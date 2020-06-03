Что значит азиатский гандикап: правило расчёта, примеры ставок и сравнение с обычной форой

Азиатский гандикап может дать больше прибыли, чем равные ставки на соседние форы. На дистанции это ощутимо.

Азиатский гандикап — это равные пари на две соседние обычные форы. Но такая ставка может дать больше прибыли. В этой статье мы разберём правила расчёта азиатского гандикапа, рассмотрим примеры и покажем, когда ставка на него выгоднее обычных фор.



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Что такое азиатский гандикап в ставках

Гандикап — это число, на которое увеличивается показатель команды или спортсмена. Это может быть количество голов, очков, шайб и так далее.



Гандикап ещё называют форой. Ставить на гандикап можно на результат матча или на игровой отрезок: четверть, период, сет, тайм и другие.



Азиатский гандикап обозначается в виде буквы Ф, номера команды/спортсмена и четвертной десятичной дроби. Например, Ф1(+0.75), Ф2(-1.25).



Сумма на этот вид ставки делится на две равные части между соседними форами с шагом 0.5. Например, 1000 рублей на Ф2(+3.25) — это по 500 рублей на Ф2(+3) и на Ф2(+3.5).



Расчёт делается по каждой половине. Пари выигрывает, если после добавления гандикапа счёт в пользу выбранной стороны. При ничьей будет возврат.



При ставке на азиатскую фору возможны три варианта.

Выигрыш по обеим половинам. Возврат и заход или возврат и проигрыш. Поражение на всю сумму.

Что такое европейский гандикап в ставках на спорт и чем он отличается от азиатского Новички ругаются с букмекерами из-за европейского гандикапа. Объясняем нюансы правил и чем можно заменить эту коварную ставку.

Примеры ставок на азиатский гандикап

Представим, что вы сделали ставку на Ф1(+1.25) на сумму 2000 рублей в матче «Арсенал» — «Спартак» с коэффициентом 1.26. Тогда по 1000 рублей пошли на Ф1(+1) и Ф1(+1.5). Оцениваем варианты.

Если домашняя команда выиграла или сыграла вничью, зайдут обе половины. Вы получите 2520 рублей: 2000 х 1.26.

В случае победы команды гостей с разницей в один мяч по первой половине ставки будет возврат, а по второй — выигрыш. Выплата составит 2260 рублей: 1000 х 1.00 + 1000 х 1.26.

Если домашняя команда проиграла с разницей в два мяча или более, значит азиатский гандикап с форой (+1.25) на хозяев полностью не зашёл.

Рассмотрим другой пример. Вы ставите 1000 рублей на Ф2(-1.25) в матче «Оренбург» — «Краснодар» за коэффициент 3.48. По 500 рублей идут на Ф2(-1) и Ф2(-1.5). Возможен такой расчёт.

При победе гостей в два гола и больше выиграет вся ставка. Вы получите 3480 рублей: 1000 х 3.48.

В случае выигрыша «Краснодара» с разницей в один гол по первой половине ставки будет возврат, а вторая часть не зайдёт. Выплата составит 500 рублей: 500 х 1.00.

При ничьей и победе «Оренбурга» пари полностью проиграет.

Что значит фора 0 в ставках на футбол: что такое ф1, ф2 и отличие от двойного шанса Фора 0 — это золотая середина между риском на чистую победу и низким коэффициентом на двойной шанс.

Сравнение ставки на азиатский гандикап и обычную фору

Представим, что в матче «РБ Лейпциг» — «Герта» вы сделали три ставки по 1000 рублей: Ф1(-2) за коэффициент 2.54, Ф1(-2.25) за 2.83 и Ф1(-2.5) за 3.10.

Результат Выплата по Ф1(-2) Выплата по Ф1(-2.25) Выплата по Ф1(-2.5) Победа гостей, ничья или победа хозяев в один гол 0 0 0 Выигрыш «РБ Лейпциг» в два гола 1000 500 0 Победа «РБ Лейпциг» в три гола или более 2540 2830 3100

По таблице видны плюсы и минусы ставок на азиатский гандикап в сравнении с обычной форой. При победе хозяев в два гола Ф1(-2.25) выгоднее, чем Ф1(-2.5), но хуже Ф1(-2). При выигрыше «РБ Лейпциг» в три гола или больше всё наоборот.



Фактически ставка на азиатский гандикап — это два пари на соседние форы. Но есть ли разница в деньгах между такими выборами?



Она может быть крошечной в любую сторону. В нашем примере вы поставили 1000 рублей на Ф1(-2.25) за 2.83. Если бы вы сразу поставили по 500 рублей на Ф1(-2) за 2.54 и на Ф1(-2.5) за 3.10 был бы следующий результат:



те же 500 рублей при победе хозяев в два гола: 500 х 1.00. В случае выигрыша «РБ Лейпциг» в мяча или больше выплата составит 2820 рублей: 500 х 2.54 + 500 х 3.10. А при Ф1(-2.25) такой же исход принесёт 2830 рублей.



В данном примере Ф1(-2.25) получилась выгоднее, но бывает и наоборот. Разница в 10 рублей — это лишь 1% от суммы ставки в 1000 рублей. Однако на дистанции важны даже такие мелочи.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!