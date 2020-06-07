Ставки на ТБ есть в росписи всех букмекеров на любые виды спорта. У этого пари есть разные варианты расчёта, а также плюсы и минусы.

Что значит ТБ в ставках на футбол и другой спорт: объяснение и примеры пари на тотал

Ставки на ТБ можно делать на любой вид спорта. У этого пари есть разные виды и правила расчёта. В этой статье мы разберём, что такое ТБ в ставках на спорт, приведём примеры и обсудим плюсы и минусы подобных пари.



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Что такое ТБ в ставках и как его обозначают букмекеры

Аббревиатура ТБ расшифровывается как «тотал больше». Тотал — общая сумма по какому-то показателю в матче. Например, ТБ 3.5 по голам в футболе означает, что ставка выиграет, если в матче будет забито более трёх мячей.



Форма написания «тотал больше» в росписи букмекерских контор бывает разной. Но стандартом считается сокращение ТБ.



В росписи букмекерской конторы ФОНБЕТ рынок тоталов в футбольных матчах выглядит так:

А в купоне пари обозначение ТБ заменяется на математический знак «больше»:

Виды тотала в букмекерских конторах

Есть множество вариантов тотала в букмекерских конторах. Базовый вид ставок — ТБ голов или очков в игровых видах спорта: футболе, баскетболе, хоккее, волейболе, гандболе и так далее.



Разбираясь, что значит ТБ в ставках, обратите внимание и на другие показатели. Пари вида «тотал больше» можно сделать на следующие статистическим данные:

угловые;

фолы или жёлтых карточек;

геймы, сеты;

эйсов;

другие.

Любые показатели, которые могут посчитать в матче, подходят для ставки ТБ.



Также широко расписываются индивидуальные тоталы — показатели одной из команд или спортсмена, принимающего участие в событии.



Показатель ТБ букмекеры включают в комбинированные пари. Например, в футболе есть ставка «П1 и общий ТБ 2.5». Это означает, что команды должны забить три или больше голов при итоговой победе хозяев. Пари выигрывает, если игра заканчивается со счётом 2:1, 3:0, 3:2 и так далее.

Ставки на тотал в футболе: стратегии, виды пари, особенности и примеры расчёта Ставки на тотал в футболе без стратегии приводят к сливу банка. Изучите рекомендации «Чемпионата» и правила расчёта пари.

Правила расчёта европейского и азиатского тотала

В ставках на спорт ставка ТБ делится на два вида — европейский и азиатский.



Европейский тотал записывается в виде целых чисел или половинчатых дробей. Например, ТБ 4, ТБ 3.5.



Приведём разные варианты расчёта таких пари на примере матча Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург». Встреча состоялась 26 мая 2020 года и закончилась со счётом 1-4.

ТБ 4.5 — выигрыш, ставка полностью выигрывает, так как в матче забито более четырёх голов.

ТБ 5 — возврат суммы ставки, так как значение тотала совпало с количеством забитых мячей.

ТБ 5.5 — проигрыш, ставка полностью проигрывает, так как для её захода требовалось минимум шесть взятий ворот.

Если в букмекерской конторе делаем ставку на матч по азиатскому тоталу, то в росписи даются четвертные дроби — 0.25, 0.75. Сумма пари делится на две равные части на соседние европейские тоталы.



Пример расчёта ставки на ТБ 2.25 на 1000 рублей с коэффициентом 2.00:

Пари полностью выигрывает, если команды забьют три и более мячей. В этом случае сумма голов будет выше 2 и 2.5. Выплата составит 2000 рублей, а чистая прибыль — 1000 рублей. Ставка полностью проигрывает, если команды сыграют на ноль или забьют только один гол — меньше 2 и 2.5. Поставленные деньги потеряны. Если же в игре состоится два взятия ворот, расчёт такой: по 500 рублей на ТБ 2 будет возврат, а по 500 рублей на ТБ 2.5 — проигрыш. Чистый минус составит 500 рублей.

Другой пример: мы поставили 1000 рублей с коэффициентом 5.60 на ТБ 4.75 в вышеупомянутом матче «Байер» — «Вольфсбург». Расчёт ведётся так:

500 рублей на ТБ 4.5 выигрывает. По первой половине вы получаете 2800 рублей: 500 х 5.60;

500 рублей на ТБ 5 — возврат;

вы получите 3300 рублей: 2800 + 500;

чистая прибыль составит 2300 рублей: 3300 — 1000.

Таким образом, наш прогноз оказывается верным и принёс хорошую прибыль, даже с учётом возврата по половине суммы.

Тотал и азиатский тотал: в чём отличие этих ставок и как их рассчитывают в футболе Объясняем на примерах, чем обычный тотал отличается от азиатского.

Ставки на «тотал больше» в разных видах спорта

В разных видах спорта ставку типа ТБ можно сделать на разные показатели:

футбол — голы, угловые, нарушения, удары в створ ворот, процент владения мячом, жёлтые карточки, удаления, пенальти и так далее;

баскетбол — очки, фолы, трёхочковые попадания, передачи, подборы, перехваты, блок-шоты;

теннис — геймы, сеты, эйсы, мячи на чужих подачах;

волейбол — очки, партии, эйсы.

Плюсы и минусы ставок на ТБ

У ставок на ТБ есть ряд преимуществ:

Большой выбор статистических показателей для ставок. ТБ в росписи букмекеров доступен на многих рынках. Возможность поиска вилок в видах спорта с крупными тоталами. В баскетболе и волейболе по общему количеству очков можно найти арбитражные ситуации у разных букмекеров. Для этого важно разобраться, что такое ТМ в ставках. Для вилки в одной БК ставим на ТБ, а в другой — на ТМ. Умеренная букмекерская маржа на базовый ТБ/ТМ по голам. В футболе букмекеры удерживают ее на уровне 5-8% и даже ниже, что вполне приемлемо для статистики.

Но есть у ставок на «тотал больше» и существенный недостаток. Букмекеры эффективно работают с этим рынком в статистическом плане. Предматчевый анализ, проводимый игроком, может дать определённый эффект, но в целом тоталы идут в строгих статистических рамках. Поэтому в росписи ТБ сложно искать валуйные коэффициенты. С учётом букмекерской маржи играть на дистанции исключительно на ТБ в плюс почти невозможно.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!