Как тебе такое, Илон Маск: у букмекеров есть ставки на плоскую Землю и роды в космосе

30 мая в 22:22 мск компания SpaceX отправила к МКС двух астронавтов на корабле Crew Dragon с ракетой-носителем Falcon 9. 31 мая астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен перешли на МКС. Для частной компании это первый в истории пилотируемый запуск в космос.

С 2011 года американские астронавты летали к МКС на российских кораблях «Союз». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил США отправлять астронавтов на МСК на батуте в ответ на американские санкции. Илон Маск после запуска Crew Dragon сказал, что «батут работает».



Достижения компании SpaceX и деятельность Илона Маска не прошли мимо букмекеров. Аналитики контор предлагают несколько ставок на соответствующую тематику с космическими коэффициентами.

SpaceX отправит человека на Марс, но не раньше 2025 года

Букмекеры впечатлены достижениями SpaceX и считают, что эта компания первой отправит человека на Марс. В конкурентах идут три организации.



Какая компания первой отправит человека на Марс:



● SpaceX за коэффициент 1.25.



● Blue Origin за 4.20.



● Boeing за 6.00.



● U.S. Space Force за 13.00.



SpaceX считается явным фаворитом. Впрочем, аналитики БК ожидают отправку человека на Марс не раньше 2025 года. Коэффициент 1.25 потенциально даст лишь 25% прибыли от суммы ставки. На столь длинной дистанции это не покроет даже инфляцию.



Человек высадится на Марс к 01.01.2025:



● «Да» за 9.00.



● «Нет» за 1.04.

Базы на Луне, Марсе и Меркурии придётся ждать долго

Букмекеры предлагают поставить на то, что до 14 ноября 2024 года на одном из объектов будет база из десяти человек:



● На Луне за 20.00.



● На Марсе за 20.00.



● На Меркурии за 20.00.



В этой линии сразу несколько странностей: необычная дата, точное количество человек и одинаковый коэффициент. Долететь до Луны, мягко говоря, реальнее и быстрее, чем до Меркурия.

Илон Маск: полёт в космос и Tesla для поездок на Луне и Марсе

Букмекеры считают, что до 2026 года Илон Маск может презентовать модель автомобиля Tesla оборудованную для поездок на Луне (за коэффициент 7.00) и на Марсе (за 10.00).



Здесь в теории можно рискнуть. Презентовать – это не значит долететь и сделать успешную посадку. Если проектом занимаются прямо сейчас, то есть шансы на реализацию в ближайшую пятилетку.



Также в БК можно сделать ставку на полёт самого Илона Маска до 2026 года:



● На Луну за коэффициент 15.00.



● На Марс за 50.00.



● В космос: «да» за 5.00, «нет» за 1.15.



Если компания SpaceX планирует развивать отрасль космического туризма, то запуск в космос Илона Маска станет лучшей рекламой для организации.

Букмекеры назвали шансы Илона Маска полететь в космос после запуска Crew Dragon

Бонус: роды в космосе, плоская Земля, вакцина Маска от COVID-19

Для поклонников теории заговора у букмекеров есть особенное предложение. С коэффициентом 15.00 можно поставить на то, что до 2025 года Землю официально признают плоской.

С одной стороны, ставка крайне сомнительная. С другой – при заинтересованности определённой группы людей признать могут всё, что угодно.



Самые безумные ставки букмекеры связывают со всё тем же Илоном Маском:



● Следующий ребёнок Илона Маска родится в космосе за коэффициент 100.00.



● Илон Маск лично изобретёт вакцину от COVID-19 до конца 2020 года за 200.00.



Представить подобное развитие событий практически нереально. Хотя кто-то ради развлечения может сделать минимальную ставку на один из данных исходов.



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