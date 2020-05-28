Ставки и прогнозы: на что ставить 28 мая

Несмотря на остановку большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 28 мая.

На что ставить в футболе 28 мая

Тур в Бундеслиге закончился, а в Беларуси очередной раунд чемпионата стартует только в пятницу. В четверг же матчей не так много. Возобновится чемпионат Дании, в частности, в 20:00 начнётся матч «Орхус» — «Раннерс». В Беларуси две игры пройдут в первенстве дублёров, три матча запланированы в чемпионате Фарерских островов. В Туркменистане «Копетдаг» примет «Алтын Асыр», а «Шагадам» померится силами с «Ахалом». Ещё можем вас поздравить со стартом Премьер-лиги в Сирии.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 28 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершён. НХЛ ещё надеется на его возобновление летом, произойдёт это не раньше августа. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 28 мая

Совсем скоро, 6 июня, возобновится чемпионат Германии по баскетболу, а пока можно сделать ставки на чемпионат Туркменистана. В 15:30 начнётся игра между ЦСКА из Ашхабада и клубом «Талып Спорт».

В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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