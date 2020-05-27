Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Алтын Асыр», ставка на чемпионат Туркмении

28 мая в матче 11-го тура чемпионата Туркменистана «Копетдаг» примет «Алтын Асыр». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.85.

Букмекерские коэффициенты на матч «Копетдаг» — «Алтын Асыр»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Копетдаг» — «Алтын Асыр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча «Копетдаг» — «Алтын Асыр» (28.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении уже стартовал второй круг, участники провели по 9-10 матчей. Положение команд в турнирной таблице следующее: «Копетдаг» набрал 15 очков и замыкает тройку лидеров, находясь от второго места в трёх пунктах. Однако сразу у двух конкурентов баллов столько же.

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«Алтын Асыр» сумел заработать 18 очков и, собственно, лидирует в первенстве. Правда, у идущего вторым «Ахала» баллов столько же, а ниже он находится лишь из-за дополнительных показателей.

Форма команд

«Алтын Асыр» за последние пять игр имеет всего одно поражение от скромного «Небитчи» (0:1). Зато остальные встречи завершились в его пользу с общим счётом 12:3. А в прошлом туре действующий чемпион страны одержал гостевую победу над прямым конкурентом «Ахалом» (2:1).



«Копетдагу» же не хватает стабильности. За то же время из 15 возможных очков клуб набрал семь. Стоит отметить также, что в каждом из пяти предыдущих поединков он непременно пропускал.

Личные встречи

С 2016 года соперники успели встретиться 17 раз, и тут абсолютное преимущество на стороне «Алтын Асыра». «Копетдаг» потерпел 15 поражений и сумел наиграть лишь на две ничьих.

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При таких раскладах понятно, что действующий чемпион Туркмении выйдет фаворитом на матч. Однако за лобовую победу «Алтын Асыра» букмекеры дают не самый высокий коэффициент 1.62. При желании его можно рассмотреть, но мы поищем другой вариант.

Ставка на тоталы и голы

Любопытно, что за 17 матчей против «Алтын Асыра» «Копетдаг» забил всего 11 мячей. Причём большинство из них — на выезде. Дома клуб провёл восемь встреч и забил лишь четыре раза.



В чемпионате Туркмении «Копетдаг» также не отличается высокой результативностью, имея в 10 играх 12 голов. К слову, «Алтын Асыр» за девять игр пропустил всего семь мячей. На таком фоне мы бы проверили ставку «Копетдаг» не забьёт за коэффициент 2.27.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении «Копетдаг» — «Алтын Асыр»

«Алтын Асыр» находится в весьма неплохой форме и снова лидирует в чемпионате Туркмении. Матчи против «Копетдага» для действующего чемпиона страны получаются весьма удачными: 15 побед в 17 встречах. Мы бы проверили ставку «Копетдаг» не забьёт за 2.26. Дело в том, что у себя дома «Копетдаг» забил «Алтын Асыру» всего четыре мяча за восемь игр.



Ставка: «Копетдаг» не забьёт за коэффициент 2.27.