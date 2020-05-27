«Орхус» — «Раннерс». Прогноз: берём коэффициент 2.60 в матче чемпионата Дании

28 мая в перенесённом матче 21-го тура чемпионата Дании сыграют «Орхус» и «Раннерс». Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Орхуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех «Раннерс» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Орхус» — «Раннерс»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Дании 28 мая «Орхус» — «Раннерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча «Орхус» — «Раннерс» (28.05.2020)

Как и ожидалось, чемпионат Дании вернётся в строй 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Впрочем, до окончания первого этапа осталось совсем немного.

«Аугсбург» — «Падерборн». Прогноз: Сухи, Лихтштайнер и Едвай усмирят аутсайдера «Падерборн» в последних семи играх пропустил больше двух голов только от «Баварии».

Если быть точнее, два полных тура и ещё один поединок, с которого и начнётся турнир. Речь о перенесённой игре 21-го тура между «Орхусом» и «Раннерс». Она имеет огромное значение для обеих команд, что обусловлено форматом датской Суперлиги. На первой стадии все участники играют в два круга, а по итогам 26 туров делятся на два мини-турнира.



Дальше шесть лучших команд разыгрывают чемпионство, медали и путёвки в еврокубки. А оставшиеся восемь команд борются за выживание. С двумя участниками пульки сильнейших всё давно понятно: «Мидтьюлланн» набрал 62 очка, а «Копенгаген» — 50. А вот дальше всё очень плотно.



«Орхус» располагается на третьей строчке — 40 баллов и игра в запасе. А «Раннерс» занимает седьмую позицию с 34 очками (и той же игрой в запасе). В случае победы он догонит «Ольборг» и обострит интригу до предела, а вот при потере очков целиком будет зависеть от результатов конкурентов.

«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз и ставка на статистику в матче чемпионата Германии В двух матчах после рестарта берлинцы забили во вторых таймах аж семь раз.

Команды близки по общему уровню и в среднем забивают примерно по 1,5 мяча за игру. Чемпионат Дании довольно результативен, для команд из верхней половины турнирной таблицы это обычные показатели. Зато статистика личных встреч целиком и полностью на стороне «Раннерс».



«Кони» в 12 предыдущих поединках не потерпели ни одного поражения, а сами выиграли целых восемь раз. Цифры серьёзные. В первом круге они также оказались сильнее: открыли счёт в дебюте второго тайма, а ещё один мяч забили в концовке (2:0). «Орхус» владел территорией, но отличиться не сумел.



Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.60 на таком фоне выглядит нормально. Команды наверняка будут действовать осторожно, поскольку первый этап первенста подходит к концу и цена ошибки высока. Кроме того, в шести предыдущих поединках соперники лишь однажды выдали верх. На наш взгляд, что-то вроде 0:1 или 1:1 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч «Орхус» — «Раннерс»

Соперники находится в верхней части турнирной таблицы. Статистика очных встреч целиком и полностью на стороне «Раннерс» — восемь побед и четыре ничьих в 12 предыдущих матчах. При этом пять из шести последних игр оказались низовыми. Доверимся статистике и возьмём Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за прекрасный коэффициент 2.60.



Ставка: «Раннерс» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.60.



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