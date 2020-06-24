«Аталанта» — «Лацио» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 24 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 24 июня.

На что ставить в футболе 24 июня

Для российских болельщиков главный матч дня пройдет в Ярославле. В 17:00 начнется четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» — «Урал». Получится ли у клуба ФНЛ без игровой практики победить команду РПЛ?

В Европе же, пожалуй, самая интересная игра дня пройдет в Серии А. «Аталанта» примет «Лацио», который по-прежнему дышит в спину «Ювентусу». Начало этого противостояния – в 22:45. Кроме того, в среду «Интер» примет «Сассуоло», а «Рома» сыграет с «Сампдорией».

В АПЛ сразу 5 игр. «Ливерпуль» может еще ближе подойти к титулу, если обыграет «Кристал Пэлас». Команда Клоппа может примерить чемпионскую корону уже после 31-го тура. Но кроме собственной победы нужно будет, чтобы «Ман Сити» в четверг проиграл «Челси».

Помимо этой игры, в Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Шеффилд Юнайтед», «Норвич» померится силой с «Эвертоном», а «Вулверхэмптон» — с «Борнмутом». Еще в одном матче «Ньюкасл» сыграет с «Астон Виллой».

В испанской Примере «Реал» в своей чемпионской гонке сыграет с «Мальоркой». Кроме того, «Сельте» Федора Смолова сегодня предстоит на выезде сыграть против «Реала Сосьедад», а «Алавес» примет «Осасуну».

В Кубке Греции пройдут ответные матчи полуфиналов. АЕК Массимо Карреры постарается на выезде удержать домашние 1:2 против «Ариса», а «Олимпиакос» будет отыгрываться в игре против ПАОКа. В первом матче клуб из Пирея уступил 2:3.

А в Сербии нас ждет кубковый финал. В 20:00 начнется жаркая битва между «Войводиной» и «Партизаном».

Кроме того, можно будет поставить на матчи высших дивизионов Австрии, Португалии, Чехии, Швейцарии, Венгрии, Израиля, Литвы, Норвегии. А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 24 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 24 июня

В чемпионате Испании по баскетболу продолжается групповой этап исключительного раунда. «Сарагоса», потерявшая шансы на полуфинал, сыграет с «Гран Канарией», «Реал» поборется с «Андоррой», а «Бургосу» предстоит сыграть с «Валенсией». Шансы побиться за медали в этой группе есть сразу у четырех клубов!

В баскетбольной Бундеслиге второй полуфинал превратился в формальность. «Альба» привезла «Ольденбургу» 29 очков в первой игре. Шансы отыграться минимальны.

Возобновилась баскетбольная Суперлига Израиля. В 21:15 начнется матч «Хапоэля» из Иерусалима и «Маккаби» из Ришон-Лециона.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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