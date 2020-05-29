«Нюрнберг» — «Бохум». Прогноз: берём коэффициент 3.68 в матче второй Бундеслиги

30 мая «Нюрнберг» сыграет с «Бохумом» в матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Нюрнберга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Бохума» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.
Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Нюрнберг» — «Бохум»
Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 30 мая «Нюрнберг» — «Бохум» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.
Анализ и прогноз матча «Нюрнберг» — «Бохум» (30.05.2020)
Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Три тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Дальше календарь сильно уплотняется, матчи будут идти практически ежедневно.
В Нюрнберге сойдутся два представителя нижней части турнирной таблицы. Впрочем, настроение у них сейчас наверняка разное. Бывший клуб Ивана Саенко изо всех сил борется за выживание: 31 очко в 28 поединках, 15-е место. Отрыв от зоны стыков — два балла, от зоны вылета — три.
После возобновления первенства «Нюрнберг» провёл три встречи, добыв в них два очка. В целом выглядел более чем неплохо. С «Санкт-Паули» (0:1) откровенно не повезло — создали заметно больше, но не реализовали моменты, остались в меньшинстве в дебюте второго тайма и пропустили в концовке.
А вот с «Эрцгебирге» (1:1) и «Яном» (2:2) удалось зацепиться. Любопытно, что оба раза команде пришлось отыгрываться и оба раза спасительный мяч в свои ворота забивали соперники. Впрочем, в обоих случаях как минимум на ничью «Нюрнберг» определённо наиграл, так что это скорее награда за упёртость, чем слепое везение.
«Бохум» ещё совсем недавно также вовсю боролся за выживание, но затем сумел добавить. В шести предыдущих турах набрано 12 очков — три победы и три ничьи. После возобновления сезона «несгибаемые» провели три поединка, разжились в них семью баллами и пропустили лишь однажды.
Сперва они разгромили в родных стенах «Хайденхайм», который, между прочим, сейчас занимает четвёртое место и имеет хорошие шансы на повышение в классе. Затем сыграли вничью в гостях с «Карлсруэ» (0:0), обладая внушительным игровым преимуществом. И на десерт хлопнули крепкий «Хольштайн» на своём поле (2:1).
В результате подопечные Томаса Райса взлетели на 10-ю строчку в турнирной таблице второй Бундеслиги. Сохранение прописки кажется лишь делом времени, тем более при таком качестве футбола. Да и запас существенный. Шесть очков от зоны стыков, семь — от зоны вылета.
Статистика очных встреч полностью на стороне гостей — у них всего одно поражение в 13 предыдущих поединках. Игнорировать столь серьёзные цифры нельзя, так что можно не мудрить и просто взять Х2 с коэффициентом 1.70. Если хотите что-нибудь посерьёзнее, подумайте о Х2 + тотал больше 2.5 мяча со сказочным коэффициентом 3.68.
Логика простая — гости чувствуют себя довольно уверенно и могут позволить себе не запираться у штрафной. Игра даётся, результативность солидная. «Нюрнберг» после рестарта сезона смотрится симпатично, а пропускает на своём поле почти по два мяча за игру.
Прогноз и ставка на матч «Нюрнберг» — «Бохум»
«Бохум» не проигрывает на протяжении шести туров, а в 13 предыдущих очных встречах с «Нюрнбергом» уступил лишь однажды. Х2 за 1.70 на таком фоне кажутся подарком. Можно поднять коэффициент, взяв Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 3.68. «Несгибаемые» сейчас хороши, да и то хозяева после паузы встрепенулись. Должно быть весело.
Ставка: «Бохум» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 3.68.
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