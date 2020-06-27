«Сельта» — «Барселона» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 27 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 27 июня.

На что ставить в футболе 27 июня

Чемпионат РПЛ продолжается, несмотря на заражения коронавирусом. Сегодня точно состоятся матчи «Спартак» — «Уфа» и «Рубин» — «Локомотив». Обе встречи крайне любопытны. Под вопросом проведение матча «Динамо» — ЦСКА, где интрига тоже сильна. У динамовцев есть заражения, у «армейцев» — непонятно, доведет ли Гончаренко клуб до конца сезона. А вот матча «Оренбург» — «Краснодар» точно не будет. Оренбуржцам засчитано техническое поражение.

В Англии пройдет один матч АПЛ, «Астон Вилла» примет «Вулверхэмптон». Кроме того, нас ждет четвертьфинальная игра Кубка Англии. «Норвич», которому вряд ли удастся избежать вылета из элиты, постарается пошуметь в Кубке. Для этого нужно обыграть «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 мск.

Сегодня завершится сезон в Бундеслиге! Главная интрига –распределение команд на местах с 3-го по 5-е. «Лейпциг» сыграет в гостях с «Аугсбургом», менхенгладбахская «Боруссия» сыграет с «Гертой», а «Байеру» предстоит встреча с «Майнцем». Еще одна интрига – кто вылетит напрямую, а кто сыграет в стыковых матчах за право остаться. «Вердеру» нужно обыграть «Кельн» и надеяться на осечку «Фортуны» в игре с «Унионом». В общем, будет очень интересно! Все игры начнутся в одно время – 16:30 мск.



Четыре матча запланированы в Примере. Самый интересный – противостояние «Барселоны» и «Сельты». Федор Смолов постарается огорчить и второго претендента на титул. Кроме того, «Атлетик» сыграет с «Мальоркой», «Осасуна» — с «Леганесом», а мадридский «Атлетико» примет «Алавес».

В Италии 3 матча, главный – «Лацио» — «Фиорентина». Римляне после проигрыша «Аталанте» обязаны побеждать, иначе их мечты о чемпионстве превратятся в дым. «Брешия» сыграет с «Дженоа», а «Кальяри» — с «Торино».



Интересное противостояние в чемпионате Беларуси, БАТЭ завершит первый круг матчем с минским «Динамо» Леонида Кучука. Со второго круга состав минчан явно претерпит изменения, а пока играть предстоит теми, кто есть. А вообще в субботу футбол будет по всей Европе! Выбор за вами! А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 27 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 27 июня

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!

В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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