«Лестер Сити» — «Челси». Прогноз: Варди, Жиру и Пулишич подтвердят статистический тренд

28 июня «Лестер Сити» примет «Челси» в матче 1/4 финала Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.02.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «Лестер» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча «Лестер Сити» — «Челси» (28.06.2020)

Наряду с АПЛ в Англии будет доигран и национальный Кубок. В программе четвертьфинальных матчей выпала честь принять участие паре «Лестер Сити» — «Челси». Их встреча состоится 28 июня и, как водится, пройдёт без зрителей на трибунах в связи с пандемией коронавируса.

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Выступления в Кубке Англии для «Лестера» оказались довольно безболезненными. Он провёл три матча и во всех одержал победу. Любопытно, что клуб ни разу не пропустил, хотя в противниках были крепкие представители Чемпионшипа.



В текущем розыгрыше чемпионата Англии «лисы» тоже чувствуют себя достаточно комфортно. После 31 тура они имеют в своём активе 55 баллов и замыкают топ-3. До идущего вторым «Манчестер Сити» не хватает восемь пунктов, а отрыв расположившегося на пятой строчке «Манчестер Юнайтед» составляет шесть пунктов. Положение устойчивое.



У «Челси» в Кубке Англии соперники были куда именитее, чем у предстоящего оппонента. Сперва от клуба досталось «Ноттингем Форест» (2:1), затем пострадал «Халл Сити» (2:0). А на стадии 1/8 финала лондонцы выбили «Ливерпуль» Юргена Клоппа (2:0). Причём смотрелись они острее соперника и победили по делу.

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В АПЛ у «пенсионеров» тоже всё весьма неплохо. Сейчас они замыкают четвёрку лидеров, набрав 54 баллов в 31 туре. Отрыв от ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» составляет пять пунктов, до замыкающего тройку лидеров, собственно, «Лестер Сити» не хватает всего одного.



Теперь «Челси» предстоит на выезде встретиться с «Лестер Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии. История личных встреч пестрит ничейными исходами: за последние шесть встреч их случилось аж четыре штуки. Ещё один раз победу оформили «лисы», а другой раз — «пенсионеры». Получается абсолютное равенство.



Вот и сейчас явного фаворита среди соперников выделить тяжело. Дело в том, что «Челси» входит в топ-3 АПЛ по набранным очкам на выезде. За 15 проведённых матчей команда потерпела всего четыре поражения, забила 31 гол, но пропустила целых 25.

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«Лестер Сити» в свою очередь входит в топ-4 АПЛ по добытым очкам у себя дома. В 16 домашних поединках клуб потерпел всего три поражения и пропустил всего 15 мячей. Зато оформить успел 30, то есть практически две штуки за встречу.



При таких раскладах мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.70. Статистика личных встреч на нашей стороне. В шести из восьми встреч в Лестере соперники непременно забивали в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Челси» 28 июня

«Челси» входит в топ-3 АПЛ по набранным очкам в гостях, а «Лестер Сити» в топ-4 — по набранным очкам на выезде. При этом и те, и другие немало забивают, имея в среднем за игру в районе двух голов. Мы бы проверили ставку обе забьют, а статистика личных встреч нам в этом поможет. Дело в том, что в шести из восьми поединков в Лестере соперники непременно забивали в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.