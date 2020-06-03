Что значит азиатский гандикап: правило расчёта, примеры ставок и сравнение с обычной форой

Азиатский гандикап — это равные пари на две соседние обычные форы. Но такая ставка может дать больше прибыли. В этой статье мы разберём правила расчёта азиатского гандикапа, рассмотрим примеры и покажем, когда ставка на него выгоднее обычных фор.
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Что такое азиатский гандикап в ставках
Гандикап — это число, на которое увеличивается показатель команды или спортсмена. Это может быть количество голов, очков, шайб и так далее.
Гандикап ещё называют форой. Ставить на гандикап можно на результат матча или на игровой отрезок: четверть, период, сет, тайм и другие.
Азиатский гандикап обозначается в виде буквы Ф, номера команды/спортсмена и четвертной десятичной дроби. Например, Ф1(+0.75), Ф2(-1.25).
Сумма на этот вид ставки делится на две равные части между соседними форами с шагом 0.5. Например, 1000 рублей на Ф2(+3.25) — это по 500 рублей на Ф2(+3) и на Ф2(+3.5).
Расчёт делается по каждой половине. Пари выигрывает, если после добавления гандикапа счёт в пользу выбранной стороны. При ничьей будет возврат.
При ставке на азиатскую фору возможны три варианта.
- Выигрыш по обеим половинам.
- Возврат и заход или возврат и проигрыш.
- Поражение на всю сумму.
Примеры ставок на азиатский гандикап
Представим, что вы сделали ставку на Ф1(+1.25) на сумму 2000 рублей в матче «Арсенал» — «Спартак» с коэффициентом 1.26. Тогда по 1000 рублей пошли на Ф1(+1) и Ф1(+1.5). Оцениваем варианты.
- Если домашняя команда выиграла или сыграла вничью, зайдут обе половины. Вы получите 2520 рублей: 2000 х 1.26.
- В случае победы команды гостей с разницей в один мяч по первой половине ставки будет возврат, а по второй — выигрыш. Выплата составит 2260 рублей: 1000 х 1.00 + 1000 х 1.26.
- Если домашняя команда проиграла с разницей в два мяча или более, значит азиатский гандикап с форой (+1.25) на хозяев полностью не зашёл.
Рассмотрим другой пример. Вы ставите 1000 рублей на Ф2(-1.25) в матче «Оренбург» — «Краснодар» за коэффициент 3.48. По 500 рублей идут на Ф2(-1) и Ф2(-1.5). Возможен такой расчёт.
- При победе гостей в два гола и больше выиграет вся ставка. Вы получите 3480 рублей: 1000 х 3.48.
- В случае выигрыша «Краснодара» с разницей в один гол по первой половине ставки будет возврат, а вторая часть не зайдёт. Выплата составит 500 рублей: 500 х 1.00.
- При ничьей и победе «Оренбурга» пари полностью проиграет.
Сравнение ставки на азиатский гандикап и обычную фору
Представим, что в матче «РБ Лейпциг» — «Герта» вы сделали три ставки по 1000 рублей: Ф1(-2) за коэффициент 2.54, Ф1(-2.25) за 2.83 и Ф1(-2.5) за 3.10.
|Результат
|Выплата по Ф1(-2)
|Выплата по Ф1(-2.25)
|Выплата по Ф1(-2.5)
|Победа гостей, ничья или победа хозяев в один гол
|0
|0
|0
|Выигрыш «РБ Лейпциг» в два гола
|1000
|500
|0
|Победа «РБ Лейпциг» в три гола или более
|2540
|2830
|3100
По таблице видны плюсы и минусы ставок на азиатский гандикап в сравнении с обычной форой. При победе хозяев в два гола Ф1(-2.25) выгоднее, чем Ф1(-2.5), но хуже Ф1(-2). При выигрыше «РБ Лейпциг» в три гола или больше всё наоборот.
Фактически ставка на азиатский гандикап — это два пари на соседние форы. Но есть ли разница в деньгах между такими выборами?
Она может быть крошечной в любую сторону. В нашем примере вы поставили 1000 рублей на Ф1(-2.25) за 2.83. Если бы вы сразу поставили по 500 рублей на Ф1(-2) за 2.54 и на Ф1(-2.5) за 3.10 был бы следующий результат:
те же 500 рублей при победе хозяев в два гола: 500 х 1.00. В случае выигрыша «РБ Лейпциг» в мяча или больше выплата составит 2820 рублей: 500 х 2.54 + 500 х 3.10. А при Ф1(-2.25) такой же исход принесёт 2830 рублей.
В данном примере Ф1(-2.25) получилась выгоднее, но бывает и наоборот. Разница в 10 рублей — это лишь 1% от суммы ставки в 1000 рублей. Однако на дистанции важны даже такие мелочи.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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