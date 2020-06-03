Статистический прогноз: «Ширак» — «Арарат», ставка на матч чемпионата Армении

В матче 20-го тура чемпионата Армении 4 июня «Ширак» примет «Арарат». Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Армении «Ширак» — «Арарат»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Армении получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча «Ширак» — «Арарат» (04.06.2020)

Армения вслед за Германией и рядом других стран возобновила футбольное первенство. В ходе долгих обсуждений было принято решение доигрывать сезон по старому формату. А именно: после 18 туров участники делятся на две группы: шесть из них борются за чемпионство, четыре — за спасение.

«Фамаликан» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Теллес и Корона возьмут время на раскачку Предстоящий поединок станет для команд первым после 2,5 месяцев простоя.

Первые матчи армянской Высшей лиги уже были проведены 23 и 24 мая, к ней 30-го присоединилась также Первая лига. Все встречи проходят без зрителей на трибунах. Однако в будущем, с учетом ситуации в стране, будут обсуждаться варианты отмены или сокращения ограничений.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Армении

В чемпионате Армении уже произошло разделение на две группы. Представители топ-6 разыгрывают чемпионство, а четвёрка худших борется за выживание. К слову, и там, и там успели провести первые матчи.



«Ширак» и «Арарат» — представители шестёрки сильнейших. Первые набрали пока один балл и находятся на пятой строчке, а вторые с нулём очков замыкают таблицу. Регламент прост: набравший большее количество очков получит звание чемпиона и возможность принять участие в квалификационных раундах ЛЧ, а места со второго по четвёртое — в квалификационных раундах ЛЕ.

Форма команд

«Ширак» в прошлом туре на выезде встречался с «Арарат-Арменией», который, к слову, во время регулярного чемпионата заняла первое место. Гости уже на восьмой минуте открыли счёт, однако удержать преимущество удалось лишь до 37-й минуты. После перерыва обошлось без голов (1:1).

«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43 «Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.

«Арарат» свой первый матч в борьбе за чемпионство провел в гостях, но заработать очки не сумел. Поражение пришлось на мощный «Алашкерт» (1:2). Хозяева оформили два мяча и на перерыв ушли с солидной форой, но в начале второго тайма остались в меньшинстве. Тем не менее гостям удалось отквитать лишь один гол, да и тот — с пенальти.

Личные встречи

Согласно статистике личных встреч, в последнее время внушительный перевес на стороне «Ширака». Клуб с конца июня 2011 года (то есть за последние девять лет) проигрывал ереванскому «Арарату» только три раза. За это время соперники успели встретиться 42 раза, 31 случай непременно заканчивался победой команды из Гюмри. А потому вполне можно подумать над П1 за коэффициент 1.95.

Ставка на тоталы и голы

С 2004 года за 68 поединков друг с другом противники успели наколотить 181 гол. В среднем за игру получается 2,66 мяча. Ситуация пограничная, а проверять классический ТБ 2.5 мяча довольно рискованно.

«Маритиму» — «Витория С». Прогноз: берём коэффициент 3.22 в матче чемпионата Португалии Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но чувствуют себя достаточно комфортно.

Зато комбинированная ставка П1 + тотал меньше 3.5 мяча выглядит вполне интересно. Букмекеры дают на неё привлекательный коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Ширак» — «Арарат»

Согласно статистике личных встреч, в последнее время внушительный перевес на стороне «Ширака». В предыдущих 42 играх против «Арарата» он имеет аж 31 победу и только три поражения. Но ожидать больше двух-трёх голов в предстоящем поединке мы бы не стали: как правило, в среднем за игру друг с другом команды забивают столько же или даже чуть меньше, а в финальной пульке цена ошибки выше.



Ставка: победа «Ширака» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.45.