успехе OG в матче против Tier-2 состава СНГ-региона практически не возникает. Ставка на победу чемпиона за 1.22 является верняком.



Ставка: OG с форой -1.5 за 1.85.