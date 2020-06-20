«Локомотив» — «Оренбург». Прогноз: замена Сёмина на Николича аукнется Кикнадзе позже

21 июня «Локомотив» и «Оренбург» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 5.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург»
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 21 июня «Локомотив» — «Оренбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00.
Анализ и прогноз матча РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» (21.06.2020)
Чемпионат России возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случится долгожданный камбэк. Играть будут со зрителями: стадионы можно будет заполнить на 10%.
Без форс-мажоров не обошлось, одна ситуация с «Ростовом» многое сказала о положении дел в российском футболе. Остальные клубы готовятся играть в штатном режиме. 21 июня пройдут три матча. В 17:30 мск в Москве «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» начнёт выяснять отношения с «Оренбургом».
Обе команды существенно изменились за время паузы. «Локомотив» начал даже не новую жизнь, а новую эпоху. Юрий Сёмин покинул клуб на фоне невнятных заявлений руководства, с легендой «железнодорожников» не стали продлевать контракт. Его место занял 40-летний Марко Николич, который даже в Сербии не считался специалистом топ-уровня.
Николич приступил к работе с командой всего неделю назад. То есть понятно, что говорить хоть о сколько-нибудь заметных изменениях здесь не приходится, слишком уж короткий срок. И вроде бы у «Локомотива» имеется всё необходимое, чтобы в первом же туре после возобновления турнира покинуть второе место.
Однако у «Оренбурга» всё гораздо хуже. Клуб пережил вторую смену тренера за сезон — контракт с Константином Емельянов тоже не стали продлевать, у руля встал Ильшат Айткулов. Всё это на фоне серьёзных финансовых проблем и ухода сразу двух важнейших легионеров — Джордже Деспотовича и Филипа Рогича.
Состав заметно ослаб, поскольку равноценной замены этим футболистам попросту нет. Между тем, ситуация накаляется: «Ахмат» и «Сочи» в пятницу добыли победы, теперь «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. Позади только «Крылья Советов» (22).
Статистика очных встреч говорит в пользу москвичей, хотя стоит ли её учитывать в такой ситуации — большой вопрос. «Локомотив» дважды принимал сине-белых, добыв две победы — 4:0 и 2:1. Трудно сказать, как на хозяев повлияет уход Сёмина, а на гостей — смена тренера и новости о возможном банкротстве.
Логично предположить, что с созиданием у «Оренбурга» после ухода двух ключевых исполнителей будет совсем туго. Если «Локомотив» обойдётся без привозов и простых ошибок, то наверняка сыграет на ноль. А вот как дела пойдут на чужой половине пока непонятно: за неделю Николич вряд ли что-то изменил, то есть многое зависит от кондиций и настроя футболистов.
Нам нравится классический вариант «обе забьют — нет» за 1.85, при желании даже можно поднять коэффициент и заиграть ставку «гости не забьют» за 2.30. Отставка Сёмина ещё обязательно аукнется «Локомотиву», но «Оренбург» сейчас находится в крайне сложной ситуации и наверняка дрогнет.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург»
Соперники сменили тренеров за время паузы. «Локомотиву» будет сложно удержать вторую строчку, но у «Оренбурга» всё ещё хуже. Серьёзные финансовые проблемы, уход двух ключевых исполнителей — на таком фоне с созиданием у гостей наверняка всё станет печально. На наш взгляд, хозяева сумеют не пропустить.
Ставка: «Оренбург» не забьёт за 2.30.
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