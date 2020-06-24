Роботы Алексея Хобота. Смогут ли программы полностью заменить людей в ставках?

Формирование коэффициентов в букмекерской конторе — важнейший процесс. От верно выставленного коэффициента, в конце концов, зависит прибыль компании! Чтобы облегчить себе работу, букмекеры активно внедряют искусственный интеллект в процесс формирования коэффициентов.

Самый первый софт для БК ФОНБЕТ создал Алексей Хобот. Сейчас он занимается разработкой роботов для букмекерских компаний. Получается, в скором будущем людей в беттинге заменят роботы? Это не совсем так. Давайте проникнем на внутреннюю букмекерскую кухню и посмотрим, как формируют коэффициенты для ставок на спорт сегодня.

Откуда букмекеры берут коэффициенты?

Человек без опыта и математического склада ума никогда не сможет выставить точный коэффициент на спортивное событие. Для этого нужно обработать всю информацию, которая есть о командах-участниках встречи. Статистика, игровая форма, очные встречи, травмы, дисквалификации — все это нужно учесть. Нельзя забывать и об общественном мнении, и о марже букмекера. А если по ходу матча вдруг случился какой-то форс-мажор? Как это все обработать?



Многие компании не заморачиваются над формированием коэффициентов и покупают готовые b2b-решения. Они, по сути, ретранслируют на своих сайтах данные от поставщика. Но крупные компании предпочитают иметь свой штат профессиональных букмекеров.



К примеру, на букмекерскую компанию ФОНБЕТ работают сотни букмекеров. Одни отвечают за события в прематче, другие — в лайве. Среди них есть старшие букмекеры. Их зона ответственности — топ-события, на которые приходится основной денежный поток от игроков. Работают они посменно. Каждый из этих профессионалов в букмекерстве уже более 15 лет.

Роботы в букмекерском бизнесе. Зачем они нужны и заменят ли они человека?

«Сейчас в Фонбет мы используем роботов для лайв ставок, но матчи все равно ведутся в полуручном режиме, то есть за каждым матчем следит ответственный букмекер, он корректирует предложения компьютера по коэффициентам и может среагировать в случае форс-мажорной ситуации», — рассказала директор компании по маркетингу Алина Якиревич.



Какие могут возникнуть форс-мажорные ситуации? Тот же VAR. Cудья сначала может засчитать гол, а после нескольких минут просмотра эпизода отменить свое решение. VAR может влиять на назначение пенальти или удаление игрока с поля. А если случится драка с фанатами или что-то подобное? Для робота это событие к игре не будет относиться, но оно может повлиять на ход всего матча. Букмекер в такой ситуации может как минимум закрыть прием ставок на какое-то время до прояснения ситуации.



Когда-то букмекером был и Алексей Хобот. Сегодня он занимается разработкой IT решений для беттинга, например роботов, которые формируют букмекерские коэффициенты и корректируют их по ходу матча. Свой первый софт для ФОНБЕТ он создал еще в 1995 году.



Хобот занимается разработкой роботов для ставок. Это программы, которые анализируют входящую статистику и предлагают варианты по сотням лайв коэффициентов одновременно на один матч.



Своего первого робота он написал под коэффициенты на волейбольные матчи, а с прошлого года занимается разработкой роботов под киберспорт.

Роботы в киберспорте — веяние времени

Киберспорт набирает популярность, а в условиях пандемии и паузы в реальном спорте темпы роста аудитории впечатляют. Своего первого киберспортивного робота Алексей Хобот написал под CS:GO. У этой игры аудитория старше в сравнении с Dota2. К тому же, эта игра более понятна для новичка.



Написать киберспортивного робота — непростая задача. В отличие от классического спорта, в СS огромное количество событий. Каждое из них влияет на игру. Все это нужно просчитать, задав вероятность каждого события. Кроме того, очень важна экономика команды в течение всей игры. Какое оружие покупает команда и как его расходует. Если одна из команд получила преимущество в начале игры, это совсем не значит, что она его сохранит.



Кроме того, сложность составляет и то, что игра постоянно обновляется, добавляются новые карты, а это требует обновления робота. Представьте, что в футболе каждые 2 месяца меняли бы правила.



В итоге работа над роботом заняла около месяца. За это время Алексей изучил правила игры, посмотрел десятки трансляций на Twitch. Еще несколько недель заняло тестирование робота. Для этого Хобот пригласил киберспортивного букмекера. Специалист использовал программу, выявляя малейшие неточности в коэффициентах. Робот CS:GO позволяет одному букмекеру вести одновременно несколько событий, а фактор человеческой ошибки снижается



Следующая цель Алексея Хобота — написать робота для лайв-ставок на Dota2. И эта задача куда сложнее.Все дело в том, что в Доте новая мета выходит каждый месяц. Каждое обновление — это серьезная перестановка сил и способностей персонажей, а их в Доте более 100. К тому же в Доте огромное количество событий, которые происходят во время игры, многие из них уникальны для 10 уникальных персонажей на игровой карте».

Еще одна проблема — это данные и аналитика. По Dota2 найти поставщика хороших данных — сложная задача, а ведь именно от данных зависит эффективность робота. Но Алексей считает, что с развитием киберспорта все проблемы решатся, и тогда он сможет разработать программу и под Dota2, и под другие киберспортивные форматы. Но полностью людей в беттинге роботы не заменят. По крайней мере, в ближайшее время.

Машина не заменит человека полностью

Какие бы разработки ни выходили, вряд ли полная замена человека машинным интеллектом произойдет в ближайшее время. Букмекерство — это пари между игроком и трейдером. Вокруг топ матчей большое количество информации, которую компьютер не всегда может проанализировать и оцифровать. Это могут быть слухи о травмах, разный уровень мотивации команд или спортсменов.



И здесь роботу без помощи человека не справиться.