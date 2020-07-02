«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 2 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 2 июля.

На что ставить в футболе 2 июля

Сегодня выбор футбольных матчей не такой широкий, но однозначно есть на что поставить! В Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Да, интрига в чемпионате исчерпана, но противостояние всё равно очень крутое! Начало этой встречи – 22:15 мск.

В Италии сыграют «Аталанта» и «Наполи» — эту игру тоже однозначно стоит посмотреть. Матч начнётся в 20:30. Кроме того, в 22:45 начнут играть «Рома» и «Удинезе».

В Испании тоже две встречи: «Реал» постарается оторваться от «Барселоны» на 4 очка. Для этого нужно обыграть «Хетафе». В ещё одном матче дня «Реал Сосьедад» примет «Эспаньол».



Кроме того, можно сделать ставки на матчи высших дивизионов чемпионатов Швейцарии, Норвегии, Румынии, Финляндии и Швеции. А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 2 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 2 июля

Продолжается финальный турнир в чемпионате Израиля по баскетболу. На сегодня запланированы сразу 4 игры, в центральной тель-авивский «Маккаби» на выезде сыграет с одноклубниками из Ришон Лециона.

В чемпионате Греции по волейболу продолжается «Финал четырёх». «Фоиникас» в первой игре полуфинальной серии сенсационно обыграл «Олимпиакос». Второй матч сегодня. Начало – в 19:00 мск.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!

В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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