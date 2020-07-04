«Интер» — «Болонья». Прогноз: Конте, Лукаку, Алексис и Эриксен продолжат погоню за «Лацио»

Нерадзурри в минувшем туре добились победы со счётом 6:0 и сэкономили много сил.

5 июля «Интер» и «Болонья» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Болоньи» оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Болонья»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 5 июля «Интер» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.85.

Анализ и прогноз матча Серии А «Интер» — «Болонья» (05.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались три полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 30-го тура продолжится в воскресенье, 5 июля, семью матчами. Самый ранний из них стартует в 18:15 мск в Милане.

Местный «Интер» на стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Болоньей». Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают разные задачи. Нерадзурри уверенно движутся к попаданию в Лигу чемпионов. На данный момент они располагаются на третьем месте с 64 очками.

Идущая пятой «Рома» отстаёт аж на 16 пунктов. Трудно представить расклад, при котором «волки» сумеют ликвидировать этот разрыв за девять туров. Так что подопечные Антонио Конте имеют полное право смотреть наверх. «Ювентус» догнать вряд ли получится (72 балла), а вот побороться с «Лацио» (68) за серебро вполне реально.

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Рестарт первенства прошёл здорово. В четырёх турах набрано 10 очков из 12 возможных. Единственная ничья состоялась с «Сассуоло» (3:3), но это нормально. Во-первых, это традиционно чертовски неудобный соперник для миланцев. Во-вторых, команды выдали натуральный триллер, наблюдать за которым было крайне весело.

Победа над скромной «Сампдорией» (2:1) получилась непростой, а с «Пармой» (2:1) даже пришлось отыгрываться. Вплоть до 84-й минуты фаворит уступал в счёте, однако удалось забить два гола подряд. Зато худший клуб итальянской Серии А «Брешия» в минувшем туре получил на орехи.

Дело закончилось с неприличным счётом 6:0, уже к концу первого тайма всё было ясно. Алексис Санчес добавил к голу две результативные передачи, а вообще отличились шесть разных футболистов. Столь уверенный успех позволил поберечь игроков, уже к середине второго тайма Конте сделал все пять замен.

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То есть «Интер» мало того что имеет преимущество по уровню исполнителей и месту проведения встречи, так ещё и должен быть посвежее. «Болонья» же — образцовый пример крепкого середняка. Это видно даже по турнирной таблице: 11-е место в итальянской Серии А, 38 очков в активе.

Теоретические шансы на еврокубки остаются, но конкуренты смотрятся гораздо мощнее. Зато зона вылета осталась далеко позади — целых 13 очков форы. То есть можно играть в своё удовольствие безо всякого давления. Что красно-синие и делают. В трёх турах после рестарта набрано четыре очка.

Поражение от «Ювентуса» (0:2) — это понятно. Ничья с крепким «Кальяри» (1:1) — тоже рабочий результат. Как и победа над слабой «Сампдорией» (2:1). Грубо говоря, «Болонья» стабильно берёт свои очки и изредка доставляет проблемы фаворитам. Вот только с нерадзурри у неё определённо не ладится.

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В 23 очных встречах одержано лишь три победы при 15 поражениях. Второй момент — «Интер» великолепен в родных стенах. Всего одна неудача в 13 матчах, да и та от «Ювентуса» с голом в концовке. Разница мячей угрожающая — 34:14. Вряд ли у свежего фаворита возникнут серьёзные проблемы.

Разумеется, кусачая «Болонья» сделает всё возможное и не позволит себя разгромить, но рабочую победу с разницей в 1-2 мяча подопечные Конте наверняка оформят. На их стороне своё поле, преимущество в свежести и разница в классе. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 1.83 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.89.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Болонья» 5 июля

Нерадзурри великолепно возобновили сезон, набрав 10 очков из 12 возможных. В прошлом туре они уничтожили «Брешию», сняв все вопросы уже к перерыву. В результате получилось сэкономить силы, которые очень пригодятся с «Болоньей». На стороне «Интера» своё поле, преимущество в свежести и исполнительском мастерстве. Этого должно хватить для трудовой победы в 1-2 гола.

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.89.