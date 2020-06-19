ЦСКА — «Зенит». Прогноз: Акинфеев остановит Дзюбу, Малкома и Азмуна в главном матче тура

В трёх предыдущих выездных матчах с ЦСКА сине-бело-голубые не забили ни разу.

20 июня ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Зенит»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 20 июня ЦСКА — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча РПЛ ЦСКА — «Зенит» (20.06.2020)

Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случится долгожданный камбэк. Играть будут со зрителями: стадионы можно будет заполнить на 10%.

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Без форс-мажоров не обошлось, одна ситуация с «Ростовом» многое сказала о положении дел в российском футболе. Остальные клубы готовятся играть в штатном режиме. 20 июня пройдут три матча. Главный из них стоит в расписании последним и начнётся в 19:00 мск: ЦСКА в родных стенах сразится с «Зенитом».

Красно-синие нормально начали сезон и долгое время находились совсем рядом с зоной еврокубков, однако затем результаты сильно просели. Зимняя пауза никак не помогла — безвыигрышная серия в Российской Премьер-Лиге достигла уже пяти матчей, предыдущий успех датирован 24 ноября (1:0 с «Крыльями Советов»).

Понятно, что при таких результатах положение в турнирной таблице заметно осложнилось: 36 очков в 22 турах, пятое место. Отставание от зоны Лиги чемпионов не критичное, но заметное — пять баллов до «Локомотива» и «Краснодара». Вдобавок ко всему красно-синие проиграли «Спартаку» и вылетели из Кубка России.

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Проблемы традиционные: отсутствие внятного усиления состава, короткая скамейка и травмы. Вдобавок ко всему «армейцы» кошмарно проводят вторые таймы, из-за чего также недосчитались заметного количества очков. Впрочем, отвечавший за физическую подготовку Паулино Гранеро недавно покинул клуб. Но это вовсе не значит, что ситуация улучшится.

«Зенит» тем временем спокойно движется к чемпионскому титулу. 50 очков в 22 турах, девять пунктов до ближайших преследователей. И вполне приятный календарь — до окончания первенства предстоит сыграть с ЦСКА, «Краснодаром» и «Ростовом», а все остальные находятся за пределами топ-8.

Грубо говоря, петербуржцев вполне устроит ничья, ведь запас огромный. Линия букмекеров выглядит логично: состав у сине-бело-голубых заметно мощнее и глубже, а преимущество своего поля нивелируется минимальной заполненностью трибун из-за коронавируса. Впрочем, считать гостей явным фаворитом всё же не стоит.

Подопечные Виктора Гончаренко довольно здорово проводят большие матчи, а длительная пауза способна помешать Дзюбе с товарищами показать свой лучший футбол. И ещё один важный момент — в РПЛ «Зенит» не обыгрывал ЦСКА на выезде аж с ноября 2014 года (1:0), с тех пор были три ничьих и одно поражение.

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И самое замечательное — в трёх предыдущих гостевых поединках сине-бело-голубые не забили ни разу. Если же отбросить фактор места проведения, получается вот что: лишь в одном из восьми предыдущих поединков петербуржцы отличились больше одного раза. Потому рискнём сыграть от хозяев.

1Х идёт за рабочий коэффициент 1.72, который можно усилить докупкой тотала. Скажем, 1Х + тотал меньше 3.5 мяча оценивается букмекерами в 2.08. А мы предпочтём заиграть ИТМ 1 гола «Зенита» за 2.30. Созидать после долгой паузы будет тяжело, а на территорию «армейцы» претендовать вряд ли станут. На наш взгляд, гости смогут отличиться не более одного раза.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит»

«Зенит» без вопросов сильнее по общему уровню, но долгая пауза и статистика очных встреч намекает на то, что фавориту будет сложно. Сине-бело-голубые не обыгрывали «армейцев» в Москве в РПЛ аж с 2014 года, а в семи из восьми предыдущих очных поединков забивали не более одного мяча.

Ставка: ИТМ 1 гола «Зенита» за 2.30.

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