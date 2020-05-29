«Нюрнберг» — «Бохум». Прогноз: берём коэффициент 3.68 в матче второй Бундеслиги

30 мая «Нюрнберг» сыграет с «Бохумом» в матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Нюрнберга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Бохума» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Нюрнберг» — «Бохум»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 30 мая «Нюрнберг» — «Бохум» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Нюрнберг» — «Бохум» (30.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Три тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Дальше календарь сильно уплотняется, матчи будут идти практически ежедневно.

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В Нюрнберге сойдутся два представителя нижней части турнирной таблицы. Впрочем, настроение у них сейчас наверняка разное. Бывший клуб Ивана Саенко изо всех сил борется за выживание: 31 очко в 28 поединках, 15-е место. Отрыв от зоны стыков — два балла, от зоны вылета — три.



После возобновления первенства «Нюрнберг» провёл три встречи, добыв в них два очка. В целом выглядел более чем неплохо. С «Санкт-Паули» (0:1) откровенно не повезло — создали заметно больше, но не реализовали моменты, остались в меньшинстве в дебюте второго тайма и пропустили в концовке.



А вот с «Эрцгебирге» (1:1) и «Яном» (2:2) удалось зацепиться. Любопытно, что оба раза команде пришлось отыгрываться и оба раза спасительный мяч в свои ворота забивали соперники. Впрочем, в обоих случаях как минимум на ничью «Нюрнберг» определённо наиграл, так что это скорее награда за упёртость, чем слепое везение.

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«Бохум» ещё совсем недавно также вовсю боролся за выживание, но затем сумел добавить. В шести предыдущих турах набрано 12 очков — три победы и три ничьи. После возобновления сезона «несгибаемые» провели три поединка, разжились в них семью баллами и пропустили лишь однажды.



Сперва они разгромили в родных стенах «Хайденхайм», который, между прочим, сейчас занимает четвёртое место и имеет хорошие шансы на повышение в классе. Затем сыграли вничью в гостях с «Карлсруэ» (0:0), обладая внушительным игровым преимуществом. И на десерт хлопнули крепкий «Хольштайн» на своём поле (2:1).



В результате подопечные Томаса Райса взлетели на 10-ю строчку в турнирной таблице второй Бундеслиги. Сохранение прописки кажется лишь делом времени, тем более при таком качестве футбола. Да и запас существенный. Шесть очков от зоны стыков, семь — от зоны вылета.

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Статистика очных встреч полностью на стороне гостей — у них всего одно поражение в 13 предыдущих поединках. Игнорировать столь серьёзные цифры нельзя, так что можно не мудрить и просто взять Х2 с коэффициентом 1.70. Если хотите что-нибудь посерьёзнее, подумайте о Х2 + тотал больше 2.5 мяча со сказочным коэффициентом 3.68.

Логика простая — гости чувствуют себя довольно уверенно и могут позволить себе не запираться у штрафной. Игра даётся, результативность солидная. «Нюрнберг» после рестарта сезона смотрится симпатично, а пропускает на своём поле почти по два мяча за игру.

Прогноз и ставка на матч «Нюрнберг» — «Бохум»

«Бохум» не проигрывает на протяжении шести туров, а в 13 предыдущих очных встречах с «Нюрнбергом» уступил лишь однажды. Х2 за 1.70 на таком фоне кажутся подарком. Можно поднять коэффициент, взяв Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 3.68. «Несгибаемые» сейчас хороши, да и то хозяева после паузы встрепенулись. Должно быть весело.

Ставка: «Бохум» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 3.68.



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