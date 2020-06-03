«Вердер» — «Айнтрахт» и другие матчи для ставок 3 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 3 июня.

На что ставить в футболе 3 июня

Очередной тур стартует в Бундеслиге матчем «Вердера» и «Айнтрахта». Бременцы борются за выживание, клуб из Франкфурта буксует после рестарта сезона. Кто окажется сильнее? Начало игры – в 21:30 мск.

Возобновляется португальская Примейра! В среду состоятся 2 матча: в 21:00 мск начнут играть «Портимоненсе» и «Жил Висенте», а в 23:15 – «Фамаликан» и «Порту».

Кроме того, 4 матча запланированы в чемпионате Австрии, 3 – в первенстве Израиля. В Сербии пройдут три поединка ¼ финала Кубка страны. Также можно понаблюдать за играми в Албании, Чехии, Армении, Сирии, Коста-Рике и на Фарерских островах.

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 3 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершён, только НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 3 июня

Совсем скоро, 6 июня, возобновится чемпионат Германии по баскетболу, а пока остаётся ждать. В Чехии начались волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно! Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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