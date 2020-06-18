«Реал» — «Валенсия» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 18 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 18 июня.

На что ставить в футболе 18 июня

После бурной среды в четверг нас ждет небольшое затишье на футбольных фронтах, но матчи для ставок все равно есть. 29-й тур завершается в Примере. Денис Черышев вместе с «Валенсией» постарается побороться против «Реала». Шансов у «летучих мышей» не так много, но они есть. Начало этого матча -23:00 мск. Кроме этой встречи, можно сделать ставку на игру «Алавес» — «Реал сосьедад». Это противостояние стартует в 20:30 мск.

В чемпионате Португалии две встречи: в 21:00 начнется матч «Боавишта» — «Сетубал», а в 23:15 – встреча «Спортинга» и «Тонделы». В полуфинале Кубка Турции ответный матч сыграют «Аланьяспор» и «Антальяспор». В первой игре клуб из Аланьи одержал победу на выезде со счетом 1:0. Начало этого матча – 20:45 мск. Кроме того, во вторник можно сделать ставки на матчи высших лиг Дании, Венгрии, Израиля,, Румынии, Сербии, Словении, Швеции. А уже завтра после паузы нас ждет возвращение РПЛ!

Ставки на киберфутбол потихоньку теряют свою актуальность, но турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 18 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 18 июня

В чемпионате Испании по баскетболу второй игровой день «Исключительного турнира». «Реал» сыграет с «Гран Канарией», «Сарагоса» — с «Бургосом», а хозяева финального раунда, «Валенсия», сыграет с «Андоррой». В Германии продолжаются четвертьфинальные серии. В 17:30 «Альба» проэкзаменует «Геттинген», а в 21:30 начнется очень интересная встреча «Брозе» и «Ольденбурга».

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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