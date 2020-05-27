Тотал и азиатский тотал: в чём отличие этих ставок и как их рассчитывают в футболе

Азиатский тотал состоит из двух обычных тоталов. Но при расчётах есть свои нюансы. В этой статье мы расскажем, чем обычный тотал отличается тотал от азиатского, приведём примеры расчета этих ставок и расскажем о типичных заблуждениях игроков.



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Что такое обычный и азиатский тотал в ставках

Тотал — это количество событий в матче. Например, голов, жёлтых карточек, угловых, очков, геймов, передач и так далее.



Обычный тотал представлен в линиях букмекерских контор целыми или половинчатыми значениями. Например, тотал больше 2 или меньше 3.5.



При ставке на половинчатый тотал пари может выиграть или проиграть.



При ставке на целый тотал возможен ещё и возврат. Когда выбранное число совпадает с исходом матча.



В азиатском тотале ставят на четвертные значения. Например, больше 1.75 или меньше 2.25.



При ставке на азиатский тотал сумма пари делится на две равные части между соседними обычными тоталами. Этим и отличается азиатский тотал от обычного.



Например, 2000 рублей на азиатский тотал меньше 2.75 — это 1000 рублей на ТМ 2.5 и 1000 рублей на ТМ 3. Тотал в ставках на футбол:

Ставки на тотал в футболе: стратегии, виды пари, особенности и примеры расчёта Ставки на тотал в футболе без стратегии приводят к сливу банка. Изучите рекомендации «Чемпионата» и правила расчёта пари.

Тотал и азиатский тотал: в чём отличие на примере

Например, в матче ЦСКА — «Зенит» вы поставили по 1000 рублей на ТБ 2.5 за 2.30, на ТБ 2.25 за 2.00 и на ТБ 2.75 за 2.65.



Ставка на тотал ТБ 2.5 принесёт 2300 рублей при трёх и более голах, а при двух и менее проиграет.



При ставке на ТБ 2.25 по 500 рублей пошли на ТБ 2 и ТБ 2.5. Пари рассчитывается так:

При нулевой ничьей или одном голе проиграет вся ставка.

Если в матче будет забито ровно два гола, в таком случае ТБ 2.5 не зайдёт, а по ставке на ТБ 2 будет возврат. К вам вернётся половина поставленной суммы — 500 рублей.

При трёх голах и более сыграют обе половины ставки. Вы получите 2000 рублей: 1000 х 2.00.

При пари на ТБ 2.75 по 500 рублей пошли на ТБ 2.5 и ТБ 3. При ровно трёх голах выплата составит 1825 рублей: 500 х 2.65 + 500 х 1.00. При четырёх мячах или более вы получите 2650 рублей: 1000 х 2.65

Азиатский тотал в экспрессе

Если в экспрессе есть одна ставка на азиатский тотал, он делится на две части.



В качестве примера возьмём пари на ТМ 2.25. Половина суммы экспресса будет рассчитана с исходом на ТМ 2, а вторая половина с выбором на ТМ 2.5.



Например, вы поставили 1000 рублей на экспресс из трёх событий: победа хозяев, ничья и ТМ 2.25 в трёх разных матчах.



Экспресс поделится на две половины по 500 рублей:

Победа хозяев, ничья и ТМ 2.

Победа хозяев, ничья и ТМ 2.5.

Представим, что две первые ставки экспресса сыграли, а в третьем матче забили пару мячей.



Тогда половина с ТМ 2.5 зашла полностью. экспресс с ТМ 2 выигрывает частично, так как ставка на азиатский тотал рассчитывается с коэффициентом 1.00.



Стратегии ставок на экспрессы:

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Плюсы и минуса азиатского тотала в сравнении с обычным

Данный вид ставок экономит ваше время. Вам не нужно заключать два разных пари и думать, как разбить суммы. Букмекер делает это автоматически.



Есть заблуждение, что пари на азиатский тотал даёт пространство для манёвра или дополнительную страховку. Это не так.



Вы можете поставить на два обычных соседних тотала. Маржа и варианты расчёта будут такими же.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!