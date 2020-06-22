Ставки на женский US Open – 2020. Серена — фаворит, если приедет

Коронавирус теннису не помеха. US Open в 2020 году состоится в намеченные сроки. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября. План организаторов одобрили власти. Может быть, положительные тесты Григора Димитрова и Борны Чорича и повлияют на турнир в Нью-Йорке. А пока изучаем прогнозы букмекеров на женский одиночный разряд.

Как быть с ограничениями?

Как и у мужчин, организаторы не собираются проводить квалификационный турнир в женских соревнованиях. Участие в US Open-2020 должны принять 128 лучших теннисисток мира. Ну или те, кто доберется до Нью-Йорка.

Все дело в том, что, с одной стороны, Нью-Йорк – один из самых пострадавших от пандемии городов во всем мире. Кажется, в США начинается вторая волна эпидемии, поэтому никто не застрахован от болезни. С другой стороны, меры безопасности, предложенные организаторами, возмутили многих игроков. Правда, после провала турнира Новака Джоковича многие могут поменять свое мнение.

Изначально организаторы заявили, что каждый игрок сможет взять с собой только по одному члену команды. Но позже, под давлением игроков смягчили протокол. Предполагается, что игроки смогут снимать дома для себя и своей команды, чтобы изолироваться в них. Или же выкупить два номера в отеле. Если эти смягчения откатят, то турнир рискует лишиться многих известных теннисисток.

К примеру, Патрик Муратоглу очень сомневался насчет участия в турнире Серены Уильямс.

«Согласится ли она не видеть свою дочь на протяжении трёх недель? Это бы очень меня удивило. Если только она не возьмёт её в качестве тренера, а я останусь дома. Почему нет?» — заявил Муратоглу.

Правда, сама Серена опасений своего тренера не разделяет. Знаменитая американка уже заявила, что приедет и сыграет в Нью-Йорке.

Серена – фаворит букмекеров, Халеп точно не приедет

Если в мужской части соревнований в Нью-Йорке точно не увидят Роджера Федерера, то в женском одиночном разряде о своем отказе от US Open-2020 заявила Симона Халеп. У представительницы Румынии нет проблем со здоровьем, но Халеп опасается покидать пределы Европы. Так что поклонникам этой теннисистки можно не следить за открытым чемпионатом США.

По оценке аналитиков, фаворит турнира – Серена Уильямс. Поставить на знаменитую американку можно с коэффициентом 4.94. На счету Серены 6 побед на Открытом чемпионате США, однако последняя из них датирована 2014 годом. Дважды после этого Уильямс проигрывала в финале, еще дважды – в полуфинале, а еще один турнир пропустила. Серене уже 38, поэтому ее победа на US Open-2020 может стать завершением ее карьеры.

На первую ракетку мира Эшли Барти можно сделать ставку с коэффициентом 7.00. Но в Нью-Йорке у Барти дела обычно шли не то, чтобы здорово. Лучший ее результат – 4-й круг, которого она достигала в 2018 и 2019 году.

К тому же, пока непонятно, приедет ли теннисистка из Австралии в Нью-Йорк. Она открыто выступила со своими опасениями по поводу безопасности проведения турнира. Сейчас же Барти на все вопросы отвечает, что решение она примет совместно с командой ближе к началу турнира.

За 8.00 можно сделать ставку на победу Наоми Осаки. Чемпионка US Open-2018 не против сыграть на турнире в этом году, но опасается второй волны пандемии.

«Просто уверена, что скоро придёт вторая волна. Вижу, как люди часто ходят везде без масок. Похоже, такой вещи, как естественный отбор, не существует», — написала Осака на своей странице в «Твиттере».



Также за 8.00 можно поставить на то, что US Open-2020 выиграет действующая чемпионка турнира Бьянка Андрееску из Канады. Она полна решимости защитить свой титул.

«US Open всегда будет занимать особое место в моём сердце. Здоровье и безопасность не только игроков, но и всех вовлечённых в возобновление сезона, всегда имели и имеют первостепенное значение. У меня нет сомнений в том, что USTA разработала наилучший план, чтобы обеспечить нашу безопасность после возобновления сезона», — подчеркнула Андрееску.

Наконец, с коэффициентом 10.00 можно поставить на то, что US Open выиграет Каролина Плишкова. Чешка хочет сыграть в Нью-Йорке. Ее позиция – сезон нужно возобновить как можно скорее.

«В какой-то момент сезон должен возобновиться. Уверена, даже в следующем году будут заражённые, так что совсем-совсем безопасным проведение турниров никогда не станет. Думаю, чем раньше мы начнём, тем лучше.



Ограничения на US Open? Я была бы рада, если бы со мной смогли поехать минимум два человека», — сказала Плишкова в интервью New York Times.

Будет ли турнир вообще?

Пока организаторы настроены позитивно. Вспышка коронавируса на турнире Новака Джоковича тоже не должна смущать. Серб демонстративно не соблюдал ограничения и социальную дистанцию, проводил вечеринки, баскетбольные матчи. В Нью-Йорке такого явно не будет.

Все будет зависеть от ситуации с вирусом на территории в США. Сейчас там начинается вторая волна в отдельных штатах, в Нью-Йорке пока более менее все спокойно. Если, конечно, так можно говорить о городе, который пострадал едва ли не больше всех в мире. Нам остается только ждать и надеяться, что к сентябрю эпидемиологическая обстановка позволит провести турнир «Большого шлема».

На кого бы вы поставили на US Open-2020? Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.