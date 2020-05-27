«Штутгарт» — «Гамбург». Прогноз: Марио Гомес и Бадштубер вернут швабов на второе место

28 мая в матче 28-го тура второй немецкой Бундеслиги «Штутгарт» сыграет с «Гамбургом». Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Штутгарта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Гамбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Штутгарт» — «Гамбург»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 28 мая «Штутгарт» — «Гамбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча «Штутгарт» — «Гамбург» (28.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Два тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Пауза составила всего один день: в понедельник матчей не было, зато во вторник их оказалось сразу четыре, а в среду — ещё три.

«Фортуна» — «Шальке». Прогноз: очередной провал «горняков» даст зайти коэффициенту 3.32 У «Шальке» комбо: семь пропущенных в двух играх и потеря ключевого игрока атаки.

На четверг запланирован лишь один поединок, зато какой! Это однозначно центральный матч 28-го тура, ведь в нём сойдутся прямые конкуренты. На данный момент «Штутгарт» и «Гамбург» замыкают топ-3 второй Бундеслиги. «Динозавры» набрали 46 очков, у швабов на один балл меньше.



Впереди только «Арминия», которая имеет в активе 53 очка. Поскольку первенство выходит на финишную прямую, логично предположить, что лидер своего не упустит. Соответственно остаётся одна прямая путёвка в элитный дивизион. А занявший третье место отправится играть стыки.



На таком фоне значимость очной встречи невозможно переоценить: можно улучшить своё положение и замедлить конкурента. А ведь есть ещё и «Хайденхайм» (44 балла), который в случае победы над «Санкт-Паули» при любых раскладах запрыгнет в топ-3. Цена ошибки гигантская, на кону успех целого сезона.

«Унион» — «Майнц». Прогноз: Брума и Суботич вынудят судью выйти на первый план Обе команды не стесняются фолить и часто по меркам Бундеслиги получают жёлтые карточки.

Соперники возобновили сезон слабо. «Гамбург» разжился двумя очками, сгоняв ничьи с «Гройтер Фюртом» (2:2) и «Арминией» (0:0). Не пропустить от лидера турнира — это уже хорошо, благо что «динозавры» имели преимущество и оказались ближе к победе, но не хватило реализации.



А вот с «трилистниками» команда натурально потеряла очки. Пропустила первой на 35-й минуте, однако не расклеилась и уже в дебюте второго тайма вышла вперёд. А затем позволила сопернику вырвать ничью на 94-й минуте, за считаные мгновения до финального свистка.



Впрочем, «Штутгарт» стартовал ещё хуже. Два поражения и ноль набранных очков, хотя уровень оппозиции оказался не самым грозным. Для начала они уступили стоящему на вылет «Веену» (1:2): вели игру, создавали моменты, но никак не могли забить, раскрылись и пропустили на 97-й минуте с пенальти.

«Хоффенхайм» — «Кёльн». Прогноз: Ут, Модест и Хектор снова отгрузят двушку В последних трёх домашних играх «Хоффенхайм» пропустил 12 мячей.

А через неделю проиграли «Хольштайну». Тут партнёров подвёл Даниэль Дидави, получивший вторую жёлтую карточку на исходе первого тайма. Швабы честно пытались спасти, заметно чаще владели мячом после перерыва, однако всё же уступили (2:3) и теперь занимают только третье место.



Впрочем, те два матча состоялись в гостях, а на выезде «Штутгарт» часто допускает осечки. Иное дело — домашние встречи. Здесь расклад совсем иной: 10 побед в 13 поединках, 31 очко, разница голов 27:9 — лучший результат во второй Бундеслиге. Потому букмекеры и считают хозяев фаворитом.



Статистика противостояния тоже на их стороне. В четырёх предыдущих домашних играх с «Гамбургом» швабы добыли три победы при одной ничьей. Потому мы бы выбирали между двух вариантов — лобовая победа хозяев за крепкий коэффициент 2.32 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.

«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз: берлинцы огорчат Вернера, Поульсена и Нагельсмана За два матча «Герта» забила семь мячей, ни разу не пропустив.

Огромного числа голов не ждём по двум причинам. Первая — высочайшая цена ошибки, которая наверняка добавит клубам осторожности. Вторая — статистика. В восьми предыдущих поединках в Штутгарте забивалось не более трёх голов.



Кроме того, возьмём тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 2.01. Огромная значимость поединка, принципиальный соперник, много нервов. Скорее всего, страсти будут кипеть серьёзные и убирать ноги никто не станет. Раз так, «горчичников» может оказаться в достатке.

Прогноз и ставки на матч «Штутгарт» — «Гамбург»

«Штутгарт» великолепен в родных стенах: 10 побед в 13 поединках, 31 очко, разница голов 27:9 — лучший результат во второй Бундеслиге. Статистика противостояния тоже на их стороне.



В четырёх предыдущих домашних играх с «Гамбургом» швабы добыли три победы при одной ничьей. Проверим П1 за 2.32.



Ставка №1: победа «Штутгарта» за 2.32.



Ставка №2: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 2.01.



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