За весь сезон «кельты» победили на выезде лишь однажды.

«Вальядолид» — «Сельта». Прогноз: Смолов и Аспас сделают ещё один шаг к пропасти

17 июня «Вальядолид» и «Сельта» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.84. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Сельта»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 17 июня «Вальядолид» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз матча «Вальядолид» — «Сельта» (17.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится в среду тремя матчами. В 20:30 начнётся поединок «Вальядолида» и «Сельты». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но это даже замечательно. Фактически нас ожидает встреча прямых конкурентов, а в конце сезона это всегда интересно.

У бело-фиолетовых дела обстоят хорошо. Они находятся на некотором отдалении от зоны вылета: 32 очка, 14-е место в чемпионате Испании. Отрыв составляет семь пунктов, то есть право на ошибку имеется и лишнему давлению взяться неоткуда. Напрягать должен разве что сложный календарь.

Впереди матчи с мадридским «Атлетико», «Севильей», «Барселоной», «Хетафе» и «Валенсией». Проходных соперников будет совсем немного, а потому с представителями нижней половины турнирной таблицы нужно набирать максимум. С этой точки зрения победа над «Леганесом» в минувшем туре особенно важна.

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«Вальядолид» показал чудовищную эффективность, забив два мяча с двух ударов в створ (2:1). Разумеется, без определённой доли везения это невозможно. Многое решил быстрый гол — гости вышли вперёд уже на второй минуте, а в дебюте второго тайма удвоили преимущество. «Леганес» много владел мячом, но остроту создавал редко.

Положение «Сельты» куда менее устойчивое, Фёдор Смолов с партнёрами находится на краю пропасти. Всего 26 очков в 28 турах и 17-я строчка в испанской Примере. Отрыв от «Мальорки» составляет один пункт, а от «Леганеса» и «Эспаньола» — три. Похоже, концовка тут будет очень жаркая.

В субботу «кельты» на своём поле не дотерпели с «Вильярреалом» (0:1). Единственный гол они пропустили на 92-й минуте. Хотя следует признать, что поражение получилось обидным, но более чем справедливым. «Жёлтая субмарина» атаковала острее с первых минут и на свой гол точно наиграла.

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А вот подопечные Оскара Гарсии сподобились на четыре удара в сторону ворот, ни один из которых не пришёлся в створ. Теперь нужно срочно исправляться с «Вальядолидом». Вроде бы бело-фиолетовые не лучшим образом выступают в родных стенах — три победы в 13 встречах, всего 14 голов.

Вот только «Сельта» на выезде вообще оказалась сильнее лишь однажды. Зато она очень любит делить очки (шесть ничьих в 14 случаях). По общему уровню команды близки, всё будут решать детали — реализация, стандартные положения, озарения лидеров. Несколько странно, что шансы стоящей ниже в таблице команды на чужом поле оцениваются даже выше.

Потому сыграем от хозяев. Комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76 выглядит надёжно, забивают соперники редко. Также можно рассмотреть ничью в первом тайме за 1.92, эта ставка в матчах с участием «Сельты» доезжает удивительно часто.

Прогноз и ставки на матч «Вальядолид» — «Сельта»

Две сопоставимые по классу команды, но на стороне «Вальядолида» своё поле и ужасная статистика «Сельты» в гостевых матчах. Всего одна победа в 14 случаях, 12 забитых мячей. На таком фоне шансы хозяев зацепить хотя бы ничью кажутся солидными. Возьмём 1Х через общий низ.

Ставка: «Вальядолид» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.

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