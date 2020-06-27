«Шеффилд» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт и Артета увязнут в защите «клинков»

28 июня «Шеффилд Юнайтед» примет «Арсенал» в матче четвертьфинала Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.14.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «Шеффилд» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч Кубка Англии не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча «Шеффилд Ю» — «Арсенал» (28.06.2020)

Наряду с АПЛ в Англии будет доигран и Кубок страны. В программе четвертьфинальных матчей выпала честь принять участие паре «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Их встреча состоится 28 июня и, разумеется, пройдёт без зрителей на трибунах.

«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Баштуш дадут зайти коэффициенту 3.70 В четырёх из пяти предыдущих очных встреч римляне победили с разницей в один мяч.

«Шеффилд Юнайтед» повезло, поскольку в текущем розыгрыше Кубка Англии он до сих пор не встретил ни одного по-настоящему серьёзного противника. Даже на стадии 1/8 финала клубу попался выезд к скромному «Редингу» из Чемпионшипа (2:1). Правда, тогда соперники выступили примерно на одном уровне, а гостям удалось забить победный гол лишь в дополнительное время.



В чемпионате Англии у «клинков» всё весьма неплохо. За 31 тур они набрали 44 очка и сейчас занимают восьмое место. Даже отставание от пятого места составляет всего пять пунктов, а потому шансы зацепиться за еврокубки ещё есть.



«Арсеналу» тоже повезло с противниками в Кубке Англии. Сперва лондонцы обыграли одного из лидеров Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» с минимальным счётом, затем досталось аутсайдеру АПЛ «Борнмуту» (2:1). Ну а в предыдущей стадии уверенно прошли переживающий не лучший времена «Портсмут» (2:0).

«Норвич» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Рашфорд и Марсьяль выйдут в полуфинал Кубка Англии «Норвич» занимает предпоследнее место в АПЛ по набранным очкам дома.

Зато в АПЛ лондонцам везёт куда меньше. После паузы они провели три игры и сумели набрать только три очка. В первых двух матчах случились поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2), а в последнем в гостях удалось победить «Саутгемптон», который у себя дома, как правило, очень плох (2:0).



На данный момент у «канониров» 43 очка и девятое место в турнирной таблице. Шансы зацепиться за еврокубки ещё остаются, однако сделать это будет затруднительно. Так что списывать со счетов Кубок нельзя, поскольку победа в нём даёт право на выход в Лигу Европы.



Теперь «Арсеналу» предстоит непростой выезд к «Шеффилд Юнайтед». Непростым он будет по нескольким причинам. Для начала стоит взглянуть на статистику личных встреч. В английской Премьер-лиге соперники встречались в Шеффилде два раза: в обоих случаях победили с минимальным счётом хозяева.

«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер закроют чемпионат Германии победой Для спокойного выхода в Лигу Европы «Вольфсбургу» необходимо побеждать.

Второй момент — статистика домашних игр «клинков» в текущем розыгрыше чемпионата Англии. За 15 матчей на своём поле они пропустили всего 13 мячей.

Лондонцам, которые в гостях имеют всего лишь чуть больше гола за игру, будет непросто вскрывать тугую оборону хозяев. А потому мы бы не стали ждать от матча высокой результативности. На таком фоне можно подумать над классическим низом. Тотал меньше 2.5 мяча идёт у букмекеров за нестыдный коэффициент 1.72.

Прогноз и ставки на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал», однако в предстоящем поединке ему вряд ли будет просто. Дело в том, что «Шеффилд Юнайтед» на своём поле имеет крепкую статистику: в 15 матчах он пропустил всего 13 мячей, а забил 17. Для лондонцев, которые на выезде имеют чуть больше гола за игру, оборона «клинков» станет серьёзной задачей. Мы бы не стали ждать высокой результативности от матча.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.72.