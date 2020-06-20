«Ньюкасл» — «Шеффилд». Прогноз: главное открытие сезона АПЛ продолжит гонку за еврокубками

21 июня «Ньюкасл Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед» в матче 30-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.46.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед» (21.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня стартовал 30-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по восемь-девять матчей. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

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«Шеффилд Юнайтед» выпала честь сыграть первый матч в АПЛ после длительного перерыва. Встреча перенесенного 28-го тура проходила в Бирмингеме с местной «Астон Виллой» и завершилась нулевой ничьей. Хотя тут надо бы сказать, что гости свой мяч забили, но судья этого не увидел, а система распознавания голов дала сбой и не сработала.



Потерянные очки могут сильно аукнуться «клинкам». Дело в том, что они вовсю претендуют на роль главного открытия сезона, поскольку находятся неподалёку от зоны еврокубков. Сейчас у команды 44 очка, и она отстаёт от идущего пятым «Манчестер Юнайтед», который сыграл на один матч больше, всего на два пункта.



«Ньюкасл Юнайтед» в ожидании новой жизни занимает только 14-ю строчку в чемпионате Англии, набрав за 29 туров 35 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов, а потому поводов для паники пока что нет. Однако забраться повыше будет непросто.

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Дело в том, что «сороки» очень мало забивают, но достаточно пропускают. В нынешнем сезоне в 29 матчах они доставали мяч из сетки своих ворот аж 41 раз, то почти по полторы штуки в среднем за игру. А забили всего 25 голов. Это наихудший результат среди всех участников чемпионата Англии. Столько же сумел оформить только главный аутсайдер «Норвич Сити».



Теперь «Ньюкаслу» предстоит принять «Шеффилд Юнайтед». И здесь стоит сразу сказать, что «клинки», пропустив всего 25 мячей, имеют одну из самых дисциплинированных оборон в английской Премьер-лиге. Реже тревожилась сетка только у одного клуба — «Ливерпуля» (21 раз).



Стоит также обратить внимание на выездную статистику «Шеффилда». По набранным очкам в гостях он входит в топ-7 АПЛ, имея всего два поражения за 14 игр. Для «сорок», который занимают 13-ю строчку по набранным очкам у себя дома, это станет серьёзной задачей. Однако классический Х2 доступен в букмекерских конторах с маленьким коэффициентом 1.39, а потому придётся выкручиваться.

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Интересным вариантом выглядит комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за уверенный коэффициент 2.01. Штука в том, что за 14 домашних поединков чёрно-белые забили и пропустили по 12 мячей, а «Шеффилд Юнайтед» же априори закрытая команда. Так что ждать обилия голов от соперников мы бы не стали.

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл» — «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» находится в двух пунктах от Лиги Европы, а при победе даже сумеет обойти пятый «Манчестер Юнайтед». Всё необходимое, чтобы зацепиться за очки, у него есть. Во-первых, «сороки» неуверенно играют у себя дома, а второе — у «клинков» одна из самых лучших оборон в АПЛ. Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.



Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.